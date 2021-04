وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی فواد چودھری کو دوبارہ وزرات اطلاعات کا چارج دے دیا گیا،سینٹر فیصل جاوید خان نے تصدیق کردی۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر فیصل جاوید خان نے اپنے مختصر پیغام میں لکھا کہ میں فوادچودھری کو دوبارہ اطلاعات کی وزارت سنبھالنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پی ٹی آئی رہنما نے مستقبل کیلئے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔

Congratulations @fawadchaudhry for getting reappointed as Federal Minister for Information. Wish you all the best. Lots of prayers ????