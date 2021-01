ایک المیہ۔۔ کیسے تلافی ممکن ہو گی؟

شیئر کریں:

یہ قصہ کسی ایک فرد کا نہیں ایک معاشرتی المیہ ہے جس نے شعبہ طب سے وابستہ افراد کو نہ صر ف بے چین کیا ہے بلکہ بے شمار سوالیہ نشان سامنے آنے لگے۔

The Protection against Harassment of women at workplace Act.2010

اس میں شک نہیں کہ خواتین کی کام کرنے کی جگہ پر تحفظ کیلئے بنایا گیا قانون نیک نیتی پر مبنی تھا۔ جس کا مقصد ایک بہترین ماحول کی فراہمی اور تحفظ کو یقینی بنانا تھا۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس قانون میں غلط شکایت کرنے والے یامعاشرے کے معززافراد کواس قانون کا سہارا لے کر سوشل میڈیا، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر بدنام کر کے ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کا کوئی ازالہ موجود نہیں ہے اور کیا ہمیشہ حوا کی بیٹی ہی کو تحفظ چاہیے یا کبھی آدم کے بیٹے کو بھی اپنی سالوں بھر کی عزت و وقار کی ضمانت مل سکتی ہے؟ کیا کسی نے کبھی سوچا کہ اس ایکٹ میں ایسے تحفظ کا بھی تذکرہ ہے کہ اگر کسی شریف انسان کی عزت کوئی اچھالنا چاہے تو اس کا کوئی تدارک موجود ہے؟ یہ ایک ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے جس سے فرد نہیں خاندان متاثر ہوتا ہے سوسائٹی پر اثر ہوتاہے۔ اور الزام غلط ثابت ہونے پر ازالہ نہ ہونا ایسا نا قابل تلافی نقصان ہے جس کے ذمہ دار پھر ہم سب ہوتے ہیں۔

اس ایکٹ کی آڑ میں کتنی ہیں شکایات ایسی ہوں گی جو غلط ثابت ہونے کے بعد شکایت کنندہ کاکچھ نہ بگاڑسکیں اور نہ ہی ایسی روایات کا تدارک ہو سکا اربا ب اختیار کو اس اہم پہلو پر سوچنا ہوگا اور فوری عملی اقدام کرنے ہونگے۔ انہی خدشات کا اظہار پاکستان اکیڈیمی آف فیملی فزیشنز اپنے اجلاس میں اور گورنر پنجاب کو لکھے گئے خط میں کر چکی ہے، پی ایم اے لاہور اور پنجاب کے صدر بھی ایکٹ پر اپنے تحفظ کا اظہار کر رہے ہیں۔ حال ہی میں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر ظاہر ہونے والی سٹوری کی تہہ میں جانے کے بعد ایسے ہی حقائق سامنے آرہے ہیں۔ یہ ایک خالصا انتظامی معاملہ ہے جس کیلئے قانونی راستہ اختیار کیا گیا۔ حیرت اور افسوس کی بات ہے کہ اس قانونی راستہ کو روکنے کیلئے ہراساں ایکٹ کا سہارا لیا گیا اور یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے خلاف درخواست دے دی گئی کیونکہ یہ واحد راستہ سمجھا گیاجس کے ذریعے ہر قسم کی بے قاعدگی کو وقتی تحفظ مل سکے۔ اخلاقی طور پر یہ انتہائی غلط حرکت کی گئی کہ محتسب کی عدالت میں درخواست دیکر اس کو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے سامنے لا کر عزت اچھالنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔ یہ تو اللہ پاک کا کرم ہے کہ محترم وائس چانسلر کی ایک بے داغ زندگی، بہترین کیرئیر کا نہ صرف شعبہ طب گواہ ہے بلکہ زندگی کے ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے افراد نے اس بے بنیاد الزام پر بے زاری کا اظہار کیا اور اس طرح کی حرکت کی پر زور الفاظ میں مذمت کی۔ شعبہ طبی تعلیم کے ایک بڑے ادارے سی پی ایس پی کی انتظامیہ سے ان کا تعلق گزشتہ 15 سالوں سے ہے۔ اور کم از کم پانچ ہزار سے زائد خواتین ڈاکٹرز ان سے وقتا فوقتا مختلف اکیڈمک ایشوز پر ملتی بھی رہیں۔

فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی جو کہ خواتین کا طبی ادارہ ہے کے پہلے ریگولر وائس چانسلر رہے دو ہزار سے زائد طالبات زیر تعلیم رہیں اور اس طرح پہلے کیمکولین کنگ ایڈورڈمیڈیکل یونیورسٹی کے ریگولر وی سی بنے۔ یونیورسٹی کی ہر طالبہ انکے اعلیٰ کردار اور ادارے کیلئے بے مثال خدمات کی گواہ ہیں۔ فاطمہ جناح کو جب الوداع کہنا پڑا تو ہر آنکھ اشکبار تھی۔

جس کا اظہار اسی ادارے کے اسٹنٹ پروفیسرنے کچھ اس طرح کیا۔

لوٹا دے مجھ کو باپ میرا۔

دیکھتا کیا ہوں اک محفل میں۔

ہر آنکھ تھی اشکبار۔

کیا تھا وہ شخص تھا جس کے لئے ہر دل میں پیار۔

آیا تھا جو اندھیروں میں روشنی کی کرن کی طرح

سنبھالا تھا جس نے جامعہ کو بن کے اس کا سپہ سالار

بدلوں گا سب کی تقدیر تھا اس کا یہ ارادہ

کردیا اس نے یہ سب کچھ تھا اتنا وہ با وقار

زمانے کی قیاس آرائیوں میں کھودیا ہم نے سب کچھ

لوٹ کر آئے گا وہ اک دن یہ دل ہے بے قرار

چھپا کے اپنی نم زدہ آنکھیں پوچھا اک طالبہ نے

کھو دوں گی اپنی والدہ کو کیا آج میں دوبارہ اک بار

سنا ہے بدلتی تقدیریں ہیں دعائوں میں ہے اتنی طاقت

لوٹا دے مجھ کو باپ میرا، نہ ہوگا مجھ سے انتظار

کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کیلئے انکی طبی تعلیمی اور تحقیقی خدمات سب پر عیاں ہیں بنیادی مضامین پی ایچ ڈی کی منظوری، ریسرچ میں کوالٹی کے معیار کی بلندی جاری منصوبوں کی تکمیل، شعبہ ٹیلی میڈیسن کا قیام، کوویڈ میں ملحقہ ہسپتالوں کے کردار کے ساتھ سب سے اہم فیکلٹی میں ٹیم سپرٹ کی موجودگی اور ترقی کا ایسا سفر جسکا اعتراف انگلینڈ ا ور امریکہ سمیت ایلومینائی نے برملا کیا۔

میڈیکل ایجوکیشن میں تمغہ امتیاز ملا، پانچ سال قبل ہی طبی خدمات کی بنیاد پر گریڈ 21 مل گیا۔ سچی بات تو ہے کہ کسی نے کہا کہ نظر لگ گئی۔ مگر یہ نظر ایک فرد واحد کو نہیں لگی۔ یہ ایک ادارے کو لگ گئی۔ ایک پروفیشن کو لگ گئی۔ ایک جدوجہد مسلسل سے حاصل کی گئی شہرت اور مقام کو لگ گئی۔ الزام غلط ثابت ہونے پر کون کریگا اس کا ازالہ کون کس کو ذمہ دار ثابت کرے گا؟ کون سامنے لائے گا ان کو جو اس نا پسندیدہ عمل کے محرک بنے انفرادی مفاد کی خاطر اجتماعیت، ادارے کے تشخص کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔یہ تو ایک صاحب کردار تھے جن کی پدرانہ شفقت اور شرافت کا پورا پروفیشن گواہ ہے مضبوط اعصاب کے ساتھ ایسی گھٹیا الزام تراشی برداشت کر گئے۔ کتنے ایسے آدم اور یوسف کے بیٹے ہوں گے جنہوں نے ان الزامات کے بعد گھٹے دم زندگی بسر کی ہو گی۔ اور ہاں جو دو آڈیو زفراہم کی گئیں وہ ایک خالصتا ہاسٹل معاملات اور انتظامی میٹنگ ہے جس میں رولز اور ریگولیشنز کا تذکرہ ہے۔ چین آف کمانڈ پر بات کی گئی ہے۔

ہاسٹل کے سول ورک اور تعمیراتی کاموں کا ذکر ہوتا ہے جس میں پرو وی سی، رجسٹرار، چیف وارڈن، وارڈن، اسٹنٹ وارڈن، لا آفیسر سمیت دس سے زائد افراد موجود ہیں۔ کسی ایک جگہ بھی ایسے ثبوت کا شائبہ تک نہیں البتہ ان آڈیوز میں بھی ان کی طرف سے لفظ بیٹی کے ساتھ مخاطب کیا گیا۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے سرخرو ہونگے۔ اور پھر یہ سوال ادھورا رہ جائے گا کہ ایسے بے بنیاد الزامات لگائے جانے کا تدارک کیسے ہو سکے گا؟ کون حوا کی بیٹیوں کے ساتھ آدم کے بیٹوں کا تحفظ کر سکے گا؟یہ ایک المیہ ہے۔ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ میرے لئے، ہم سب کے لئے اور ارباب اختیار کے لئے ایک بہت بڑا سوال ہے۔

