”گرو نانک برحق لیکن ،سانجھا پنجاب تحریک ؟“ (2)

” پاکستانی پنجابی / لوک مکھی !“

معزز قارئین !۔ پنجابی کانفرنس پٹیالہ میں بھارتی پنجاب اور پاکستان میں انکے حمایتی پنجابی مقررین جب بار بار یہی نعرہ لگاتے رہے کہ ” پنجابی بولی دے کارن اسیں اِکو اِی آں !“ تو مَیں نے کہا کہ ” بھارتی پنجاب اور پاک پنجاب میں سرحدی لکیریں قائم ہیں ، جو لوگ بار بار ” سانجھا پنجاب “ کی رٹ لگا رہے ہیں وہ ابھی تک تو، ناکام ہو رہے ہیں ، اِنشاءاللہ آئندہ بھی ہوں گے ! “۔

مَیں نے یہ بھی کہا تھا کہ ” سِکھ قوم اپنی پنجابی نوں ” گورو مکھی “کہندے نیں ( یعنی۔ گورواںدِی زبان آکھدے نَیں) پر پاک پنجاب دِی پنجابی نوں صرف پنجابی۔ دراصل پنجابی زبان مسلمان اولیائے کرام نے بولنی شروع کیتی سی ، تے فَیر ” لوکائی “ (یعنی عوام )نے۔ اَج مَیں پاک پنجاب دِی بولی نوں ” لوک مکھی “ دا ناں دینا واں۔ یعنی۔ ” عوام دِی بولی “۔ میرا دعویٰ اے وے کہ ....

وکھرّی ، پاک پنجاب دِی بولی ، وکھرّی ” سِکھّی بولی“!

....O....

” چودھری پرویز الٰہی ! “

معزز قارئین !سابق وزیراعلیٰ چودھری پرویز الٰہی نے نہ صرف پٹیالہ بلکہ بھارتی پنجاب کے مختلف شہروں اور اضلاع میں بھارتی پنجاب کے وزیراعلیٰ اور دوسرے اکابرین کی طرف سے منعقدہ تقاریب میں بار بار کہا تھا کہ ” بھارتی پنجاب اور پاک پنجاب دو الگ الگ قو موں اور ثقافت کے علمبردار ہیں۔ دونوں کی سرحدیں بھی مختلف ہیں۔ اِس لئے مَیں پاک، پنجاب کے وزیراعلیٰ کی حیثیت سے یہی کہوں گا کہ ” ہم ایک دوسرے سے خوشگوار تعلقات ضرور رکھیں لیکن ، ہم ”سانجھا پنجاب“ کے دعوے کو تسلیم نہیں کرتے !“۔

”جنابِ مجید نظامی کا اعلان !“

معزز قارئین !۔ مَیں نے نومبر 2011ءکے اپنے ہفت روزہ ” چانن“ میں ” مفسرِ نظریہ پاکستان“ جنابِ مجید نظامی کا پنجابی زبان میں انٹرویو شائع کِیا تھا۔ اِس سے پہلے اور بعد میں جنابِ مجید نظامی ا کبھی کسی پنجابی جریدے میں انٹرویو شائع نہیں ہ±وا۔ جنابِ نظامی نے کہا تھا کہ ” میری مادری زبان پنجابی اے ، مَیں جدّوں وِی اولیاءکرام تے صوفیا عظام دی شاعری پڑھناں آں تے میرا ایمان تازہ ہو جاندا اے ! “لیکن،سانوں یاد رکھنا چاہیدا اے کہ ” ساڈی قومی زبان اردو اے تے ، انگریزی Franca" "Lingua یعنی (مختلف زباناں بولن والیاں دے وِچ کار رابطے دِی زبان )۔

مَیں نے پوچھا کہ ” سر !۔ پاک پنجاب دے کجھ شاعر ، ادیب، دانشور تے صحافی ، بھارتی پنجاب دے سِکھ شاعراں ، ادیباں ، دانشوراں تے صحافیاں نال ” سانجھا پنجاب“ ( یعنی۔ پاک پنجاب تے بھارتی پنجاب ) نوں کٹھا کرن لئی جدوجہد کر رہے نیں !“ تے ، جنابِ مجید نظامی نے غصّے نال آکھیا ” اثر چوہان جی !۔ اجہے لوکی ، جے قائداعظم دے پاکستان توں دفع ہو جان تے اونہاں لئی چنگا اے ؟ “۔

”صدیق الفاروق کا نظریہ جہالت!“

28 جون 2017ءکو پنجاب کے سِکھ مہاراجا رنجیت سنگھ کی برسی تھی۔ (ان دِنوں )وزیراعظم میاں نواز شریف تھے اور چیئرمین ”متروکہ وقف املاک بورڈ “ راولپنڈی کے صدیق الفاروق ، انہوں نے 30 جون کو، ”دنیا نیوز“ کے چینل ” لاہور نیوز“ کے اینکر پرسن ڈاکٹر محمد علی حمزہ سے انٹرویو میں کہا کہ ”قطع نظر سرحدوں کے ” ہم (یعنی پاکستانی مسلمان) اور سِکھ ایک قوم ہیں !“۔ اِس پر ، 2 جولائی 2017ءکو میرے کالم کا عنوان تھا۔’

’ مسلم۔ سِکھّ۔ ایک قوم “۔ نظریہ جہالت !“۔

مَیں نے لکھا تھا کہ ” اگر Siddique Ul-Farooq School of Thought کے حامل دوسرے پاکستانی مسلمان بھی یہی سمجھتے ہیں تو، کیا وہ بھارتی سِکھ یاتریوں کے ساتھ اپنی بہن یا بیٹی کی شادی کرسکتے ہیں؟۔

Theory Nation Two

لفظ ” قوم “ عربی ، فارسی ، ا±ردو زبان میں ” کسی ایک ملک کے اِنسانوں ( مردوں ،عورتوں )کو کہا جاتا ہے ، ایک ذات ، ایک نسل اور ایک خاندان کو کہا جاتا ہے۔ اور انگریزی میں "Nation" ” اوکسفرڈ انگلش اردو ڈکشنری “ میں "Nation" کے معنی ہیں۔ ” قوم ، ملّت ، جو عموماً ایک نسل ، مشترک تاریخ ، زبان وغیرہ کی حامل ہو اور ایک ملک یا ریاست میں بستی ہو“۔ انگریز حکومت نے ” دو قومی نظریہ¿ “ Theory Nation Two کے تحت 1947ءمیں ہندوستان کو تقسیم کِیا تھا۔ ہندوستان میں دو دو بڑی قومیں تھیں ہندو اور مسلمان۔ ”سِکھّ ، مسلمان ایک قوم نہیں !“

مَیں سوچ رہا ہ±وں کہ ” سِکھوں کو، یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ ” بھارتی پنجاب اور دوسرے ملکوں کے سِکھ اور پاک پنجاب کے مسلمان الگ الگ قومیں ہیں اور جو، پاکستانی ” سانجھا پنجاب “ کے علمبردار ہیں ا±نہیں جنابِ مجید نظامی کا یہ بیان یاد رکھنا چاہیے کہ ” اثر چوہان جی !۔ ”ا جہے لوکی ، جے قائداعظم دے پاکستان توں دفع ہو جان تے ا±ونہاں لئی چنگا اے ؟ “۔

معزز قارئین !۔مَیں پاک پنجاب میں بولی اور لکھی جانے والی پنجابی کو ” سِکھی پنجابی “ سے مختلف سمجھتا ہ±وں ، ملاحظہ فرمائیں....

وکھرّی پاک پنجاب دِی بولی وکھرّی ” سکھی بولی “

....O....

اِک مِک ، نئیں کر سکدا، کوئی گولا نہ ، کوئی گولی!

وکھرّی ، پاک پنجاب دِی بولی ، وکھرّی ” سِکھّی بولی“!

....O....

جیہڑے ، سکھّاں ، م±سلماناں ن±وں ، کہندے ” قوم پنجابی“

عقلوں پَیدل ، ک±وڑ مغزنیں ، سوچ ، اوہناں دِی ، بلولی!

....O....

جیکر ، پنجابی بولی دی ، سانجھ ، سِکھّاں نال ، ہوندی!

سن سنتالی وِچّ ، نہ کھیڈ دے ، ساڈے لہو نال ، ہولی!

....O....

کینیڈا ، امریکہ ، ی±وکے ، پَیلاں پاندی جاندی!

” پنجابی جھنڈا“ لہراندی ، مَنگتیاں دِی ، ٹولی!

....O....

کردے ، ج±معہ بازاراں وِچّ ، پنجابی کانفرنساں!

موڈھیاں ا±تّے ، چ±کّی پھر دے ، لوڑ وَندی دی ، ڈولی!

....O....

سِکھّ یاتری ، پنجہ صاحب ، ننکانہ ، جَد آؤندے!

اوہناں توں دانے ، منگ کے بَھر دے اپنی اپنی ، بھڑولی!

....O....

قائداعظم ن±وں مَندا، اقبالن±وں ”بالا“ آکھن!

د±ر فِٹّے م±نہ، اینہاں دا ، غَیراں دِی چ±کّدے نیں، جھولی!

....O....

پشتو ، سِندھی، بلوچی، بولیاں نال ا، ایہہ، وَیر کماون!

اردو ، فارسی ، ن±وں ، پھٹّ لاون، کچھّ وِچّ، رکھدے کرولی!

....O....

اپنے باغ ، بغیچیاں دِیاں ، خوشبواں ن±وں ، چھڈّ کے!

چکّڑ وِچّ ، یسار یسارن ، جِیویں بھیڈ ، جھنڈولی!

....O....

بھاویں شرِیکا ، رَوہ الاوے ، بھاویں کچیچی وٹّے!

اثر چوہان ، حقّ سچّ دا بندہ ، گلّ نئیں کردا ، پولی!

....O....

................................(ختم شد )