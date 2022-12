سیمی فائنل میں شکست کے باوجود مراکشی کھلاڑیوں کا سجدہ شُکر، تصاویر وائرل

دوحہ: قطر میں جاری فیفا ورلڈکپ کے آخری سیمی فائنل میں دفاعی چیمپئن فرانس نے شاندار کارگردگی کا مظاہرہ کرتی مراکش کو 2-0 سے شکست دے کر فائنل کیلئے رسائی حاصل کرلی۔

قطر کے البیت اسٹیڈیم میں کھیلے گئے ایونٹ کے دوسرے سیمی فائنل میں فرانس نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد مراکش کو شکست دی تاہم مقابلے کے اختتام پر مراکشی ٹیم کے میدان پر سجدہ شُکر ادا کرنے کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئیں۔

مراکشی کھلاڑیوں اور سپورٹ اسٹاف اور کوچ نے مداحوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سجدہ شکر ادا کیا جبکہ فرانسیسی ٹیم کے پلئیرز بھی انہیں شاباشی دیتے نظر آئے۔

In a final act of humility and class, Morocco's team prostrate to Allah swt in thankfulness following a historic Qatar World Cup run.

Make no mistake, Morocco go home winners! ???????? ☪️ ❤#MoroccoVsFrance #Islam #Qatar2022