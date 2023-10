او آئی سی ممالک فلسطینیوں کو فوری خوراک اور ادویات فراہم کریں: شہباز شریف

مسلم لیگ (ن) کے صدر اور سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے او آئی سی ممالک سے اپیل کی ہے کہ وہ فلسطینیوں کو فوری طور پر خوراک اور ادویات فراہم کریں۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر (ایکس) پر اپنے پیغام میں سابق وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہم فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی بربریت کی شدید مذمت کرتے ہیں، شہریوں، بچوں اور ہسپتالوں پر بمباری فوری بند ہونی چاہیے۔ان کا کہنا تھا کہ دنیا کو اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عملدرآمد اور اس جاری نسل کشی کو روکنے کیلئے اقدام کرنا چاہیے، ہم سب ایک آزاد فلسطینی ریاست کی حمایت کرتے ہیں، جس کا دارالحکومت القدس ہو۔خیال رہے کہ اسرائیل کے غزہ پروحشیانہ حملے جاری ہیں جن کے نتیجے میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 3 ہزار تک پہنچ گئی ہے جبکہ بچوں اور خواتین سمیت 9 ہزار افراد زخمی ہیں۔

We strongly condemn Israel's brutality against Palestinians. Bombing of civilians, kids & hospitals must stop immediately. The world must take action to implement UN resolutions & stop this ongoing genocide. We appeal to the OIC nations to provide food and medicines to…