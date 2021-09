24 گھنٹوں کے دوران 47419 کورونا ٹیسٹ کئے گئے ،وزارت قومی صحت

24 گھنٹوں کے دوران 47 ہزار 419 کورونا ٹیسٹ کئے گئے ہیں۔وزارت قومی صحت کی جانب سے جاری ٹویٹ میں شیئر کئے گئے اعدادوشمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 47 ہزار 419 کورونا ٹیسٹ کئے گئے ہیں۔ جن میں سے 2580 افراد کے کورونا ٹیسٹ مثبت آئے ہیں۔ اس طرح گزشتہ 24 گھنٹوں میں کئے گئے کورونا ٹیسٹوں کی مثبت کی شرح 5.44 فیصد رہی ہے۔ مزید برآں اس دوران کووڈ۔19 سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 78 ریکارڈ کی گئی ہے۔

Pakistan: Daily update on #coronavirus cases

• 47,419 tests conducted in the last 24 hours

• 2,580 people tested #COVID19 positive

• Positivity Ratio is 5.44 %

• Number of deaths is 78

• Total Active Cases 85,801#DailyCovidUpdate pic.twitter.com/mXm1eCTEdF