 طیب اردگان کی قیادت پر اعتماد ہے: شہباز شریف

وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ترک جمہوریت اور قومی اتحاد کا دن جمہوریت کے تحفظ اور برقرار رکھنے کے ترک قوم کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔

Turkish Democracy & National Unity Day will alsways be remembered as an expression of Turkish people's unwavering trust in the leadership of President @RTErdogan. It also reflects Turkish nation's resolve to protect & uphold democracy. May the souls of the martyrs rest in peace!