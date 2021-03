 لاہور سمیت دیگر شہروں میں سکولوں کو 19مارچ تک امتحانات لینے کی اجازت

لاہور سمیت 8شہروں کے سرکاری اور پرائیوٹ سکولوں کو رواں ماہ 19مارچ تک امتحانات لینے کی اجازت دیدی گئی ہے۔ اس بات کا اعلان وزیر تعلیم مراد راس نے اپنی ٹویٹ میں کیا۔سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری بیان میں مراد راس نے کہا ہے کہ تمام نجی اور سرکاری سکول 19 مارچ تک امتحانات منعقد کر سکتے ہیں، تاہم جمعے کے بعد سے انھیں بند کر دیا جائے گا۔صوبائی وزیر تعلیم نے سکولوں کو امتحانات کی اجازت دیتے ہوئے واضح کیا کہ اگر جمعے کے بعد کسے نے خلاف ورزی کی تو سکول کو سیل کر دیا جائے گا۔مراد راس نے اپنی ایک اور ٹویٹ میں واضح کیا کہ یہ اجازت صرف لاہور، راولپنڈی، ملتان، سیالکوٹ، فیصل آباد، گوجرانوالہ، گجرات اور سرگودھا کے سکولوں کو دی گئی ہے۔

This Announcement is only for Lahore, Rawalpindi, Multan, Sialkot, Faisalabad, Gujranwala, Gujrat and Sargodha.