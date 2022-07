فوج کے افسران و جوانوں کی عظیم قربانیاں ناقابل فراموش ہیں: وزیراعظم  

وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ فوج کے افسران و جوانوں کی عظیم قربانیاں اس ملک اور قوم کے لئے ناقابل فراموش ہیں۔وزیر اعظم شہباز شریف نے شہید لیفٹیننٹ کرنل لئیق بیگ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ پاک فوج کے افسروں اور جوانوں نے مادر وطن کے لیے عظیم قربانیاں دیں۔

Deeply grieved over martyrdom of Lt Col Laiq Baig Mirza in Balochistan. Our law enforcement agencies will hunt down all those who perpetrated this heinous crime & bring them to justice. My thoughts & prayers are with bereaved family. Nation grieves with them & shares their sorrow