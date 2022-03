        عہد ِ حا ضر کے ٹیپوسلطا ن

شیئر کریں:

بھئی سچی بات ہے کوئی مانے نہ مانے مگر ہمیں وزیرا عظم عمران خان کے دل میں موجزن پاکستان کی محبت دیکھ کر مسلم ریاست میسور کے عظیم مسلمان حکمران ٹیپو ُسلطان کا چہرہ نظروں کے سامنے گھومنے لگا ہے اوراگر وزیر اعظم عمران خان اور شیر ِ میسور ٹیپو ُ سلطان کاصاف گوئی سے موازنہ کیا جائے تو دونوں میں ایک قدر مشترک بڑ ی واضع دکھائی دیتی ہے ۔ٹیپو ُسلطان نے بھی وطن جارح انگریز کے فوجی و اقتصادی پنجوں سے آزاد کروانے کی خاطر خون کے آخری قطرے تک لڑتے لڑتے جان تو قربان کر دی مگر اُن کے سامنے جھکے نہیں ۔اسی طرح اگر وزیر اعظم عمران خان کے سیاسی فلسفے کو نظر میں رکھا جائے تو یہ بھی ٹیپو سلطا ن شہید کے وطن پرَور فلسفے کے بالکل عین مطابق ہی لگتاہے اور یوں لگتا ہے کہ عمران خان سب کچھ کر لیں گے مگر ملکی خود مختار ی اور سا لمیت پر کوئی سودا نہیں کریں گے اور دیکھا جائے تو وزیر اعظم ایسا کر بھی رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ کل تک پاکستان کے سیاہ و سفید کے زبردستی بنے مالک امریکہ کا روایتی فقرہ Do moreاپنا رنگ بدل کراب No moreمیں تبدیل ہو چکا ہے ۔یعنی اس کا مطلب یہ کہ مغربی قوتیں اب ہر گز یہ نہیں چاہتیں کہ عمران خان مزید پاکستان کی مسند اقتدار پر فائز رہیں ۔اب ایسا کیوں چاہا جانے لگا ہے اس پر بات کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ پاک امریکہ تعلقا ت کا جائزہ وہ بھی مختصرسا لے لیا جائے ۔مانا کہ وزیر اعظم عمران خان کے اقتدار میں آنے سے پہلے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات گو کہ جنہیں بہترین تو خیر نہیں کہا جاسکتا مگر قدرے بہتر ضرور تھے مگر اب یہ تعلقات ویسے بہترنہیں رہے۔ اور اس کہ وجہ یہ ہے کہ جو ہم کیا سب ہی جانتے ہیں اور خوب جانتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کا امریکہ کے Do more کے فقرے کے جواب میں Absolutely Not کا وہ فقرہ ہے جس نے نہ صرف امریکیوں بلکہ پورے مغر ب اوریورپ کی نیندیں حرام کر دیں ہیں ۔یہ فقرہ بالکل اسی طرح کا ہے جیسے ٹیپو سلطان شہید نے بھی Absolutely Not کہہ کر برطانیہ اور یورپ کے تجارتی پیشکش کو تھکرا کر اُن سے تجارت کرنے سے یکسر انکار کر دیا تھا جس پر انگریز سرکار اُن کے خلاف ہی نہیں بلکہ اُن کے خون کی پیاسی ہوگئی تھی او ر اب بھی صورتحال بالکل ویسی ہی ہے جسے مزید واضع کرنے کی ہمیں چنداں ضرورت محسوس نہیںہو رہی۔یہ جو عدم اعتماد ہے کا شوشا ہے یہ پاکستانی قوم کا نہیں بلکہ مکار و فریب کار اغیار کا ہے جووطن عزیر کو ایکبار پھر اپنے مذموم مقاصد کے حصول کیلئے استعمال کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ انہوں نے قیام پاکستا ن کے کچھ ہی عرصہ بعد ہمیں روس کیخلاف استعمال کرتے ہوئے کے پی میں بڈبیر کے مقام پر ایئر بیس حاصل کر لیا جہاں سے امریکی طیارے اُڑ کر روس کی فضائی حدود میں جاسوسی کی غرض سے جا گھستے جس کے الزامات پاکستان پر ہی لگتے اور پھر اس کا خمیازہ بھی آخر کار پاکستان ہی کو د و لخت ہونے کی صورت میں بھگتنا پڑ ا ۔کون نہیں جانتا کہ سقوط ڈھاکہ میں بھارت فرنٹ پر اور رو س بھارت کی پشت پر تھا ۔اور یہ بھی کون نہیں جانتا کہ روس کو چھوڑ کر امریکی بلاک میںجانے کی پاکستان کتنی قیمت چکا چکا ہے اور اب جبکہ پاکستان نے حقائق جاننے اور تلافی کی غرض سے روس سے اپنے ملکی و قومی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوے دوبارہ تعلقات استوار کرنے کی ابتداء کر دی ہے تویہی استعماری قوتیں پھر سے پاکستان کیخلاف متحرک ہو گئیںہیں ۔ وزیر اعظم عمران خان پر عدم اعتما د کے حوالے سے جہاں تک بعض اہل قلم کے تبصروں تجزئیوں کا تعلق ہے تو ان کے مطابق گو کہ وزیر اعظم عمران خان اندورنی معاملات جن میں سرفہرست صرف اور صرف مہنگائی کا ایشو ہے اور اس ے سوا دوسرا اور کوئی ایسا ایشو نہیں جس کو لے کر وزیراعظم کو ہدف تنقید بنایا جا سکے اس سے ہٹ کر اگر اُن کی ملک کے حوالے سے اُن کی خارجہ پالیسی و خدمات کو نظر میں رکھا جائے تو ان میں وہ پوری دُنیا خصوصاً عالم اسلام میں کامیابیوں کے حوالے سے سرخرو دکھائی دیںگے جن کی عرب کے علاوہ مغربی ممالک بھی اِن کے معترف ہیں اور اِ ن تمام خوبیوں صفات نے انہیں پاکستان ہی نہیں عالم اسلام کالیڈر بھی بنا دیا ہے تو یہ کہنا بالکل غلط نہیں۔ دوسرا یہ بھی کہ اگر اس مہنگائی کی لہر کو دیکھا جائے تواس وقت مہنگائی واحد پاکستان کا مسئلہ نہیں پوری دُنیا کا مسئلہ ہے جس کی وجہ تیل کی عالمی قیمتوں کا عالمی سطح ہی پر تعین ہے اور جس پر اب تو روس اور یوکرائن کی جنگ نے مزید جلتی پر تیل کا کام کرتے ہوئے مہنگائی کی لہروں کی شدت مزید بڑھا دی ہے اور دیکھا جائے تو حقیقت بھی یہی ہے تیسر ا یہ بھی کہ مہنگائی کے بارے میں تو وزیر اعظم شروع دن سے قوم کو صبر و برداشت کی تلقین کر تے اور ساتھ ساتھ یہ نوید بھی سناتے چلے آرہے ہیں کہ آخر ی وقت میں حالات بہتری کی طرف ضرور آئیں گے اور اب جبکہ حکومت کاڈیڑھ سال کا عرصہ باقی رہ گیا ہے تو حالات سچی بات ہے کہ بہتری کی طرف آبھی رہے ہیں جن کی مثال کے طور پر احساس صحت کارڈ اور احساس کفالت کارڈز کے فوائد گنوائے جاسکتے ہیں جو گوکہ مہنگائی کا توڑ تو نہیں مگر مہنگائی کے شدت کم کرنے میں بڑی حد تک معاون ثابت ہورہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ حقیقت بھی اپنی جگہ موجودہے کہ اب تازہ ترین صورتحال میں اگر ملک کی اقتصادی معاشی اور سلامتی وخود مختاری کی اصل تصویر عوام کو دکھا دیجائے اور پھر اس کے بعد عمران خان کے وزیر اعظم رہنے یا نہ رہنے کی رائے عوام سے لی جائے تو یقین واثق ہے کہ عوام ملکی سالمیت اور خود مختاری پر کسی بھی قسم کا سودا نہ کرنے کے وزیر اعظم کے عزم کا پورا پورا ساتھ دیں گے جو وزیر اعظم پر قوم کے بھر پور اعتماد کا مظہر ہوگا اور جس کے بعد کسی اور ملکی یاغیر ملکی عدم اعتماد کی گنجائش ہی باقی نہیں رہے گی ۔