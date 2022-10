میٹا کے تحت We Think Digitalپروگرام کا انعقاد

شیئر کریں:

اسلام آباد ( کامرس ڈیسک) فیس بک کے ملکیت رکھنے والے کمپنی میٹا اوروفاقی سیکرٹری (وزارت تعلیم وپیشہ ورانہ تربیت ) عامر اشرف خواجہ کی زیر صدارت ایک اجلاس منعقد ہوا ،جس میں گلگت بلتستان میں we think digital فیزVI منصوبہ کی عملداری کا جائزہ لیا گیا۔اس منصوبہ کے شراکت داروں ،(میٹا، اور ادارہ تعلیم وآگاہی )نے شرکت کی۔اس اجلاس کے انعقاد کا بنیادی مقصد ،گلگت بلتستان کے 10 اضلاع میں پروجیکٹ کی عملداری کی توثیق کرنا تھا۔we think digitalپروگرام کا مقصد ڈیجیٹل ورلڈ کے لیے سکلز سے آراستہ ذمہ دار شہریوں کی ایک عالمی کمونٹی کی تشکیل کے لیے وسائل کی فراہمی ہے۔اس اقدام کا مقصد ان بچوں /اساتذہ /نوجوانوں/جوانوں/ شہریوں (جن کی عمر13تا18 ہے) اور (کلاس 6تا10) یااس سے زائد عمر یا تعلیم ہے ،ان سب کی صلاحیتوں میں بہتری لاکر انٹرنیٹ کے محفوظ استعمال سے ڈیجٹل لٹریسی میں بہتری لانا ہے۔اس پروگرام کا بنیادی مقصد سائبر (bullying)،محفوظ انٹرنیٹ پریکٹسز، کے سلسلہ میں آگاہی فراہم کرنا ، ،بچوں ، نوجوانوں ،اور یوتھ گروپس کو ڈیجیٹل اسپیسز کے استعمال میں مدد دینا اور بچوں کو ڈیجیٹل کی دنیا متعارف کرانا ہے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزارت تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت کے سیکرٹری عامر اشرف خواجہ نے سائبر کی دنیا میں ہونے والی غلط پریکٹسز کے بارے میں آگاہی کے فروغ اوربچوں کو اس سے دور رکھنے میں پارٹنرز کے کردار کی ضرورت پر زور دیا۔ اس کے علاوہ وفاقء وزارت تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت کے ایڈیشنل سیکرٹری وسیم اجمل چوہدری نے میٹا کے پلیٹ فارم کے استعمال کے لیے فعال شراکت داری اور قریبی تعاون پر زور دیا تاکہ پاکستان میں طلبہ کو سہولت فراہم کی جا سکے۔ وفاقی وزارت تعلیم وپیشہ ورانہ تربیت نے میٹا اور ادارہ تعلیم و آگاہی کو اس پروگرام کی کامیابی کے لیے اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ اس موقع پر جنوبی ایشیا ء کے لیے میٹا کے پالیسی پروگرام منیجر یساس وسیع الدی ابے وکراما نے کہا کہwe think digitalپروگرم جو ہم نے اس ملک میں 2020 میں شروع کیا تھا اس سے پاکستابن بھر میں سکولوں کے طلبہ کو تربیت فراہم کی گئی۔ہمیں امید ہے کہ ہم اس ضمن میں مل جل کر مزیدکام کریں گے جس میں ڈیجیٹل لٹریسی کانٹینٹ کی وسیع پیمانے پر دستیابی بھی شامل ہے۔اجلاس میں آئی ٹی اے کے سی ای او بیلا رضا جمیل اور وفاقی وزارت تعلیم ، آئی ٹی اے اور میٹا کے دیگر نمائندوں نے بھی شرکت کی۔