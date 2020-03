ٹیکسٹائل و اسپننگ ملز کی روئی کی خریداری میں عدم دلچسپی ‘کاروباری حجم بدستور کم

شیئر کریں:

کراچی( کامرس رپورٹر) مقامی کاٹن مارکیٹ میں گزشتہ ہفتہ کے دوران ٹیکسٹائل و اسپننگ ملز کی روئی کی خریداری میں عدم دلچسپی کے باعث کاروباری حجم بدستور کم رہا۔ جنرز ملوں کی جانب سے روئی کی خریداری میں عدم دلچسپی کے باعث اضطراب میں مبتلا ہے۔ گو کہ جنرز کے پاس بمشکل ساڑے 4 لاکھ گانٹھوں کا قلیل اسٹاک موجود ہے جس میں تقریبا 25 فیصد روئی اچھی کوالٹی کی کہی جاسکتی ہے حالانکہ کئی عوامل کے باعث روئی کی خریداری میں ملوں کی دلچسپی بڑھنی چاہئے تھی روپے کی نسبت ڈالر کے بھاؤ میں اضافے کا رجحان ہے یورپین یونین کے ممالک کی جانب سے ملک کی برآمد کیلئے دو سالوں کے لئے جی ایس ٹی پلس (GST PLUS) کی رعایت دی ہوئی ہے علاوہ ازیں چین میں کورونا وائرس کے منفی اثرات کے باعث یورپ امریکہ وغیرہ کے درآمدکنندگان نے دیگر ممالک کے ساتھ پاکستان کی خصوصی طور پر ٹیکسٹائل مصنوعات کی برآمد میں اضافہ ہونے کی توقع ہے حکومت نے ٹیکسٹائل ملز اور دیگر برآمدی صنعتوں کو 20 ارب روپے کی توانائی کی رعایت دی ہوئی ہے۔ بینک انٹرسٹ ریٹ میں کمی کا امکان اور بین الاقوامی منڈیوں میں پیٹرول کے دام میں غیر معمولی کمی۔ علاوہ ازیں وزیراعظم کے ٹیکسٹائل صنعت کے مشیر عبدالرزاق داد نے عندیہ دیا ہے کہ برآمدات پر برآمدی ڈیوٹی ختم کر دی جائے گی جبکہ وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر نے عندیہ دیا ہے کہ بجلی کے بھا ؤمیں مزید کمی کی جائے گی مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے FBR کو برآمدکنندگان کے سیلز ٹیکس کے ریفنڈ کے 15 ارب روپے دو دن میں ادا کرنے کا حکم دیا ہے لیکن ماہرین کے کہنے کے مطابق ان سارے مثبت عوامل کو کورونا وائرس کے منفی اثرات نے زائل کر دیا ہے جس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ بین الاقوامی منڈیوں میں زبردست گراوٹ کا عالم ہے جس کے منفی اثرات کاٹن کے کاروبار پر بھی نمایاں ہے خصوصی طور پر نیویارک کاٹن مارکیٹ میں روئی کے وعدے کے بھاؤ میں زبردست مندی کا رجحان ہے گزشتہ کئی سالوں کے بعد نیویارک کاٹن کے وعدے کا بھاؤ فی پانڈ 60 امریکن سینٹ سے بھی کم ہوکر 59 امریکن سینٹ کی نیچی سطح پر آگیا جس کے منفی اثرات کے باعث دنیا بھر کی کاٹن مارکیٹوں میں روئی کے بھاؤ میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ USDA کی جاری کردہ ہفتہ وار رپورٹ میں برآمداد میں گزشتہ ہفتہ کے نسبت 22 فیصد اضافہ ہوا ہے جس میں پاکستان نے سب سے زیادہ ایک لاکھ 61 ہزار 600 گانٹھیں درآمد کی تھی باوجود اس کے نیویارک کاٹن کے بھاؤ میں مثبت پہلو نہیں آیا جس کے باعث مقامی ٹیکسٹائل ملز ضرورت ہونے کے باوجود رکو اور دیکھو Wait and see کا رویہ اختیار کیا ہوا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جارہی ہے کہ غیر معمولی حالات کی وجہ سے وہ روئی کی خریداری میں ہاتھ ڈالنے سے اجتناب برت رہے ہیں۔تاہم کپاس کی کم پیداوار کی وجہ سے ملک کے ٹیکسٹائل سیکٹر نے بیرون ممالک سے تقریبا 50 لاکھ گانٹھوں کے درآمدی معاہدے کرلئے ہیں جس کی ڈیلیوری آرہی ہے گوکہ کئی شپمنٹ میں تاخیر بھی ہورہی ہے خصوصی طور پر افغانستان اور وسطی ایشیا سے درآمد کی ہوئی روئی کی ڈیلیوری رکی ہوئی ہے ٹیکسٹائل کے ذرائع کا کہنا ہے کہ کئی ملز نے انفنکس (UNFIX) روئی درآمد کی ہوئی ہے ڈالر کے دام میں اضافہ کی وجہ سے ان کو روئی کے زیادہ دام ادا کرنے پڑ رہے ہیں۔مقامی طور پر صوبہ سندھ و پنجاب میں روئی کا بھاؤ کوالٹی کے حساب سے فی من 7000 تا 9000 روپے جبکہ قلیل مقدار میں دستیاب پھٹی کا بھا ؤفی 40 کلو 2800 تا 4200 روپے چل رہی ہے لیکن گزشتہ کئی دنوں سے صوبہ پنجاب میں شدید بارشوں کے باعث کاروبار تھم گیا تھا بارشوں کے باعث گھاس پھوس کی پیداوار بڑھنے کی توقع کی وجہ سے کھل کی مانگ اور بھاؤ میں کمی واقع ہوگئی ہے کئی جنرز نے کھل کے بھا ؤبڑھنے کی توقع کے باعث وافر مقدار میں کھل اسٹاک کی ہوئی ہے وہ پریشانی کے عالم میں ہے گو کہ بارشوں کے باعث گندم کی کٹائی میں تاخیر ہونے کے سبب روئی کی بوائی میں دو تا تین ہفتوں کی تاخیر ہونے کا امکان بتایا جاتا ہے۔کراچی کاٹن ایسوسی ایشن کی اسپاٹ ریٹ کمیٹی نے اسپاٹ ریٹ میں فی من 100 روپے کی کمی کرکے اسپاٹ ریٹ فی من 8900 روپے کے بھاؤ پر بند کیا۔کراچی کاٹن بروکرزفورم کے چیئرمین نسیم عثمان نے بتایا کہ کورونا وائرس کے باعث دنیا بھر کی تمام مارکیٹوں میں غیرمعمولی مندی ہوگئی ہے زیادہ گھٹنے کے ڈر سے کئی مارکیٹیں جزوی طور پر بند کر دی گئی ہے جس کے باعث کاروبار بری طرح ابتری کا شکار ہوگیا ہے۔ تاہم مقامی طور پر جنرز کے پاس کپاس کا قلیل اسٹاک ہونے کے سبب روئی کے بھا میں خاطرخواہ کمی واقع نہیں ہو رہی بلکہ روئی کا بھا نسبتا مستحکم نظر آرہا ہے۔ تاہم دنیا بھر کی مارکیٹوں کے ساتھ ظاہر ہے کاٹن مارکیٹیں بھی زبردست دبا ؤکا شکار ہیں نیویارک کاٹن کے وعدے کے بھا ؤکے متعلق اوپر ذکر کیا گیا ہے علاوہ ازیں دیگر ملکوں کی مارکیٹوں میں بھی زبردست مندی کا عالم ہے برازیل افریقہ وسطی ایشیا وغیرہ کی کاٹن مارکیٹیں غیر معمول کا شتکار ہے چین میں تو ظاہر ہے کاروبار ٹھپ ہے بھارت میں بھی روئی کا بھاؤ بدستور کام ہورہا ہے گو کہ وہاں کی کاٹن کارپوریشن خرید بھی رہی ہے اور فروخت بھی کر رہی ہے۔علاوہ ازیں وزیراعظم عمران خان نے آئندہ پانچ سالہ 2020-2025 کے لیے تجارتی پالیسی اور ٹیکسٹائل پالیسی کی اصولی منظوری دے دی ، آئندہ پانچ برسوں میں برآمد ات کا ہدف 24 ارب ڈالر سے بڑھا کر 46 ارب ڈالر اور ٹیکسٹائل کی برآمدات کا ہدف ساڑھے 14 ار ب ڈالر سے بڑھا کر ساڑھے 28 ارب ڈالر ہو گا، ٹیکسٹائل کی برآمد ساڑھے 28 ارب ڈالر کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے ان خیالات کا اظہار مشیر امور تجارت و ٹیکسٹائل عبدالرزاق دائود نے صحافیوںسے گفتگو کرتے ہوئے کیا مشیر تجارت نے کہا کہ سٹرٹیجک ٹریڈ پالیسی فریم ورک کے تحت 26 غیر روایتی شعبے کی برآمدات میں اضافے کے لیے مراعات دی جائیں گی۔