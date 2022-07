پاک فضائیہ کی کراچی کے سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں  

پاک فضائیہ کی جانب سے کراچی کے سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں جس دوران متاثرہ خاندانوں میں غذائی اشیاء اور اجناس کے راشن پیک تقسیم کیے گئے ہیں ۔

ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق سربراہ پاک فضائیہ ائیر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی خصوصی ہدایات پر پاک فضائیہ کی ٹیمیں کراچی کے بارش سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔

On the special instructions of Air Chief Marshal Zaheer Ahmed Baber Sidhu, Chief of the Air Staff, Pakistan Air Force, PAF Bases situated in Karachi are actively participating in relief operations in the rain affected areas of Karachi.

ترجمان پاک فضائیہ نے بتایا کہ پی اے ایف کی ٹیمیں ان ضرورت مند خاندانوں کی مدد کو پہنچ رہی ہیں جن کے گھر اس قدرتی آفت میں ڈوب گئے ہیں۔ترجمان کا کہنا تھا کہ پاک فضائیہ کی جانب سے حالیہ طوفانی بارشوں میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقوں کے ضرورت مند خاندانوں میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر راشن پیک، جن میں بنیادی غذائی اشیاء اور اجناس جیسے آٹا، چاول، چینی، تیل، دالیں وغیرہ شامل ہیں، تقسیم کیے گئے ہیں۔

PAF teams are reaching out to the needy families whose houses have been inundated in the natural calamity. As a humanitarian gesture, ration packs carrying basic food items and commodities such as flour, rice, sugar, oil, pulses etc. were distributed amongst the needy