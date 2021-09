پاکستان کرکٹ بورڈ(پی سی بی) کے چیئرمین رمیزراجہ نے کہا ہے کہ ہرہفتے سوال جواب کا لائیوسیشن کروں گا۔چیئرمین پی سی بی رمیزراجہ نے پیغامات بھیجنے اورنیک خواہشات رکھنے والوں کا شکریہ ادا کیا۔ رمیزراجہ نے کہا کہ ہرہفتے سوال جواب کا لائیوسیشن کروں گا۔رمیزراجہ نے مزید کہا کہ کھلے دل اورصاف شفاف انداز میں کام کرنے کی کوشش کروں گا۔

To all, many thanks for your wishes. Means a lot. To keep communication channels open, I will have Fan Forum with Ramiz, a Q&A live session on RamizSpeaks every week. I promise to be open and transparent during my stint as Chairman PCB. So let’s get cracking!