پاک بھارت ٹاکرا؛انوشکا شرما کوہلی کو اسپورٹ کرنے احمد آباد پہنچ گئیں

آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ میں آج پاک بھارت مقابلہ دیکھنے کے لیے بالی وڈ سپر اسٹار انوشکا شرما بھی احمد آباد پہنچ گئی ہیں۔رپورٹ کے مطابق پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں ہوگا جو پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 1 بج کر 30 منٹ پر شروع ہوگا۔ انوشکا شرما نریندر مودی اسٹیڈیم میں اپنے شوہر ویرات کوہلی کو سپورٹ کریں گی۔میچ سے قبل اسٹیڈیم میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا جائے گا جس میں رجنی کانت سمیت امیتابھ بچن، اریجیت سنگھ اور کئی دیگر ستارے پرفارم کریں گے۔دوسری جانب پاک بھارت ٹاکرے سے پہلے چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف نے بھارتی شہر احمد آباد میں پاکستان ٹیم سے ملاقات کرکے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی۔

#WATCH | Gujarat: Actress Anushka Sharma arrives in Ahmedabad for the India Vs Pakistan ICC Cricket World Cup match in Ahmedabad today pic.twitter.com/vTJVYXsg68