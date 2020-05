گیس اینڈ آئل نے الیکٹرک گاڑیوں کیلئے چارجنگ سہولت متعارف کرادی

شیئر کریں:

کراچی ( کامرس رپورٹر) پاکستان میں تیزی سے ترقی کرنے والی آئل مارکٹنگ کمپنی (او ایم سی) گیس اینڈ آئل لمیٹڈ (GO)نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے آؤٹ لیٹس پر الیکٹریک گاڑی (EV) کیلئے چارجنگ کی سہولت متعارف کرانے والی پاکستان میں پہلی آئل مارکٹنگ کمپنی بن گئی ہے۔ سوئس سویڈش ملٹی نیشنل کمپنی اے بی بی اٹلی کی طرف سے تیار کردہ الیکٹریک گاڑی کیلئے اپنی نوعیت کے پہلے چارجرزلاہور میں ایکسپو سینٹر کے قریبGO کی ملکیتی اور زیر انتظام COCO-3 سائیٹ پر نصب کئے گئے ہیں۔خالد ریاض، چیئرمین اور سی ای او GO نے کہا ’’ذمہ دار کارپوریٹ کمپنی ہونے کی حیثیت سے GO ماحولیاتی تحفظ کیلئے اقدامات اٹھانے میں قائدانہ کردار ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ الیکٹریکگاڑیاں جلد پاکستان میں متعارف کرادی جائیں گی اورہمارے صارفین ماحول دوست ٹرانسپورٹ کو استعمال کرتے ہوئے جہاں بھی جانا چاہیں GO کے الیکٹریکگاڑیوں کیلئے چارجرزانہیں سفری آزادی فراہم کریں گے۔افتتاحی تقریب کے موقع پر GO کے صارفین سے گفتگو کرتے ہوئے، عمار علی طلعت، چیف سٹرٹیجی اینڈ بزنس ڈویلپمنٹ آفیسر نے کہا کہ GO تمام اہم سائیٹس بشمول موٹرویز اور بڑی قومی شاہراہوں پر الیکٹریکگاڑیوں کیلئے چارجرز نصب کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تاکہ الیکٹریک گاڑی استعمال کرنے والے صارفین بغیر کسی پریشانی کے اور GO کے کسی بھی آؤٹ لیٹس پر گاڑی کو چارج کرکے پورے پاکستان میں آسانی سے سفر کرسکیں گے۔