عدنان صدیقی بھی نیٹ فلکس شو سکویڈ گیم کے مداح

سینئر اداکار عدنان صدیقی بھی نیٹ فلکس کے سپر ہٹ شو سکویڈ گیم دیکھنے کے لیے اپنے مداحوں سے رائے مانگ لی۔عدنان صدیقی نے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے مداحوں سے سکویڈ گیم دیکھنے کے لیے رائے مانگ لی ہے۔انہوں نے اپنے ٹوئٹ میں لکھا کہ ارد گرد نیٹ فلکس کے شو سکویڈ گیم کی غیر معمولی شہرت نے مجھے یہ شو دیکھنے کے لیے دلچسپی پیدا کردی ہے۔عدنان صدیقی نے اس شو کے بارے میں مداحوں کی رائے مانگتے ہوئے لکھا کہ کیا واقعی یہ شو اس قابل ہے کہ اسے دیکھنے کے لیے وقت نکالا جائے؟خیال رہے کہ جنوبی کورین سیریز سکویڈ گیمپر سب سے زیادہ دیکھی جانے والی سیریز بن گئی ہے۔

Quite intrigued by the hoopla around Netflix’s #SquidGame. Really worth the time? Suggestions pls. #towatchornottowatch pic.twitter.com/hQe2SR0zu0