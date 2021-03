ثمینہ پیرزادہ کی عوام سے ملک کو صاف رکھنے کی اپیل

معروف سینئر اداکارہ و میزبان ثمینہ پیرزادہ نے عوام سے پاکستان کو صاف رکھنے کی اپیل کردی۔ثمینہ پیرزاد نے مائیکرو بلاگنگ سائٹ ٹوئٹر پر پاکستان کے عوام کے لیے خصوصی ٹوئٹ کیا ہے۔سینئر اداکارہ نے اپنے ٹوئٹ میں لکھا کہ پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے۔انہوں نے عوام سے مخاطب ہوتے ہوئے لکھا کہ آئیے! ملکر پاکستان کی صفائی کا خیال رکھیں۔ثمینہ پیرزادہ کے اس ٹوئٹ پر صارفین کی بڑی تعداد اس مہم میں ان کی حمایت کرتی دکھائی دے رہی ہے۔

Pakistan is beautiful. Let’s keep it clean.