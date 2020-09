معید یوسف تا اجیت ڈووال … !! 

شیئر کریں:

اس کھلے راز سے تو لگ بھگ ہر ذی شعور بخوبی آگاہ ہے کہ دورِ حاضر میں مختلف ممالک کے مابین کھلی جنگ کی نوبت تو کم کم ہی آتی ہے کیونکہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے تحقیقی اداروں یعنی تھنک ٹینکس کا کردار ملک کی دفاعی صورتحال کے تعین میں بہت اہم ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سویت یونین کے خاتمے کے بعد سے یہ امر ایک رجحان کی شکل اختیار کر چکا ہے، زیادہ تر حکومتی پالیسیوں کا نفاذ اور ان پر عمل درآمد تحقیقی اداروں کے ذریعے ہی انجام پاتا ہے کیونکہ کسی ایک فرد یا ادارے کیلئے یہ ممکن نہیں کہ وہ کسی ملک کی خارجہ پالیسی کے تمام تر پہلوئوں کا احاطہ کر پائے ، اسی لئے مختلف ادارے خارجہ پالیسی سے متعلق اپنی تجاویز سفارشات کی شکل میں اعلیٰ حکام تک پہنچاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ممتاز بھارتی سفارتکار درگا پرشاد دھر اور ٹی این کول نے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا باقاعدہ بلیو پرنٹ دہلی کے حکمرانوں کو فراہم کیا تھا۔ اسی پیرائے میں امریکہ میں سٹیفن کون جیسی شخصیات کا مقام بھی کسی سے پوشیدہ نہیں۔ اس تناظر میں یہ امر خاصی حد تک اطمینان بخش ہے کہ پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت ملک کے دفاع کے ضمن میں ایک پیج پر ہے اور اس ضمن میں معید یوسف کی 24 دسمبر 2019 کو بطور قومی سلامتی مشیر تقرری خاصی اہمیت کی حامل تھی۔ موصوف ’’ لو پروفائل‘‘ میں رہتے ہوئے اپنی خدمات احسن ڈھنگ سے انجام دے رہے ہیں کیونکہ ان کا اس حوالے سے تجربہ خاصا وسیع ہے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل وہ سٹریٹجک پالیسی پلاننگ سیل کے چیئرمین اور امریکی انسٹی ٹیوٹ آف پیس میں ایشیاء سنٹر کے نائب صدر کے طور پر بھی فرائض سرانجام دے چکے ہیں۔ انھوں نے ’’Brokering Peace in Nuclear Environments: U.S. Crisis Management in South Asia ‘‘ کے عنوان سے تحقیقی مقالہ بھی تحریر کیا۔ ماہرین کے مطابق نائن الیون کے بعد سے پاکستان نے عالمی امن کیلئے دہشتگردی کیخلاف وہ جدوجہد کی جس کا معترف ایک زمانہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ مقبوضہ کشمیر اور خود وطن عزیز کے مختلف حصوں میں جاری بھارتی سازشوں کو موثر ڈھنگ سے ناکام بنا رہا ہے۔ اس جدوجہد میں یقینا پاکستان نے قربانیوں کی بھی ایک طویل داستان رقم کی۔

دوسری جانب اگر ہندوستان پر نگاہ ڈالیں تو صورتحال بالکل مختلف نظر آتی ہے۔ مودی نے حکومت سنبھالنے کے بعد سب سے پہلے جو اہم ترین تعیناتی کی تھی وہ اجیت ڈووال کی بحیثیت نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھی، 28 مئی 2014 کو ’’اجیت کمار ڈووال‘‘ کو بھارت کا پانچواں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر مقرر کیا گیا۔ یاد رہے کہ یہ عہدہ 19 نومبر 1998 کو بی جے پی کے اس وقت کے وزیرِ اعظم ’’اٹل بہاری واجپائی‘‘ نے تخلیق کیا تھا اور ’’برجیش مشرا‘‘ کو پہلا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر مقرر کیا جو مئی 2004 تک اس منصب پر فائز رہے ، موصوف کا تعلق انڈین فارن سروس سے تھا۔ مودی نے ’’اجیت ڈووال‘‘کا حدود و اربع بہت دلچسپ اور معنی خیز ہے۔وہ اتر کھنڈ کے علاقے ’’گڑھ وال‘‘ میں پیدا ہوئے اور 1968 میں بھارتی صوبے کیرالہ کے پولیس کیڈر میں شامل ہوئے۔ان کو اچھی کارکردگی کی بنا پر محض 6 سال کی سروس کے بعد پریذیڈنٹ پولیس میڈل دیا گیا۔جبکہ عام طور پر 17 سال کی سروس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا ۔اس کے علاوہ انھوں نے شمال مشرقی بھارت کی آزادی پسند تنظیم ’’میزو نیشنل فرنٹ ‘‘ میں بڑی کامیابی سے نفاق پیدا کیا۔اس سلسلے میں موصوف نے برما کے علاقے اراکان اور چین کے اندر بھی کافی وقت گزارااور اپنی ذہانت اور شاطرانہ حکمتِ عملی کے ذریعے میزو رام کی علیحدگی پسند تحریک کو بڑی حد تک ختم کر دیا جس کا اعتراف میزو رہنما ’’لال ڈینگا‘‘ نے بھی کیا ۔

اجیت ڈووال6 سال تک خفیہ طور پر راولپنڈی اور اسلام آباد میں مقیم رہا اور کہوٹہ ایٹمی پلانٹ کی جاسوسی کے فرائض انجام دیتا رہا۔اس کے صلے میں بھارتی حکومت نے اسے شجاعت کا دوسرا بڑا اعزاز ’’کیرتی چکر‘‘ دیا۔1988 میں سکھوں کی مقدس ترین عبادت گاہ ’’دربار صاحب ‘‘ امرتسر میں بھارتی فوج نے آپریشن بلیک تھنڈر کے نام سے جو کاروائی کی اس میں اس وقت اجیت ڈووال عقیدت مند کے بہروپ میں دربار صاحب کے اندر موجود تھا اور وہیں سے انڈین آرمی کو سکھ حریت پسندوں کی معلومات فراہم کرتا رہا۔اس کے بعد ڈووال کو مقبوضہ کشمیر بھیج دیا گیاجہاں جا کر اس نے کشمیری حریت پسندوں کے مابین اختلافات اور گروہ بندی قائم کرنے میں کامیابی حاصل کی اور محمد یوسف عرف کوکا پیرے کی قیادت میں ایک ایسا گروہ تشکیل دیا جو کشمیری حریت پسندوں اور پاکستان کے حامی کشمیری عوام کو نشانہ بناتا تھا۔علاوہ ازیں موصوف خود کو ’’ انڈین جیمز بانڈ ‘‘ کہلوانا بہت پسند کرتے ہیں اور بھارتی میڈیا میں انھیں بیشتر اسی ’’ نِک نیم‘‘ سے پکارا جاتا ہے۔

اس تمام صورتحال میں یہی توقع ظاہر کی جا سکتی ہے کہ پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز وطن عزیز کے مفادات کے تحفظ کیلئے اور بھارت کے مذموم عزائم کو ناکام بنانے کیلئے مزید کوششیں جاری رکھیں گے ۔ امید ہے کہ بھارت کے حکمران خطے میں کسی نئی مہم جوئی کا حصہ نہیں بنیں گے وگرنہ عمل اور ردِ عمل کا ایسا سنگین سلسلہ شروع ہو سکتا ہے جس کا تصور بھی شاید بھارت کے بالا دست طبقات کو نہ ہو۔