سی پیک اتھارٹی میں انٹرن شپ کا اعلان : اگر آپ ایم اے ہیں اور عمر 30 سال سےزیادہ نہیں تو آپ بھی اہل ہیں

چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ نے سی پیک انٹرن شپ کااعلان کردیا،زیادہ سے زیادہ 30سال کی عمر کے افراد جنہوں نے ماسٹر ڈگری کسی بھی مضمون میں کر رکھی ہے اہل تصور ہوں گے۔چیئرمین سی پیک عاصم سلیم باجوہ نے کہاہے کہ نوجوان 3 ماہ کی انٹرن شپ کیلئے درخواست دے سکتے ہیں۔سی پیک انٹرن شپ پروگرام کی لانچنگ پر خوشی ہے ،یہ مکمل طورپر قومی منصوبہ اورنمو میں اضافہ کا باعث ہے ۔

In the spirit of Youth empowerment/to develop young leaders,We announce to offer an opportunity to you to join #CPEC specific internship for 3 months-brochure for first internship of series attached,all eligible Pakistanis can apply.2/2 #CPECMakingProgress pic.twitter.com/xPjbIdzy7Q