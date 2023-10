پاک بھارت میچ سے قبل پروقار تقریب ٹی وی پر نہیں دکھائی جائیگی

پاکستان اور بھارت کے میچ سےقبل منعقد ہونے والی تقریب نشر نہیں کی جائے گی۔پاک بھارت ٹاکرا پاکستانی وقت کے مطابق 1 بج کر 30 منٹ پر شروع ہوگا جس سے قبل احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں رنگارنگ تقریب منعقد ہوگی۔اس تقریب میں سپر اسٹار امیتابھ بچن، رجنی کانت اور اریجیت سنگھ سمیت کئی معروف شخصیات شرکت کریں گی۔تقریب میں بھارتی گلوکارہ نیہا ککڑ بھی آواز کا جادو جگائیں گی۔تقریب سے گراٶنڈ میں بیٹھے شائقین ہی محظوظ ہوسکیں گے اور یہ ٹی وی چینلز پر نہیں دکھائی جائے گی۔

The pre-match ceremony for the #INDvPAK game today will not be televised as it is only for the stadium audience. We have you covered for the rest- the match, the highlights & everything in between!



Tune-in to #INDvPAK in the #WorldCupOnStar

LIVE NOW | Star Sports Network pic.twitter.com/XOVcJoTrma