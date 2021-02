شیئر کریں:

پاکستان کے معروف ترین گلوکار ابرار الحق نے علی سد پارا کا خواب پورا کرنے کا اعلان کردیا ہے ۔ معروف گلوکار ابرار الحق نے سوشل میڈیا کے ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنی ایک پوسٹ میں لکھا کہ علی سدپارا ہمارے ہیرو ہیں ، انہوں نے لکھا کہ " میں نے ابھی یہ خبر سنی ہے کہ محمد علی سدپارہ اپنے مشن کے بعد اپنے گاوں میں ایک اسکول بنانا چاہتے تھے لہذا ہم نے ان کا خواب پورا کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور انشا اللہ ان کی یاد میں ہمارے ہیرو کے گاں میں ایک اسکول بنایا جائے گا"۔

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">I have just heard the news that Muhammad Ali Sadpara wanted to build a school in his village after his mission therefore we have decided to fulfil his dream and Inshahallah a school will be built in the village of our hero in his memory.<a href="https://twitter.com/hashtag/muhammadalisadpara?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#muhammadalisadpara</a> <a href="https://t.co/0A2X6eJOZg">pic.twitter.com/0A2X6eJOZg</a></p>— Abrar Ul Haq (@AbrarUlHaqPK) <a href="https://twitter.com/AbrarUlHaqPK/status/1361219487111008256?ref_src=twsrc%5Etfw">February 15, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>