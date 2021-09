خاتون افسر کی جنسی ہراسگی کی درخواست پر وفاقی سیکرٹری کیخلاف کارروائی کا آغاز

شیئر کریں:

اسلام آباد (چوہدری شاہد اجمل) خاتون افسر کی جنسی ہراسگی کی درخواست پر ایک وفاقی سیکرٹری کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے ابتدائی تحقیقات کے بعد وفاقی سیکرٹری کو جبری رخصت پر بھجوا دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ایک وزارت میں کام کر نے والی خاتون افسر کی طرف سے اسٹبلشمنٹ ڈویژن کو ڈاک کے ذریعے اپنی ہی وزارت کے وفاقی سیکرٹری کے خلاف درخواست موصول ہوئی تھی۔ جس میں الزام عائد کیا گیا تھاکہ مذکورہ سیکرٹری نے انہیں وزارت کے اندر جنسی طور پر ہراساں کیا ہے۔ خاتون افسر کی طرف سے ’’ملازمت کے دوران خواتین کو جنسی طور پر ہراساں کر نے سے تحفظ ایکٹ‘‘(Protection against Harassment of women at the Workplace Act)کے تحت وفاقی سیکرٹری کے خلاف فوری کارروائی کرنے اور انہیں تحفظ فراہم کر نے کی استدعا کی گئی ہے۔ مذکورہ خاتون افسر نے اپنی درخواست میں موقف اپنا یا ہے کہ وہ ہراساں کیے جا نے کے بعد اپنی وزارت میں درخواست دینے کی کوشش کر تی رہیں لیکن کسی نے ان کی درخواست وصول تک نہیں کی جس کے بعد میں اسٹبلشمنٹ ڈویژن کو درخواست ڈاک کے ذریعے بھجوا رہی ہوں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اسٹبلشمنٹ ڈویژ ن نے خاتون افسر کی درخواست پر ابتدائی تحقیقات کے بعد وفاقی سیکرٹری کو جبری رخصت پر بھیج دیا ہے اور مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں جبکہ خاتون افسر کو بھی وزارت سے تبادلہ کر کے دوسری وزارت بھیج دیا گیا ہے۔