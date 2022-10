ریاست ِ مدینہ میں مواخات

شیئر کریں:

معزز قارئین !۔ پاکستان سمیت دُنیا بھر کے مسلمان ملکوں میں آج جمعتہ اُلمبارک کو، بھی اہل اسلام اپنے اپنے انداز میں اپنی اپنی عقیدت اور احترام کا انداز اختیار کئے ہُوئے ہیں ۔ کئی علماء اور فضلاء نے ’’ریاست مدینہ ، میں، مواخات ‘‘ کا درس دِیا تو، ایمان تازہ ہوگیا۔ مَیں نے بھی تو، ایک عام سے مسلمان کی حیثیت سے اپنا انداز اختیار کِیا تھا اورکرتا رہوں گا۔

مواخات

پیغمبر انقلابؐ نے مکّہ سے مدینہ منّورہ ہجرت کی تو، مہاجرین مکہ معظمہ سے خالی ہاتھ آئے ۔ اِس لئے ان کا اپنے ساتھ مال و اسباب لانا ناممکن تھا۔ مسجد نبویؐ کی تعمیر کے بعد حضورصلی اللہ علیہ و آلہ وَسلم کو مہاجرین اور انصار مدینہ کے درمیان رشتہ اخوت قائم کرنے کا خیال آیاتو ، آپؐ نے انصار کو حضرت انس بن مالکؓ کے گھر جمع کِیا۔ مہاجرین کی تعداد 45 تھی۔ حضورؐ مہاجرین اور انصار میں سے دو دو اشخاص کو بلا کر فرماتے گئے کہ ’’ تم اب بھائی بھائی ہو‘‘۔ پھر ’’مواخات ‘‘ (بھائی چارہ) کا رشتہ قائم ہُوا۔ انصار نے مہاجرین کو اپنی اپنی آدھی جائیداد اور اور آدھا مال و اسباب پیش کردِیا۔ جنگِ احد سے پہلے تو مواخاتی بھائیوں کو ان کے انصار بھائیوں کے ترکہ میں سے بھی حصہ ملتا رہا۔ اِس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ انصار ہمہ تن اسلامی رنگ میں رنگتے گئے۔

’’ خُلفائے راشدین ؓ ‘‘

آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وَسلم کے وِصال کے بعد ’’خلفائے راشدین ؓ ‘‘ حضرت ابو بکر صدیق ؓ، حضرت عُمر بن خطابؓ ، حضرت عثمان بن عفانؓ اور حضرت علی مرتضیٰ ؑ نے اپنے اپنے دَور میں مسلمانوں کے بالائی طبقوں اور غریب غُرباء میں ’’ مواخات ‘‘ کا رشتہ قائم کرنے کے بارے میں بھر پور توجہ دِی۔

’’سونا چاندی جمع کرنے والے !‘‘

دورِ خُلفائے راشدینؓ میں بار بار مسلمانوں کو ،حدیث رسول مقبولؐ اور قرآن پاک کے حوالے سے ’’ سورۂ توبہ‘‘ کا یہ فرمان یاد دِلایا جاتا رہا کہ ’’ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اُسے اللہ کی راہ میں (عوام کی بھلائی پر ) خرچ نہیں کرتے تو ، آپ اُنہیں درد ناک عذاب کی بشارت دیجئے، جس دِن کہ ’’ سونا اور چاندی دوزخ کی آگ میں گرم کِیا جائے گا اور پھر اُس سے اُن کی پیشانیاں ، اُن کے پہلو اور اُن کی پشتیں داغی جائیں گی اور اُن سے کہا جائے گا کہ ’’ یہ وہی سونا چاندی ہے ، جس کو تم نے جمع کر رکھا ہے ، سو اب تُم اُس چیز کا مزا چکھو جو تم جمع کرتے رہے ہو‘‘۔

علمبردارِ حسینیت ؓ

معزز قارئین !۔ خواجہ غریب نواز، نائب رسول فی الہند ، حضرت مُعین اُلدّین چشتی اجمیریؒ (1143ء ۔ 1236ئ) نے اپنی ایک رُباعی میں ’’امام عالی مقام ‘‘ حضرت امام حسینؓ کی ( تا قیامت بادشاہتؔ) کا انوکھے انداز میں تعارف کراتے ہُوئے فرمایا کہ …

’’ شاہ ہست حُسینؓ، پادشاہ ہست حُسینؓ

دِیں ہست حُسینؓ، دِیں پناہ ہست حُسین ؓ

سَرداد ، نَداد دست ، در دستِ یزید

حقّا کہ بِنائے لا اِلہ ہست حُسینؓ‘‘

…O…

یعنی۔’’ ہمارے ( اصل) شاہ اور بادشاہ حضرت امام حُسینؓ ہیں۔ دِینِ اسلام اور دِین کی پناہ بھی امام حُسین ؓ ہی ہیں (آپؓ نے دِین کی بقا کے لئے ) اپنا سر قلم کروالیا لیکن خلافت کے نام پر یزید ؔکی ملوکیت اور خاندانی بادشاہت کو قبول نہیں کِیا‘‘۔

’’دورِ یزید میں عُلمائے سُو‘‘

معزز قارئین !۔ سلسلہ قادریہ کے ولی ’’فارسی اور پنجابی کے نامور شاعر ‘‘حضرت سلطان باہوؒ (1629ئ۔ 1690ئ) نے سانحہ کربلا کو اپنے انداز میں بیان کرتے ہُوئے فرمایا کہ …

’’جے کر، دِین عِلم وِچ ہوندا ،

تاں سِر نیزے ،کیوں چڑھدے ہُو!

اٹّھاراں ہزار ،جے عالم آہا ،

اوہ اگے حُسینؓ دے ،مَردے ہُو!

جو کُجھ ملاحظہ ،سَرورؐ دا کر دے ہُو،

تاں خیمے تمبو ،کیوں سَڑدے ہُو!

پر صادق دِین، تِنہاں دے باہُو ،

جو سرِ قُربانی ،کردے ہُو! ‘‘

…O…

یعنی۔’’ اگر دِین اسلام ( محض) عِلم میں ہوتا تو پھر ( میدانِ کربلا میں اہل بیتؓ) کے سروں کو نیزوں پر کیوں چڑھایا جاتا؟ سانحہ کربلا کے وقت یزید کی سلطنت میں 18 ہزار عُلمائؔ موجود تھے ( انہوں نے یزید کے خلاف بغاوت کا جھنڈا بلند کیوں نہیں کِیا؟)اور اُنہوں نے حضرت امام حُسینؓ پر اپنی جانیں کیوں نہ قربان کردیں؟ اگر وہ عُلماء حق پرؔست ہوتے تو وہ آل رسولؐ کے خیموں کو آگ کی نذر کیوں ہونے دیتے؟ اگر اُس وقت مسلمان کہلانے والے لوگ حضورؐ کی اطاعت کرنے والے ہوتے تو ، وہ اہلِ بیتؓ کا پانی کیوں بند کرتے؟۔ اے باہوؒ ! جو لوگ حق پرؔست لوگوں کے لئے قربانی دے سکیں ، وہی دِین کی حفاظت کرنے والے اور سچے ہیں ‘‘۔

"Divine Right of Kings!"

معزز قارئین !۔ سانحہ کربلا کے بعد یہی ہُوا ؟۔ اکثرعُلماء یزید کے غلام بن گئے ،پھر مسلمان بادشاہوں کے ،دینؔ کو، اپنی زندگی کے وسائل فراہم کرنے کے لئے ایک لعاب کے طور پر استعمال کرتے رہے ۔یہ عُلماء ہی تھے کہ ’’جنہوں نے ’’بادشاہوں کی نیابتِ الٰہی کا نظریۂ ‘‘ (Divine Right of The Kings) پیش کِیا۔

’’علاّمہ اقبالؒ اور قائداعظم‘‘

معزز قارئین !۔ عاشق رسول ؐ ، علاّمہ اقبالؒ جب وکالت کرتے تھے تو، اپنے خاندان کی ضرورت کے مطابق مقدمات اپنے پاس رکھتے اور فاضل مقدمات اپنے دوست وُکلاء اور شاگردوں میں بانٹ دیتے تھے ۔ بانی ٔ پاکستان ،حضرت قائداعظم محمد علی جناحؒ نے ،گورنر جنرل آف پاکستان کا منصب سنبھالتے ہی اپنی ساری جائیداد کا ایک ٹرسٹ بنا کر اُسے قوم کے نام کردِیا تھا اور جدوجہد ِ آزادی میں اپنے شانہ بشانہ شریک اپنی ہمشیرہ ( مادرِ ملّت ) محترمہ فاطمہ جناح ؒ کو حکومت اور پاکستان مسلم لیگ میں کوئی عہدہ نہیں دِیا تھا۔یہ الگ بات کہ ’’ جب 2 جنوری 1965ء کے صدارتی انتخاب میں فیلڈ مارشل صدر محمد ایوب خان (پاکستان مسلم لیگ کنونشن کے صدر ) کے مقابلے میں محترمہ فاطمہ جناحؒ، متحدہ اپوزیشن کی امیدوار تھیں تو، ’’ مفسرِ نظریۂ پاکستان‘‘ جنابِ مجید نظامیؒ نے آپؒ کو ’’ مادرِ ملّت‘‘ کا خطاب دِیا تھا۔

"او آئی سی "

معزز قارئین !۔1969ء میں قائم ہونے والی 57 مسلمان ملکوں کی تنظیم "او آئی سی" (Organisation of Islamic Cooperation)کو ہم کیا کہیں ؟۔ اگر کسی ملک میں ’’ ریاست ِ مدینہ‘‘ قائم نہیں کی گئی اور نہ ہی دولت مند طبقہ اور غریب طبقات میں مواخات ( بھائی چارہ) قائم ہُوا تو بیچارے غریب کیا کریں ؟۔ علاّمہ اقبالؒ نے تو ہر مسلمان حکمران کو کہہ دِیا تھا کہ …

قوت عشق سے ، ہر پست کو بالا کردے

دہر میں اسمِ محمد ؐ سے اُجا لا کر دے

٭…٭…٭