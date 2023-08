اماراتی خلاباز کی ہزاروں فٹ بلندی سے پاکستانیوں کو جشن آزادی کی مبارکباد

اماراتی خلاباز سلطان النیادی نے ہزاروں فٹ بلندی سے پاکستانیوں کو جشن آزادی کی مبارکباد دی اور خلا سے اسلام آباد کی تصویر شیئر کردی۔

تفصیلات کے مطابق 76 ویں یوم آزادی پر اماراتی عوام نے پاکستانی عوام کی خوشیوں میں بھرپور شرکت کی، اماراتی عوام ہر اچھے برے وقت میں اپنے پاکستانی بھائیوں کے ساتھ رہی ہے۔یوم آزادی پر اماراتی خلاباز سلطان النیادی کا حیرت انگیز کارنامہ سامنے آیا. سلطان النیادی نے 400 کلومیٹر کی بلندی سے جشن آزادی میں شرکت کی۔

شام بخیر #پاکستان

????????

Happy Independence Day to all Pakistanis, especially those living in the UAE. As one of the largest expat communities in my country, we have lived together for years and learned a lot about your rich culture. Here's your capital, Islamabad, from space. pic.twitter.com/xf4XaSEHOv