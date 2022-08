 مصر کے چرچ میں آتشزدگی کے واقعے میں ہلاکتوں پر افسوس ہے:وزیراعظم 

وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے مصر کے چرچ میں آتشزدگی سے ہلاکتوں پر اظہار افسوس کیا گیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے جاری کردہ ٹوئٹ پیغام میں وزیراعظم شہباز شریف نے لکھا کہ مصر کے چرچ میں آتشزدگی کے واقعے میں ہلاکتوں پر افسوس ہے۔

Deeply grieved by the loss of precious lives in a tragic fire incident in Abu Sefein Church in Giza, Egypt. On behalf of the people of Pakistan, I extend my most sincere condolences to @AlSisiOfficial & families of the deceased and pray for the speedy recovery of those injured.