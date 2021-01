اسلام کی اشاعت ور تحفظ گورے کرینگے

شیئر کریں:

اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو زندگی کے ہر پہلو کو ڈسکس کرکے اچھائی برائی واضح کرکے اُس پر عمل پیرا ہونے کی دعوت اور ترغیب دیتا ہے۔ایک دفعہ ایک نو مسلم گورا مصر کے دورے پر گیا تو وہاں اُس کے میزبانوں نے اُسے رات کے کھانے پر مدعو کیا۔ پُرتکلف کھانے کے بعد گورے کو شراب پیش کی گئی تو گورے نے پینے سے انکار کر دیا کہ میں مسلمان ہوں اور اسلام میں شراب حرام ہے۔ اس پر مصری میزبانوں نے کہا کہ ہم بھی تو مسلمان ہیں ہم تو پی رہے ہیں۔ اس پر گورے نے ایک تاریخی جواب دیا:

"You are Muslim by Birth. But I am Muslim by Choice."

یہ ہے اسلام کی اصل روح۔ جس پر تمام گوری قومیں عمل پیرا ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا لیکن وہ بھی اسلام کی سچائی کے دل و جان سے مداح ہیں اور دنیا کے سب سے بڑے قانونی تعلیم کے ادارے ’’لنکن اِن‘‘ کے ماتھے کا جھومر حضورؐ ہیں۔ توبہ نعوذ باللہ۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ اور امریکہ میں اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے اور اگلے 30 سے 50 سال کے بعد جو کہا گیا ہے کہ وہ اسلام کے نگہبان ہوں کیونکہ وہ دل کی گہرائیوں سے اسلام کی سچائیوں کو مانیں گے۔یاسر عرفات نے کیا خوب کہا تھا کہ ’’ کاش میرے دادا، پردادا آج زندہ ہوتے تو میں اُن کو اپنے ہاتھ سے سزائیں دیتا کیونکہ انہوں نے دنیاوی عیش و عشرت کیلئے ڈالروں کے عوض فلسطین کو یہودیوں کے ہاتھ بیچ کر ہمیں در بدر، بے وطن اور مظلوم بنا دیا۔‘‘

ڈاکٹر الطاف حسین قریشی صاحب نے کالج میں ہمیں اپنے لیکچر میں بتایا کہ وہ سوئٹزرلینڈ میں جس فلیٹ میں ٹھہرے تھے۔ وہاں دودھ سپلائی کرنے والا دودھ کی بوتلیں صبح سویرے فلیٹ کے دروازے پر رکھ جاتا ہے۔ ایک دن دودھ سپلائی کرنے والا میرے جاگتے ہوئے آیا تو میں نے ویسے ہی اُس سے پوچھا کہ دودھ اصلی تو ہے۔ دودھ سپلائی کرنے والا میری اس بات پر سخت ناراض ہوا اور جواباً مجھے یہ کہا کہ کیا میں اپنی قوم کے ساتھ دھوکہ کروں گا۔اسلامیہ کالج کے تاریخ کے پروفیسر شمس صاحب نے مجھے بتایا کہ ہمارے بینکوں میں لکھا ہوتا ہے کہ کائونٹر چھوڑنے سے پہلے ریزگاری گن لیں۔ وگرنہ بعد میں ہم ذمہ دار نہ ہوں گے۔ یہی ذہن لے کر لندن کے ایک بینک سے میں نے ڈرافٹ تڑوایا اور کائونٹر پر کھڑے کھڑے پیسے گننے شروع کر دئیے تو کیشئر مجھے گھسیٹتا ہوا منیجر کے پاس لے گیا۔ مجھے اس کی اس حرکت پر بڑا غصہ آیا۔ میں نے کہا کہ میں نے کیا کیا ہے تو کیشئر نے منیجر کو بتایا کہ

"This man insulted me. He started counting money infront of me."

میںنے منیجر کی طرف دیکھا تو اُس نے معذرت خواہانہ انداز میں صفائی دی کہ ’’ارے بھائی آپ گھر سے بھی کہہ دیتے کہ یہ رقم کم نکلی ہے تو ہم آپ پر اعتبار کرکے آپ کے نقصان کا ازالہ کرتے۔ آپ نے اپنے عمل سے ہمارے اسٹاف کی توہین کی ہے۔‘‘

پورے یورپ میں کنزیومر سوسائٹیاں ہیں۔ جس کسی صنعت کار کو اپنی بنائی ہوئی چیز کی قیمت میں ایک پنس بھی اضافہ کرنا ہوتا ہے تو وہ ان سوسائٹیوں کو جا کر قیمت بڑھانے کی وجوہات بتاتی ہیں۔ اگر کنزیومر سوسائٹی اتفاق کرے تو قیمت بڑھتی ہے اور اگر کوئی صنعت کار اپنی مرضی کرے تو کنزیومر سوسائٹی دو لفظوں میں عوام کو بتا دیتی ہے کہ اس چیز کا بائیکاٹ کرنا ہے تو وہ انڈسٹری پھر تباہ ہو جاتی ہے۔ مگر ہمارے یہاں چینی، چاول، آٹا، سبزیاں، پھل اور گوشت کی قیمتیں چھلانگیں مار کر اوپر جاتی ہیں اور ہمارے یہاں موجود سوسائٹیاں نیم مُردہ آواز میں ان چیزوں کا بائیکاٹ کرنے اور ان چیزوں کا استعمال کم کرنے کی اپیلیں کرتی ہیں جنہیں امیر تو امیر غریب بھی درخور اعتنا نہیں سمجھتے۔

مسلمان من حیث الامہ آج کے دور میں عقل و دانش، معاملہ فہمی، دور اندیشی اور اغیار کی سازشوں کو گہری نظر سے دیکھنے اور اسلام دشمنوں کی چالیں سمجھنے سے عاری ہو گئے ہیں۔ یہ کتے کے پیچھے بھاگتے ہیں لیکن کان کو چیک نہیں کرتے۔ کیا نہیں کیا قذافی نے اپنی قوم کے لئے، صحت، تعلیم، شادیاں، بچوں کی پیدائش، گھر، نوکریاں، کاروبار کے لئے رقوم، سینکڑوں میل تک پینے کا پانی پہنچانا۔ لیکن مسلمانوں نے اپنے ہاتھ سے لیبیا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور آج یہ لوگ سمندروں میں ڈوبتے، گولیوں کا نشانہ بنتے، دوسرے ملکوں کے ساحل پر غریب الوطن اور بے بسی کی تصویر بنے کیمپوں میں ذلت و رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں۔

عراق اور افغانستان بھی اسی صف میں شامل ہیں۔ اب دیکھیں اگلے کون سے تین ملکوں کا اس مقصد کے لئے انتخاب ہوتا ہے۔ پاکستانیو! اپنے ملک کی قدر کرو۔