قائد اعظم وکلاء کے لیے رول ماڈل

ستمبر پاکستانیوں کے لیے سوگ کا مہینہ ہے۔ پاکستان کے بانی 11 ستمبر 1948ء کو بر صغیر کے مسلمانوں کو سوگوار چھوڑ کر دار فانی سے کوچ کر گئے۔ کاش قائد اعظم آزادی کے بعد چند برس اور زندہ رہتے تو ان کی بے مثال قیادت میں پاکستان کی سیاسی سماجی معاشی اور آئینی بنیادیں مضبوط اور مستحکم ہو جاتیں اور پھر کوئی پاکستان کو ڈی ٹریک نہ کر سکتا۔ قائداعظم کی والد بزنس مین تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کا فرزند ارجمند برطانیہ سے ایم بی اے کی ڈگری لے کر انکے کاروبار کو سنبھال لے۔ قائداعظم اعلیٰ تعلیم کے لیے جب لندن پہنچے تو بدقسمتی سے ان کے والدکا بزنس دیوالیہ ہوگیا۔قائد اعظم نے جب لنکنز ان یونیورسٹی کے مرکزی گیٹ پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قانون دینے والی شخصیات میں شامل دیکھا تو انہوں نے اس یونیورسٹی سے لاء کی ڈگری لینے کا فیصلہ کرلیا۔

قائداعظم کے ایک ٹیچر نے ان سے سوال کیا کہ اگر آپ کہیں جا رہے ہیں اور راستے میں آپ کو دو بیگ ملتے ہیں ایک میں برین یعنی دماغ ہے اور دوسرے میں منی یعنی دولت ہے تو آپ کون سا بیگ لینا پسند کریں گے قائد اعظم اسٹوڈنٹ تھے اس وقت ان کو پیسوں کی ضرورت تھی لہذا انہوں نے کہا کہ میں منی بیگ لینا پسند کروں گا ان کے ٹیچر نے کہا کہ میں اگر آپ کی جگہ ہوتا تو میں برین والا بیگ لیتا ۔ قائداعظم نے فورا جواب دیا سر آدمی وہی چیز لیتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی۔ قائداعظم نے1897ء میں ممبئی ہائی کورٹ میں بطور وکیل ممبر شپ حاصل کر لی ۔ان کو تین سال تک کوئی مقدمہ نہ مل سکا اور وہ مفلسی کی وجہ سے پیدل اپنے لاء آفس جاتے رہے کیونکہ ان کے پاس بس کا کرایہ بھی نہیں ہوتا تھا مگر انہوں نے ہمت نہ ہاری اور امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ قائداعظم 1900ء کے آغاز میں عارضی طور پر پریزیڈنسی مجسٹریٹ ہوگئے۔نامور وکیل ایم سی چھاگلہ قائد اعظم کے سینئر تھے جن سے قائداعظم نے وکالت کے گر سیکھے ۔

سر چارلس اولیوینٹ نے قائداعظم کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے ان کو پندرہ سو روپے ماہانہ کی مستقل ملازمت کی پیشکش کی۔ قائد اعظم نے یہ کہہ کر مسترد کردی کہ میں اتنے روپے روزانہ کماؤں گا۔ ایک نامور بیرسٹر جواچم ایلوے Jaochm Alveنے قائداعظم کو ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا ’’جب وہ عدالت میں دھیرے دھیرے اٹھتے۔ جج کی طرف بتدریج آہستہ آہستہ دیکھتے۔ اپنی ایک چشمے والی عینک آنکھ پر لگاتے ۔ وہ ایک منجھے ہوئے اداکار کی طرح وقت کا بھرپور احساس اور استعمال کرتے جس سے وہ پورے منظر پر چھا جاتے عدالت کا کمرہ ان کی شخصیت کے سحر میں گرفتار دکھائی دیتا وہ اپنا سر سیدھا رکھتے۔ اور بدترین حالات میں ذرہ برابر بھی متاثر نہ ہوتے۔ وہ ہمارے سب سے جری اور بہادر قانون دان تھے ’’ایک مقدمے کے دوران ایک جج نے کہا۔‘‘

مسٹر جناح یاد رکھیں آپ ایک تھرڈ کلاس مجسٹریٹ سے مخاطب نہیں ہو رہے جناح نے جواب دیا’’ مائی لارڈ مجھے یہ انتباہ کرنے کی اجازت دیجئے کہ آپ بھی کسی تھرڈ کلاس وکیل سے مخاطب نہیں ہیں‘‘۔ایک معروف تاجر حاجی عبد الکریم اپنے ایک اہم مقدمے کے سلسلے میں قائد اعظم سے ملا اور فیس کے بارے میں پوچھا قائد اعظم نے کہا کہ وہ پانچ سو روپے روزانہ فیس لیں گے تاجر نے کہا کہ میرے پاس پانچ ہزار روپے ہیں وہ میں آپ کو دینے کے لئے تیار ہوں یہ مقدمہ تین روز میں ختم ہوگیا اور قائداعظم نے بڑی خوشی کے ساتھ پندرہ سو روپے وصول کر لیے۔

ایک موقع پر ایک جج نے قائد اعظم سے کہا کہ وہ اس کے سفید بالوں کا لحاظ کریں۔ قائد اعظم نے جواب دیا میں ان سفید بالوں کا لحاظ نہیں کر سکتا جب تک ان کے پیچھے عقل و دانش نہ ہو۔ قائداعظم جب پاکستان کے قومی کاز کے لیے بہت زیادہ مصروف ہوگئے تو ان کو ایک شخص نے مقدمہ لڑنے کے لیے دس لاکھ روپے کی پیشکش کی جو انہوں نے مسترد کردی اور کہا کہ وہ مقدمہ کے لئے وقت نہیں نکال سکتے اور یہ نا انصافی ہوگی کہ میں پورا وقت نہ دوں اور بھاری فیس لے لوں۔

1941 ء میں قائداعظم ایک مقدمے کے سلسلے میں سندھ چیف کورٹ میں پیش ہوئے انہیں سننے کے لیے سینکڑوں لوگ جمع ہو گئے چیف جسٹس نے کورٹ کلرک سے دروازہ بند کرنے کے لئے کہا قائد اعظم کھڑے ہوئے اور مسکرا کر کہنے لگے ’’مائی لارڈ انصاف کے دروازے کھلے رہنے چاہئیں‘‘۔ عدالت نے اتفاق کرتے ہوئے کہا بشرطیکہ مجمع خاموش رہے۔

قائداعظم آئین اور قانون کی حکمرانی میں یقین کامل رکھتے تھے اور خود بھی آئین اور قانون پر سختی سے عمل کرتے۔ ایک بار وہ کراچی ملیر کی جانب جا رہے تھے راستے میں ریلوے کا پھاٹک بند تھا گاڑی آنے میں تین چار منٹ باقی تھے۔ اے ڈی سی گل حسن نے ریلوے کا پھاٹک کھلوا دیا مگر قائد اعظم نے آگے جانے سے انکار کردیا اور کہا کہ اگر میں قواعد و ضوابط اور قانون کی پابندی نہیں کروں گا تو میری قوم کیسے کرے گی۔ قائداعظم کی بصیرت اور ذہانت کے ان کے مخالفین بھی قائل تھے۔

ایک دفعہ وہ اپنے کلائنٹ کا قتل کا مقدمہ لڑ رہے تھے کہ جج نے ان کے کلائنٹ کو سزائے موت سنا دی اور اپنے حکم میں تحریر کیا Him Hang یعنی اسے لٹکا دو۔جس دن جیل میں قاتل کو پھانسی دی جانی تھی قائداعظم بھی وہاں پر پہنچ گئے جب اس کے گلے میں پھندا ڈال کر اس کو لٹکا دیا گیا تو قائداعظم نے شور ڈال دیا کہ بس اس کے بعد تم کچھ نہیں کر سکتے تم نے عدالت کے حکم کی تعمیل کر دی ہے۔ جب یہ مقدمہ جج کے پاس واپس پہنچا تو جج نے کہا کہ قائد اعظم ٹھیک کہتے ہیں میں نے اپنے آرڈر میں صرف Him Hang لکھا تھا اس واقعہ کے بعد ججوں نے death Hang him till لکھنا شروع کیا یعنی اس وقت تک لٹکاو جب تک موت واقع نہ ہو جائے۔ ایک دفعہ مسلمانوں نے مسجد کی تعمیر کے لئے ایک ہندو سے اراضی خریدی اس سودے میں طے پایا کہ مسلمان 18 فٹ تک مسجد کی چھت بنائیں گے ۔ جب مسلمان چھت ڈالنے لگے تو ان کو معلوم ہوا کہ ایک ہندو نے مسجد کے اوپر ایک مندر تعمیر کرنے کا معاہدہ کیا ہوا ہے مسلمان بہت پریشان ہوئے اور قائد اعظم کے پاس گئے۔

قائداعظم نے ان سے کہا کہ آپ مسجد کا چھت 18 فٹ کی بجائے 16 فٹ پر ڈال دیں اور 2 فٹ جگہ اوپر چھوڑ دیں۔ جب یہ مقدمہ جج کے سامنے پہنچا تو قائد اعظم نے کہا معایدہ کے مطابق مسلمان 18 فٹ تک جگہ استعمال کر سکتے ہیں فی الحال ہم نے 16 فٹ پر چھت ڈالی ہے جبکہ اس کے اوپر ہم نے کچھ ڈیزائن وغیرہ تعمیر کرنا ہے قائد اعظم کی اعلیٰ ذہانت کی وجہ سے مسجد کے اوپر مندر تعمیر کرنے کی سازش کامیاب نہ ہو سکی۔

قائد اعظم نے اپنی ساری زندگی میں کبھی غیر پارلیمانی الفاظ استعمال نہ کیے اور نہ ہی آئین اور قانون کو توڑا یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی ساری سیاسی زندگی میں ایک دن کے لیے بھی جیل میں نہ گئے۔پاکستان کے وکلاء قائداعظم کی زندگی سے کامیابی کے گْر سیکھ سکتے ہیں۔

قائد اعظم نے پاکستان کا مقدمہ جیت کر پوری دنیا کو حیران کردیا حالانکہ انکے مخالف فریق انگریز اور ہندو تھے۔ قائد اعظم نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا نہ ہی کوئی وعدہ خلافی کی اور نہ ہی امانت میں خیانت کی۔ اگر قائد اعظم میں تین خوبیاں نہ ہوتیں تو پاکستان کی آزادی ممکن نہ ہوتی ۔