سابق وزیر لاپتہ، فرخ حبیب کی اہلیہ نے ایمنسٹی انٹرنیشنل کو خط لکھ دیا

اسلام آباد: سابق وزیرِ مملکت برائے اطلاعات لاپتہ ہو گئے، پی ٹی آئی رہنما فرخ حبیب کی اہلیہ نے ایمنسٹی انٹرنیشنل کو شوہر کی بازیابی کیلئے خط لکھ دیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق فرخ حبیب کی اہلیہ شوہر کی بازیابی کیلئے ماضی میں چیف جسٹس کو بھی خط لکھ چکی ہیں. تاہم کوئی کارروائی اور فرخ حبیب کی بازیابی نہ ہونے کے باعث خاتونِ خانہ نے ایمنسٹی انٹرنیشنل کو خط لکھا۔

My letter to @amnesty @amnestysasia, requesting their intervention & support in ensuring the recovery of Farrukh Habib who remains missing.

Our plea is that Farrukh should be presented in the Court of law & due legal process be followed. Otherwise, Farrukh should be returned. pic.twitter.com/anS7iX9TSz