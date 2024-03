 تلاش گمشدہ

شیئر کریں:

من کہ مسمی تمثال ریاض شناختی کارڈ نمبر 36302-9758062-7 جنیوین مالک ہوں ٹیوٹا کرولا کار ماڈل2009 رجسٹریشن نمبر LEB-5565 انجن نمبر X884556‘چیسسز نمبر NZE1402011407 اس گاڑی کا Invoice Qzginal Sales

اورOzginal Sales Carificate جو انڈس موٹر کمپنی نے دلاور جان کے نام سے جاری کیا تھا سپر مارکیٹ اسلام آباد میںکہیں گم ہوگیا ہے جس کی FIR تھانہ کوہسار اسلام آباد میں درج ہو چکی ہے جس کا

نمبر KOH-7/19/2023-1813 dt:19-7-2023 اگر کسی کو یہ کاغذات ملیں تو مندرجہ ذیل ایڈریس پر ارسال کر دیں

Customer Relation Indus Motors Company LTD, Plot No. NWZ/1/P-1 Port Qasim Authority Karachi.

Toll Free No 08001123

CM--1904/ISB