ترکی کی عوام آج جمہوریت اور قومی اتحاد کا دن منا رہی ہے: عمران خان

چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ ترکی کی عوام آج جمہوریت اور قومی اتحاد کا دن منا رہی ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے جاری کردہ ٹوئٹ پیغام میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے صدر اردوگان کی جانب سے ترکی کے عوام کی مدد سے فوجی بغاوت ناکام بنانے نے معاملے پر لکھا کہ ترکی کے عوام آج جمہوریت اور قومی اتحاد کا دن منا رہے ہیں۔

I extend my congratulations to President Erdogan & the people of Turkiye on Democracy & National Unity Day of Turkiye (Demokrasi ve Milli Birlik Günü). 15 July 2016 commemorates the day President Erdogan with the support of the Turkish people defeated attempted coup against him.