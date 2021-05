پی ٹی آئی کارکن زاہد مہمند کورونا کے باعث انتقال کر گئے، وزیراعظم کا اظہار افسوس

پاکستان تحریک انصاف کے کارکن زاہد مہمند کورونا وائرس کے باعث انتقال کر گئے، وزیراعظم عمران خان نے افسوس کا اظہار کیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر وزیراعظم عمران خان نے لکھا کہ آج ہم نے پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے ایک نوجوان کارکن زاہد مہمند کو کھو دیا ہے، پی ٹی آئی کارکن کورونا وائرس کے باعث زندگی کی بازی ہار گئے ہیں۔

عمران خان نے لکھا کہ زاہد نے پشاور میں نچلی سطح پر ہماری پارٹی کو منظم کرنے کا کام کیا۔ میری تعزیت اور دعائیں ان کے اہل خانہ سے ہیں۔آخر میں انہوں نے ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ہر ایک کو کورونا وائرس کے ایس او پی کی پیروی کرنا چاہئے اور ماسک پہنیں۔

إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

Today we lost a dedicated young PTI worker Zahid Mohmand to Covid 19. Zahid worked to organise our Party at grassroot level in Peshawar. My condolences & prayers go to his family. Everyone must follow pandemic SOPs & wear masks. pic.twitter.com/FA6xqXN2W3