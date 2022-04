میرے گھر کے باہر مظاہروں کا اعلان کیا جا رہا ہے، بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ،جمائما

شیئر کریں:

ن لیگی کارکن سابق لندن میں وزیراعظم عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائما گولڈ اسمتھ کے گھر کے باہر احتجاج کرنے پہنچ گئے، احتجاج میں کارکنان نے نعرے بازی کی اور عمران خان اور ان کے بچوں کے خلاف پوسٹرز بھی اٹھا رکھے تھے۔جمائما گولڈ اسمتھ نے اس پر ٹوئٹ کی کہا کہ میرے گھر کے باہر مظاہروں کا اعلان کیا جا رہا ہے بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔اپنے ٹوئیٹ میں جمائمہ گولڈ اسمتھ نے لکھا کہ سوشل میڈیا پر نفرت آمیزنعروں سے ایسا لگتا ہے جیسے وہ 90 کی دہائی کے لاہور میں واپس چلی گئی ہوں۔جمائما گولڈ اسمتھ نے ٹوئیٹ میں مسلم لیگ ن کے رہنما عابد شیر علی کی جانب سے اجتجاج کی کال کا حوالہ بھی دیا۔جس میں عابد شیر علی نے لکھا تھا کہ اتوار کو لندن میں عمران نیازی کی سابقہ اہلیہ کے گھر کے باہر احتجاج ہوگا۔ تا کہ اس کے بچوں کو بھی پتا چلے ان کا باپ کتنا کمینہ ہے۔

Protests outside my house, targeting my children, antisemitic abuse on social media…. It’s almost like I’m back in 90s Lahore. #PuranaPakistan pic.twitter.com/0R2YOPcQrJ

— Jemima Goldsmith (@Jemima_Khan) April 15, 2022