مقبوضہ کشمیر میں عوام کو درپیش کرونا اور انسانی حقو ق کے سنگین مسائل !

1907میں جنیوا کنونشن کے تحت ہیگ میں بین الاقوامی امور کیلئے منظور کئے گئے ضابطوں کی شق نمبر56 تا42 کی روسے اقوام متحدہ بھارت کے زیرتسلط جموں و کشمیر کو مقبوضہ علاقہ تسلیم کرتا ہے جس کے تحت اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روسے بھارت مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کے تمام حقوق کی پاسداری کرنے کا پابند ہے ۔ مگر افسوس بھارت اور جموں کشمیر پر ناجائز قابض اس کی فورسسز نے شہریوں پر ظلم واستبدار خاص کر انسانی حقوق کو پائوں تلے روندنے کو جنگی حربہ بنالیا ہے، حالانکہ جنیوا کنونشن جنگی قیدیوں کے حقوق بھی بڑے واضح ہیں لیکن بھارت ان تمام ضابطوں کو خاطر میں لانے کو تیار ہی نہیں ، کشمیری جو سات دہائیوں سے قابض بھارتی فوج کی سفاکیت اور فسطائی ہتھکنڈوں کا شکار تھے ۔ 5اگست 2019کو کشمیر کی خصو صی حیثیت کے خاتمہ کے بعد مزید مشکلات کا شکار ہوگئے۔ مواصلاتی پابندیوں ، لاک ڈائون اور مسلسل لگائے جانے والے کرفیو میں کشمیریوں کے لیے اشیاء خوردونوش کے حصول میں مشکلات کے ساتھ ہی بیماری کی صورت میں ہسپتالوں اور ادویات تک رسائی بھی مشکل بنادی گئی۔ دنیاسے کشمیر یوں کا رابطہ ختم ہونے کے بعد ایمنسٹی انٹرنیشنل کے علاوہ انسانی حقوق کیلئے کام کرنے والی دیگر تنظیموں کیلئے بھی کشمیریوں کے حقوق کیلئے آواز اٹھانا ناممکن ہوگیا، اوپر سے کرونا وبا کے پھیلائونے بھارت کا کام مزید آسان کردیا کہ وہ اس کی آڑ میں تو لاک ڈائون کو مزید سخت کرنے اور کرونا سے متاثر ہونے والے کشمیریوں کو علاج کی سہولتوں سے دورکھنے میں کامیاب ہوگیا ۔ بھارت گزشتہ 6ما ہ سے کرونا وبا کو کشمیریوں کی نسل کشی کیلئے استعمال کر رہا ہے ۔ ساتھ ہی گھر گھر کی تلاشی کی آڑ میں نہتے کشمیری نوجوانوںکی گرفتاری اور شہید کیے جانے کا سلسلہ الگ سے جاری ہے ۔ ا س موقع پر دنیا کی توجہ جنیوا کنونشن کی مندرجہ ذیل شق نمبر56اور55کے طرف دلاناضروری ہے جس کے مطابق

"The occupying power must ensure sufficent hygiene and public health standards as well as the provision of food and medical care to the population under occupation."

بھارت جس طرح ان بین الاقوامی ضابطوں سے انحراف کرتا چلا آرہا ہے اس کی نشاندہی عالمی پرنٹ والیکٹرانک میڈیا تسلسل کے ساتھ کررہا ہے ۔ بھارت اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کی طرف سے کرونا وبا کے ضمن میں منظور کی گئی قرارداد 2532(2020)کو بھی خاطر میں لانے کو تیار نہیں جس میں مقبوضہ علاقوں میں عوام الناس پر لگائی گئی پابندیوں اور باہم برسرپیکار ملکوں کو اپنی دشمنیوں کو نظرانداز کر کے مشترکہ وسائل کرونا وبا کے خاتمہ کیلئے استعمال کرنے کی ہدایت دی گئی تھی لیکن بھارت نے نہ صرف مقبوضہ علاقوں میں کشمیریوں پر مظالم کی انتہا کررکھی ہے ساتھ ہی قابض بھارتی فوج کی طرف سے اس پورے عرصہ میں لائن آف کنٹرول پر بالااشتعال فائرنگ اور آزاد کشمیر میںمعصوم شہریوںکو نشانہ بنانے کاسلسلہ جاری ہے ۔ پوری دنیا کی طرح آزاد کشمیر میں بھی کرونا وبا کا مرض موجود ہے تاہم پاکستان اس ضمن میں کشمیریوں کو ہر طرح کی طبی سہولیات باہم پہنچانے کی تگ و دو میںدن رات مصروف ہے آزاد کشمیرکے شہری ایک طرف تو کرونا وبا سے پریشان ہیں تو دوسری طرف بھارتی فوج کی طرف سے مارٹر گولوں ، آرٹلری فائر اور مشین گنوں سے فائرنگ کا سلسلہ ایک روز کیلئے بھی نہیں تھما بھارت مقبوضہ کشمیر میں جاری اپنی فسطایت سے دنیا کی توجہ ہٹانے کیلئے لائن آف کنٹرول پر جنگ کی سی کیفیت بنائے رکھنا چاہتا ہے۔ ان حالات میں ایک طرف مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوںپر عرصہ حیات تنگ کردیا گیا ہے تو دوسری طرف آزاد کشمیر کے کشمیری بھی شدید اضطراب کا شکار ہیں انہیں اپنی جان سے زیادہ لائن آف کنٹرول کے پار اپنے کشمیری بہن بھائیوں کی فکر ہے ۔ جہاں بھارت اور اس کی ناجائز قابض فوج تمام بین الاقوامی طے شدہ قوانین کامذاق اڑانے پر تلی ہوئی ہے دوسرا مسئلہ غیرکشمیریوں کو مقبوضہ کشمیر میں لاکر آباد کرنے کا ہے اس طرح کی آباکاری کو جنیوا کنونشن کے تحت ممنوع قراردیاگیا ہے ۔ جس کے ضابطہ نمبر4کی شق 49کے پہلے پیرا گراف میں لکھا ہے ۔

"Collective or Individual forcible transfer of population from and within the occupied territory are prohibited."

چھٹا پیراگراف کہتا ہے

"Grave violation; Transfers of the civilian population of the occupying power into the occupied territory, regardless whether forceible or voluntary, are prohibited".

کرونا وبا کے دوران بھارت سے مقبوضہ کشمیر میں ہندو انتہا پسندوں کی بلا روک ٹوک آمد کی وجہ سے وادی میں وبا کے پھیلنے کے خطرات مزید بڑھ گئے ہیں بھارت ہی کے میڈیا کے مطابق مودی سرکار سردیوں کی آمد سے قبل کچھ ہندوئوں کی مقبوضہ کشمیر میں فوری آبادکاری کی خواہش مند تھی ۔ آبادی کا تناسب ہندوئوں کے حق میں کرنے کیلئے وہاں ریٹائرڈ بھارتی فوجیوں اورآر ایس ایس کے انتہا پسند ہندو کا رکنوں کو آباد کرنے کا فیصلہ مودی سرکار اپنے گزشتہ دور اقتدار میں کر چکی تھی جس کیلئے جنگلات کے علاوہ کشمیریوں کی زرعی اراضی کی نشاندہی بھی کی جاچکی تھی۔ 5 اگست 2019کو آئین کی شق 370اور 35-A کے خاتمہ کے بعد ہزاروں کنال اراضی پر قبضے کے ساتھ ہی وہاں ہندوئوں کی آبادکاری کیلئے گھروں کی تعمیر کے علاوہ ناجائز قابض بھارتی فوج کیلئے چھائونیوں اور کیمپوں کی تعمیر بھی شروع کردی گئی بھارتی میڈیا کے مطابق 1500 کے قریب ہندوئوں کو مختلف گروپوں میں تقسیم کر کے وادی کے مختلف اضلاع میںکشمیریوں سے چھینی گئی اراضی پر تعمیر شدہ گھروں میں آباد کیا گیا ہے ۔ان میں کرونا وبا سے متاثرہ ہندو بھی شامل تھے کشمیریوں پر لگائی گئی پابندیوں اور لاک ڈائون کے باوجود آباد کار ہندوئوں کو آزاد گھومنے پھرنے کی اجازت دی گئی ۔ حالانکہ ان میں سے صرف 350ہندوئوں کو کشمیر کا ڈومیسائل دیا گیا تھا جو سب بھارتی فوج وسیکورٹی فورسسز کے ریٹائرڈ لوگ تھے اور طویل تعیناتی کے بعد مقبوضہ کشمیر میں ہی ریٹائرڈ ہوئے تھے لیکن بھارت سے لاکر بسائے گئے ہندوئوں میں پائی جانے والی کرونا وبا نے مقبوضہ کشمیر میں وبا کے مزید پھیلائو میں اہم کردار اداکیا ۔ اس صورت حال پر شدید احتجاج کرتے ہوئے 14ستمبر 2020کو یونائیٹڈ نیشن کی ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق Michelle Bachelet Jerivaنے مقبوضہ کشمیر میںکرونا کے پھیلائو پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بھارت کی طر ف سے جنیوا کنونشن کے مقبوضہ علاقوں کیلئے وضع کردہ قوانین و ضابطوں کی خلاف ورزیوں کو کشمیریوں کیلئے خطرناک قراردیا، خاص کر ڈومیسائل قانون کو مقبوضہ کشمیر میں لاگو کرنے کو کنونشن سے متصادم قرار دیا۔ یہی انسانی حقوق کی وہ تمام خلاف ورزیاںہیں جنہیں بھارت میں ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا نے نریندر مودی سرکار کا مکروہ اور بھیانک چہرہ بے نقاب کرنے کیلئے مفصل رپورٹ دنیا کے سامنے رکھی اور اسے بھارت میں پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا ۔ بھارت اس وقت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو لے کر انتہا کو پہنچا ہوا ہے ۔ جس کا راستہ پاکستان میں مکمل یکجہتی اور باہمی اتحاد سے روکا جاسکتا ہے ۔ اتحاد صرف عوام کی حد تک نہیں برسر اقتدار و اپوزیشن جماعتوں کے مابین بھی ضروری ہے۔ کشمیر ہم سب کا اجتماعی مسئلہ ہے ہمیں ہر قیمت پر کشمیریوں کا ساتھ دینا ہے کیونکہ وہ اپنی آزادی کی نہیں ’’تکمیل پاکستان‘‘ کی جنگ لڑ رہے ہیں ۔