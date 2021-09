افغانستان سے امریکی فوجوں کا انخلا: اثرات و مضمرات

شیئر کریں:

کہتے ہیں جو لوگ تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے، تاریخ انہیں کبھی معاف نہیں کرتی۔ باایں ہمہ سے یہ غلطی ہر بار ہوتی ہے۔ اس موہوم امید پر کہ شاید اس بار ایسا نہ ہو۔ انسانی جبلت کے علاوہ طاقت کی منطق یہ ہے کہ وہ اظہار چاہتی ہے۔ پرانا مقولہ ہے جو لوگ تلوار اٹھاتے ہیں، وہ گھائل بھی تلوار سے ہی ہوتے ہیں۔ انسان ہمیشہ صد زبون شہریار ہی رہا ہے۔ انسان کی انسان کو زیر کرنے کی خواہش، ہوس اور حرص نے کبھی دم نہیں توڑا۔ بستیاں تاراج ہوئیں، کھوپڑیوں کے مینار بنے، آگ اور خون کی ہولی کھیلی گئی۔ الغرض ہمیشہ آدمی کا شیطان آدمی رہا ہے۔اس تناظر میں امریکہ کی افغانستان پر یلغار کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ غلطی پہلی بار نہیں ہوئی۔ ایک وقت تھا کہ برطانیہ کو اپنی طاقت پر ناز تھا۔ اتنی بڑی ایمپائر جس پر سورج کبھی غروب نہ ہوتا تھا، ہندوستان جیسے بڑے ملک پر قبضہ کرنے کے بعد انہوں نے مفلوک الحال افغانستان کو تر نوالہ سمجھا۔ بظاہر تو معزول شاہ شجاع کو تخت پر متمکن کرنا تھا، لیکن درپردہ روس پر نگاہ رکھنا تھا۔ وہ بڑی آسانی سے قابل پہنچ گئے، لیکن وہاں سے نکلنا محال ہو گیا۔ دوست محمد کے لشکر نے انکی ساری فوج کو تباہ کر دیا۔ صرف ایک ڈاکٹر ولیم برائیڈن بچا جسے بطور ثبوت واپس دھکیل دیا گیا۔ برٹش آئوٹ پوسٹ کے انچارج نے جب اسے دور سے خچر پر آتے دیکھا تو وہ خوشی سے چلایا۔ ہرکارہ نوید فتح لیکر آرہا ہے۔ اصل صورتحال معلوم ہونے پر صف ماتم بچھ گئی۔ خچر زخموں کی تاب نہ لا کر شام کو چل بسا۔ ڈاکٹر کسی طور بچ گیا۔ خوش قسمت تھا کہ 1857ء کے ہنگامے میں بھی زخمی ہوا، لیکن صحت یاب ہو گیا۔ ایک مجروح انا اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ واپس وطن پہنچا اور اسکاٹ لینڈ میں طبعی موت مرا۔

روس کی افغانستان میں آمد بذات خود مقصد نہیں تھی۔ حصول مقصد تھا۔ زاران روس کے دور سے لیکر اب تک گرم پانیوں تک پہنچنے کا خواب۔

کابل محض راستہ تھا۔ منزل گوادر تھی۔ امریکہ کے تو محض کان کھڑے ہوئے۔ پاکستان کے سر کے بال بھی کھڑے ہو گئے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ پاکستان نے امریکہ کی بغیر کسی لالچ کے مدد کی۔ غلط ہوگا۔ روسی یلغار روکنا ہر دو ملکوں کے مفاد میں تھا۔ جنگ میں اصل کردار افغانوں کا تھا۔ جنگ کو یہ ایک کھیل سمجھتے ہیں اور گولیوں کی تڑتڑاہٹ انکی موسیقی ہے۔ اگر بیرونی دشمن نہ ہو تو پھر یہ ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں۔ بے شمار جانیں ضائع ہوئیں، لیکن ہونی ہوکر رہی۔ روس پسپا ہوکر بے نیل و رام واپس لوٹ گیا۔

امریکہ کا افغانستان پر حملہ اچانک ہوا۔ نہ تو سپر پاور ملک پر قبضہ کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی افغانستان سونے کی چڑیا تھی کہ اسے معاشی فائدہ ہوتا۔ عرب اسامہ بن لادن جو روسی جنگ میں امریکہ کا دست راست تھا، ’’درست درازی‘‘ پر اتر آیا۔ اسے امریکیوں سے کئی گلے شکوے تھے۔ روس کی شکست کے بعد امریکیوں نے اچانک آنکھیں پھیر لیں۔ گویہ یہ غیراخلاقی حرکت تھی، لیکن بین الاقوامی امور میں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ ڈپلومیسی میں، اخلاق، مروت، ایفائے عہد کوئی معنی نہیں رکھتے۔ دراصل یہ مفاد پرستی اور منافقت کا دوسرا نام ہے۔ اصل وجہ کچھ اور تھی۔ یہ بات اس کے ذہن میں راسخ ہو گئی تھی کہ مغربی ممالک اسلام دشمن ہیں اور ان کا سرخیل امریکہ ہے۔ وہ اکیلا نہیں تھا بلکہ اس نے پورا نیٹ ورک قائم کر رکھا تھا۔ جو کچھ اسکے آبائواجداد اور اس نے بزنس میں کمایا تھا، سب اس مشن کی تکمیل میں جھونک دیا۔ ان ممالک کو نقصان پہنچانا اس کا مطمح نظر بن گیا۔ 9/11 کے واقعات کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ جس سے ساری امریکی قوم پر سکتہ طاری ہو گیا اور صدر بش غصے سے ’’گرما کے مثل صاعقہ طور ہو گیا‘‘ وہ وقت تاریخ پڑھنے کا نہیں تھا۔ اس نے طالبان سے دو مطالبات کئے۔ ’’اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کردیا جائے یا اسے ملک بدر کر دیا جائے۔‘‘ ملا عمر نے انکار کر دیا۔

افغانستان پر حملہ ناگزیر ہو گیا۔ نیٹو افواج نے ساتھ دینے کا عندیہ دیا۔ یو این سے رسمی اجازت لے لی گئی۔ امریکہ کو کامیابی کیلئے پاکستان کی مدد ناگزیر ہو گئی۔ امریکی وزیرخارجہ جنرل کولن پاول نے صدر مشرف کو فون کیا جو Are you With Us or With Them یہ Query میں ’’الٹی میٹم‘‘ تھا۔ سپر پاور، زخمی دشمن پھنکارتا ہوا ہمارے کچھ ’’دانشور‘‘ کہتے ہیں کہ پاکستان کو انکار کر دینا چاہئے تھا۔ پرائی آگ میں نہیں کودنا چاہئے تھا۔ کیا ایسا ممکن تھا؟ اس کا کیا نتیجہ نکلتا، انگریزی زبان کے تحت شاعر کالرج کے الفاظ میں A thing to dream and notto tell ’’اسٹون ایج‘‘ تورا بورا، وہ hot pursuit کا بہانہ بنا کر ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچاتے۔ جس قسم کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی، ایسی صدیوں میں ہوتی ہے۔

کچھ لوگ کہتے ہیں مشرف نے بزدلی دکھائی۔ اس ایک فیصلے سے ہزاروں لوگ لقمۂ اجل بنے۔ معیشت کو نقصان پہنچا۔ آخری دو باتیں درست ہیں۔ پہلی پر تبصرہ ہو سکتا ہے جسے ناقدین بزدلی کہتے ہیں۔ وہ دراصل ناقص حکمت عملی تھی۔ Tactless ness کولن پاول کو ’’ہاں‘‘ کہنے سے پہلے بتایا جاتا۔ ملک کا جو اربوں کھربوں کا نقصان ہوگا، وہ کون برداشت کریگا؟ جس قسم کی صورتحال تھی، وہ فوراً کہہ اٹھتا ’’ہم‘‘ تو چرا باشی بفکر مبتلا ہیں۔ یہی ایک غلطی تھی جو اس سے سرزد ہوئی۔ ہزاروں چھوڑ ایک شخص کی جان کی بھی تلافی نہیں ہو سکتی اور نہ اس کیلئے جواز فراہم کیا جا سکتا ہے، لیکن جب کوئی شیطان اور گہرے سمندر کے درمیان گھر جائے، ہر راستہ ایک ہی سمت کو جا رہا ہو تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے۔ آج کے حالات اور اس وقت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔بیس سال کی طویل جنگ کے بعد امریکہ واپس جا رہا ہے۔ کیا امریکہ کو شکست ہوئی یا کامیابی؟ اس کا جواب ہاں یا ناں میں نہیں دیا جا سکتا۔ دیکھنا یہ ہے کہ حملہ کرتے وقت ان کے مقاصد کیا تھے۔

i۔ اسامہ بن لادن کو زندہ یا مردہ گرفتار کرنا۔ ii ۔ ملا عمر کی حکومت کا خاتمہ، iii۔ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنا۔ امریکیوں نے نہ صرف اپنے ازلی دشمن بلکہ تمام چیدہ چیدہ کمانڈروں کو ختم کر دیا ہے۔ دہشت گردی مکمل ختم تو نہیں ہوئی، لیکن کم ضرور ہوئی ہے۔

کابل میں اسکے گماشتے حکمران رہے ہیں۔ آخری اشرف غنی تھا۔ اسے لوگوں نے نہیں چنا۔ یہ امریکہ کی دریافت ہے۔ حیرانی ہوتی ہے کہ دنیا میں جمہوریت کا داعی اس قسم کے غیر جمہوری ہتھکنڈوں سے ایک Puppet President لا سکتا ہے۔ علامہ نے کہا تھا ؎

جو شاخ نازک پر آشیانہ بنے گا، ناپائیدار ہوگا