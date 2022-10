برطانیہ کا پاکستان میں سیلاب متاثرین کیلئے اضافی 10 لاکھ پاؤنڈز امداد کا اعلان

لندن:پاکستان میں سیلاب سے نقصانات کے باعث برطانیہ نے امدادی سرگرمیوں کیلئے مزید 10 لاکھ پاؤنڈز کا اعلان کردیا۔

نمائندہ خصوصی برائے برطانوی وزیراعظم لارڈ طارق احمد نے پاکستان کے سیلاب متاثرین کیلئے مزید 10 لاکھ پاؤنڈز کی انسانی امداد کا اعلان کیا، جس سے برطانیہ کی جانب سے پاکستان کو فراہم کی گئی کل امداد 26.5 لاکھ پاؤنڈز ہوگئی۔

The recent Pakistan floods highlight the dangers of climate change in South Asia.

With UK support @StartNetwork offers the benefits of disaster risk financing to NGOs in Pakistan, allowing them to access fast & predictable funding to respond to climate related disasters #DRRDay pic.twitter.com/18ADtf7r5X