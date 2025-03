جناب چیف ایڈیٹر صاحب ! 

السلام علیکم : سر!15"مارچ ،اسلاموفوبیا ڈے"کے لئے میں نے یہ خصوصی "تحقیقی مقالہ" رسول اللہ ؐ کی طرف سے خواب میں اشارہ ملنے کے بعد تحریر کیا ہے ۔ اسلاموفوبیا مسلم اُمہ کے لئے ایک بڑا عالمی مسئلہ ہے اور مسلم اُمہ کے لئے ایک بڑا چیلنج بھی ہے ۔ اسلاموفوبیا کا مقابلہ صرف سورۃ روم کے ذریعے سے ہی ممکن ہے ۔ مغربی دنیا نے یہ الزام لگایا ہے کہ اسلام ہمارا دشمن ہے ۔ 9/11کے بعد 2005ء اور 2006ء میں مغربی ممالک نے اخبارات میں ہمارے پیارے رسولؐ کی شان اقدس کے خلاف توہین آمیز کارٹون شائع کئے تھے ۔ ناموس رسول ؐ کی حفاظت کرنا اور مغربی ممالک میں رسول اللہ ؐکے وقار میں اضافہ کرنا ہمارا فرض ہے ۔مغربی دنیا کے اعتراضات کے جواب میں مغربی دنیا کے سامنے اسلام اور رسول اللہ ؐ کے عظیم محاسن اور کارناموں کو اجاگر کرنا ہمارا فرض ہے جو ہم نے ابھی تک پورا نہیں کیاکیونکہ ہم نے ابھی تک مغربی دنیا کو سورۃ روم اور اس تاریخی واقعے کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے : "اے میرے رسول مکرمؐ !اور ہم نے آپ ؐ کی خاطر آپ ؐ کا ذکر (آپ ؐ کا نام اور آپ ؐ کا وقار ) بلند کر دیا ہے ۔ ـ"(سورۃ الم نشرح ۔ آیت نمبر4)۔ سر ! میں یہ آرٹیکل وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف کو بھیج چکا ہوں ۔ اگر وہاں سے کوئی ہدایت نہ آئے تو پلیز 15مارچ کو اسلاموفوبیا ڈے پر یہ آرٹیکل اپنے اخبار میں شائع کر دیں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا ۔ اللہ حافظ ۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

Date: 12-03-2025س

تحریر : ڈاکٹر محمد یوسف

ڈینٹل سرجن (ریٹائرڈ )

Cell # 0301-6912341

اقوام متحدہ کی طرف سے مقرر کیا گیا عالمی دن

"March 15, International Day To Combat Islamophobia"

15مارچ، اسلاموفوبیا کا مقابلہ کرنے کا عالمی دن

اے اہل مغرب ! اے اہل کتاب ! اسلاموفوبیا کیوں اور توہین آمیز کارٹون کیوں؟

اے اہل مغر ب ! اے اہل کتاب ! اسلام تمہارا دشمن نہیں ۔ یاد رکھئے ! 613ء تا615ء میں فارس کے آتش پرستوں اور روم کے عیسائیوں کے درمیان جنگ ہوئی تھی اور فارس کی فوج نے عرب کے قریب کی سرزمین پر یعنی شام اور فلسطین اور اُردن پر قبضہ کر لیا تھا اور اس جنگ میں رومی مغلوب ہو گئے تھے ۔ اس مشکل وقت میں مکہ کے مسلمانوں اور ہمارے قرآن اور ہمارے پیارے رسول ؐ نے رومی عیسائیوں کی حمایت کی تھی کیونکہ وہ اہل کتاب تھے اور مکہ کے مسلمانوں اور ہمارے قرآن اور ہمارے پیارے رسول ؐ کی وجہ سے روم کے عیسائی بادشاہ ہرقل کو شام اور فلسطین اور اُردن واپس مل گئے تھے جن پر فارس کے آتش پرست بادشاہ خسرو پرویز نے قبضہ کر لیا تھا ۔یاد رکھئے کہ اس وقت رومی بادشاہ ہرقل تک ہمارے پیارے رسول ؐ کا خط نہیں پہنچا تھا اور اُس وقت تک اُس نے نئے آنے والے رسول ؐ کی دعوت کا انکار نہیں کیا تھا۔ (سورۃ روم ۔ القرآن)

میرے اہل کتاب بھائیو! 4جون2009ء کو پریذیڈنٹ اوباما نے قاہرہ یونیورسٹی (Cairo University) میں مسلم ورلڈ کو ایڈریس کیا تھا ۔ انہوں نے اپنی سپیچ کا آغاز السلام علیکم سے کیا تھا ۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس وقت مل رہے ہیں جب9/11کی وجہ سے یونائیٹڈ سٹیٹس اور مسلمانوں کے درمیان تنائو( Tension) ہے ۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس سے پہلے بھی ماضی میں اسلام اور مغرب کے درمیان200سال تک صلیبی جنگیں (Crusades) جاری رہی تھیں ۔ انہوں نے کہا تھا ـ:

"Since after the attacks of 9/11 on civilians, people of my country think that Islam is not only hostile to the West but Islam is also hostile to the human rights of the people of the West".

یعنی "سویلین آبادی پر 9/11کے حملوں کے بعد سے میرے ملک کے لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ اسلام نہ صرف مغرب کا دشمن ہے بلکہ اسلام مغرب کے لوگو ں کے انسانی حقوق کا بھی دشمن ہے "۔ میرے اہل کتاب بھائیو ! آپ نے یہ الزام لگایا ہے کہ اسلام مغرب کا دشمن ہے ۔ آئیے ! میں آپ کو اصل صورت حال سے آگاہ کرتا ہوں ۔ یاد رکھو کہ ہمارے پیارے رسول ؐ کے زمانے میں سلطنت فارس (پرشیئن ایمپائر ) کے آتش پرستوں اور سلطنت روم (رومن ایمپائر) کے عیسائیوں کے درمیان جنگ ہوئی تھی اورفارس کی فوج نے عرب کے قریب کی سرزمین پر یعنی شام اور فلسطین اور اُردن پر قبضہ کر لیا تھااوراس جنگ میں رومی مغلوب ہو گئے تھے ۔اس مشکل وقت میں مکہ کے مسلمانوں اور ہمارے قرآن اور ہمارے پیارے رسول ؐ نے رومی عیسائیوں کی حمایت کی تھی کیونکہ وہ اہل کتاب تھے اور مکہ کے مسلمانوں اور ہمارے قرآن اور ہمارے پیارے رسول ؐ کی وجہ سے روم کے عیسائی بادشاہ ہرقل کو شام اور فلسطین اور اُردن واپس مل گئے تھے جن پر فارس کے آتش پرست بادشاہ خسرو پرویز نے قبضہ کر لیا تھا ۔ (سورۃ روم ۔ القرآن)۔ یاد رکھو ! 613میں ہمارے پیارے رسول ؐ کے زمانے میں پرشیئن ایمپائر کے آتش پرستوں نے رومن ایمپائر کے عیسائیوں پر حملہ کیا تھا اور عرب کے قریب کی سرزمین پر یعنی دمشق(شام ) پر قبضہ کر لیا تھا ۔ 614ء میں فارس کی فوج نے یروشلم (بیت المقدس) پر حملہ کیا تھا اور اس جنگ کو مذہبی جنگ(Religious war) کا نام دے کر یروشلم میں 90,000عیسائیوں کو قتل کر دیا تھا اور مقدس ترین گرجے ( Church of Holy Sepulchre or Church of Resurrection) کوتباہ و برباد کر دیا تھا اور مقدس صلیب(Holy Cross) کو یروشلم سے اپنے دارالحکومت طیسیفون(مدائن) پہنچا دیا تھا اور بشپ زکریا کو بھی گرفتار کر کے لے گئے تھے اور فارس کی فوج نے فلسطین پر قبضہ کر لیا تھا ۔615ء میں فارس کی فوج نے اُردن پر قبضہ کر لیا تھا اور اس جنگ میں رومی عیسائیوں کو شکست ہو گئی تھی ۔ میرے اہل کتاب بھائیو! مکہ کے بُت پرستوں نے مکہ کے مسلمانوں کو یہ طعنہ دیا تھا کہ تمہارے اہل کتاب بھائیوں کو ہمارے آتش پرست بھائیوں کے مقابلے میں شکست ہو گئی ہے ۔ مستقبل میں جب ہماری تمہاری جنگ ہو گی تو تمہیں بھی ہمارے مقابلے میں شکست ہو جائے گی کیونکہ تم بھی اہل کتاب ہو ۔ حضرت ابو بکر صدیق ؓ نے رسول اللہ ؐ کو آگاہ کیا تھا کہ یا رسول اللہ ؐ ! یہ طعنہ ملنے کے بعد اب مکہ کے مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اہل کتاب بھائی فارس کے آتش پرستوں پر غالب آ جائیں ۔ میرے اہل کتاب بھائیو ! مکہ کے مسلمانوں کی خواہش پر 615ء میں اللہ تعالیٰ نے مکہ میں سورۃ روم نازل فرما دی (سورۃ روم کی شان نزول از تفسیر ابن کثیر) اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا "اگرچہ رومی عرب کے قریب کی زمین پر (شام اور فلسطین اور اُردن کے علاقوں میں ) مغلوب ہو گئے ہیں مگر میں چند سال کے اندر ہی (دس سال کے اندر ہی ) رومیوں کو غالب کر دوں گا "۔ میرے اہل کتاب بھائیو! 622ء میں مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کے بعد مدینہ کے تمام مسلم قبائل اور یہودی قبائل نے میثاق مدینہ پر دستخط کرنے کے بعد ہمارے نبی ؐ کو چیف جسٹس اور ہیڈ آف دی اسلامک سٹیٹ آف مدینہ تسلیم کر لیا ۔ 622ء میں ہی سلطنت روم کا عیسائی بادشاہ ہرقل (HERACLIUS)اپنے دارالحکومت قسطنطنیہ( استنبول) سے سمندری راستے کے ذریعے سے اپنی فوج کو لے کر نکلا ۔623ء میں اس نے آرمینیا پر حملہ کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح عطا کر دی ۔ 624ء میں اس نے آذربائیجان پر حملہ کر دیا ۔ اس نے فارس کا سب سے بڑا آتش کدہ تباہ و برباد کر دیا اور بے شمار لوگوں کو قتل کر دیا ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو فیصلہ کن فتح عطا کر دی اور اللہ نے دس سال کے اندر ہی اپنا وعدہ پورا کر دیا کیونکہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ۔ 624ء میں ہی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی جنگ بدر میں مکہ کے بت پرستوں کے مقابلے میں فتح عطاکر دی ۔ 627ء میں ہرقل نے نینوا فتح کر لیا اور اُس کی فوج فارس کے دارالحکومت طیسیفون(مدائن) کے قریب پہنچ گئی ۔ میرے اہل کتاب بھائیو ! یکم محرم 7ہجری بمطابق11مئی628ء کو ہمارے پیارے رسول ؐ نے مدینہ منورہ سے فارس کے آتش پرست بادشاہ خسرو پرویز کے نام خط بھیجا کہ اللہ نے مجھے دنیا کے تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے ۔ اس لئے اسلام قبول کر لو ۔خسرو پرویز نے آپ ؐ کا خط پھاڑ دیا ۔ خسرو پرویز کو اُس کے سوتیلے بیٹے شیرویہ نے رات کو شاہی محل کے اندر ہی قتل کر دیا اور حکومت پر قبضہ کر لیا ۔ فارس کے نئے بادشاہ شیرویہ نے رومی بادشاہ ہرقل کے ساتھ صلح کر لی اور اُس کو شام اور فلسطین اور اُردن واپس کر دیے جن پر اُس کے باپ خسرو پرویز نے قبضہ کر لیا تھا اور مقدس صلیب بھی واپس کر دی ۔ میرے اہل کتاب بھائیو! یاد رکھئے کہ رومی بادشاہ ہرقل اہل کتاب تھا اور اس وقت تک ہمارے پیارے رسول ؐ کا خط سلطنت روم کے عیسائی بادشاہ ہرقل تک نہیں پہنچا تھا اور اُس وقت تک اس نے نئے آنے والے رسول ؐ کی دعوت کا انکار نہیں کیا تھا ۔ اس لئے اس وقت تک وہ اہل ایمان (Believer) ہی تھا ۔ اگر وہ نئے آنے والے رسول کی دعوت کا انکار کر دیتا تو وہ پھر کافر(Non-believer) ہو جاتا ۔ میرے اہل کتاب بھائیو ! یکم محرم7ہجری بمطابق 11مئی628ء کو ہمارے پیارے رسول ؐ نے رومی بادشاہ ہرقل کے نام بھی خط بھیجا تھا کہ اسلام قبول کر لو ۔ اللہ آپ کو دہرا اجر عطا کرے گا کیونکہ آپ اہل کتاب ہیں ۔ 629ء میں ہرقل کو آپ ؐ کا خط اس وقت ملا تھا جب وہ یروشلم میں مقدس صلیب کو اس کے اصل مقام پر نصب کرنے آیا تھا ۔ میرے اہل کتاب بھائیو! یاد رکھو کہ ہمارے پیارے رسول ؐ کا اخلاق اس قدر اعلیٰ تھا کہ اُس خط میں آپ ؐ نے رومی بادشاہ ہرقل کو آگاہ نہیں کیاتھا کہ آپ کو جو فتح ملی ہے، وہ مکہ کے مسلمانوں اور ہمارے قرآن اور میری وجہ سے ملی ہے ۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کیونکہ آپ ؐ احسان جتلانا پسند نہیں کرتے تھے ۔ یاد رکھو کہ اُس وقت رومی بادشاہ ہرقل کو بھی یہ علم نہ تھا کہ اُس کو جو فتح ملی ہے ، وہ مکہ کے مسلمانوں اور مسلمانوں کے قرآن اور مسلمانوں کے رسول ؐ کی وجہ سے ملی ہے ۔ چونکہ اس وقت ہمارے پیارے رسول ؐ نے رومی عیسائی بادشاہ ہرقل کو جنگ جیتنے کی مبارکباد نہیں دی تھی ، اس لئے میں اب 1400سال بعد مغرب کے عیسائیوں کو یہ جنگ جیتنے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں ۔ میرے اہل کتاب بھائیو ! ہمارا مذہب اسلام تو اپنے آغاز سے ہی عیسائیوں کا ہمدرد اور خیر خواہ (Well wisher) ہے ۔جب ہمارا مذہب اسلام عیسائیوں کا ہمدرد اور خیرخواہ ہے تو پھر مغرب کے عیسائی کیوں کہتے ہیں کہ اسلام ہمارا دشمن ہے اور 9/11کے بعد2005ء اور2006ء میں مغرب کے عیسائیوں نے اخبارات میں ہمارے پیارے رسو لؐ کی شان اقدس کے خلاف توہین آمیز کارٹون کیوں شائع کئے تھے ؟۔ میرے اہل کتاب بھائیو ! مجھے اب امید ہے کہ آئندہ یاد رکھو گے کہ سلطنت فارس کے آتش پرستوں اور سلطنت روم کے عیسائیوں کے درمیان جنگ میں مکہ کے مسلمانوں اور ہمارے قرآن اور ہمارے پیارے رسول ؐ نے رومی عیسائیوں کی حمایت کی تھی کیونکہ وہ اہل کتاب تھے ۔ میں اب امید کرتا ہو ں کہ آئندہ یاد رکھو گے کہ مکہ کے مسلمانوں اور ہمارے قرآن اور ہمارے پیارے رسول ؐ کی وجہ سے رومی عیسائی بادشاہ ہرقل کو شام اور فلسطین اور اُردن واپس مل گئے تھے جن پر فارس کے آتش پرست بادشاہ خسرو پرویز نے قبضہ کر لیا تھا اور مقدس صلیب بھی واپس مل گئی تھی جس کو یروشلم سے طیسیفو ن(مدائن) پہنچا دیا گیا تھا ۔(یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے : جس کو مصلوب کیا گیا تھا وہ حضرت عیسیٰ ؑ کا ایک حواری تھا جو اُن کا ہمشکل تھا ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے رسول عیسیٰ ابن مریم ؑ کو زندہ حالت میں آسمان پر اٹھا لیا تھا ۔ سورۃ النساء ۔ آیات نمبر157تا158) ۔ میں اب امید کرتا ہوں کہ آئندہ ہمارے پیارے رسول ؐ کا احسان یاد رکھو گے اور اُن ؐ کا احترام کرو گے ۔ اے اہل مغرب ! ہمارے پیارے رسول ؐ کا فرمان ہے : قرآن ایک معجزہ ہے اور قرآن قیامت تک اپنے معجزے آشکار کر کے دنیا کے انسانوں کو عاجز اور حیران کرتا رہے گا ۔ چونکہ موجودہ زمانے میں آپ لوگ اسلاموفوبیا میں مبتلا ہو گئے ہیں اور آپ نے الزام لگایا ہے کہ اسلام ہمارا دشمن ہے ، اس لئے 1400سال بعد قرآن نے اپنا معجزہ آشکار کر دیا ہے ۔ اب مغرب کے وہ لوگ جو یہ سوچ رکھتے ہیں کہ اسلام عیسائیوں کا دشمن ہے ، یقیناً وہ لوگ اب قرآن کے اس معجزے کے سامنے عاجز آ جائیں گے اور حیران بھی ہو جائیں گے اور اپنا الزام بھی واپس لے لیں گے کیونکہ اسلام عیسائیت /عیسائیوں کا دشمن نہیں۔

پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد

اللہ حافظ