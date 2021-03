’’ انتخابِ ایوانِ باؔلا / اب کیا ہوگا جناب ِ واؔلا!‘‘

شیئر کریں:

معزز قارئین ! وزیراعظم عمران خان کی جماعت ’’ پاکستان تحریک انصاف ‘‘ اور اُس کی اتحادی جماعتوں اور’’اسلام آباد پسند‘‘ مولانا فضل اُلرحمن کی سربراہی میں 11 مختلف اُلخیال جماعتوں کی تنظیم "P.D.M" ( پاکستان ڈیمو کریٹک موومنٹ) کے قائدین اور کارکنان میں کئی دِنوں تک ’’تو تکار‘‘ (بیان بازی ،الزام تراشی ، بد زبانی ، بد کلامی اور دشنام طرازی) کے بعد 3مارچ 2021ء کو، عبداُلحفیظ شیخ صاحب کو شکست دے کر ، سابق وزیراعظم سیّد یوسف رضا گیلانی کامیاب تو ہوگئے تھے لیکن، پرسوں ، 12 مارچ کو ، جب سابق چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی صاحب نے ، اپنے حریف سیّد یوسف رضا گیلانی کو، سینٹ کی "Chairmanship" کے انتخاب میں ہرا دِیا تو، پھر ہارنے والوں اور جیتنے والوں میں ’’ تو تکار‘‘ پھر ہوتی رہی۔ تاد مِ تحریر بھی ہو رہی ہے؟ ۔ ’’

پہلوانِ سُخن ‘‘ اُستاد شاعر شیخ امام بخش ناسخ ؔ نے کہا تھا کہ … ؎

ناسخ ؔکو ہُوئی ، یاس بتوں سے ، تو غم نہیں!

محروم خدا تو ، تُو نہ رکھ اپنے کرم سے !

…O…

معزز قارئین ! ہار اور جیت تو، قسمت کا کھیل ہوتا ہے اور ہارنے اور جیتنے والے ایک دوسرے سے ’’تو تکار‘‘ تو کرتے ہی ہیں لیکن ، مَیں سوچ رہا ہُوں کہ ’’ عوام سے بالا ، بالا ، ’’ بالائی طبقے ‘‘ کے لوگ جب ، پاکستان کے ’’ایوانِ بالا ‘‘ کے رُکن ، چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین منتخب ہو جاتے ہیں تو، اُن کے ’’ قائدین ‘‘ اور ساتھی کارکنان الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر اپنے لئے ’’جگ ہنسائی ‘‘ کا شاہکار کیوں بن جاتے ہیں ؟‘‘۔

’’شجرۂ نسب !‘‘

ایک بہت ہی پرانا ، واقعہ ،لطیفہ یا خفیفہ بیان کرتا ہُوں تو، کہتا ہُوں کہ ’’ ایک شریف اِنسان نے اپنے ایک صحافی دوست سے پوچھا کہ ’’یار!۔ میرا شجرۂ نسب گم ہوگیا ہے ، اب مَیں کیا کروں؟‘‘۔

تو صحافی دوست نے کہا کہ’’تُم سیاستدان بن جائو تو، تمہارے مخالفین خود تمہیں تمہارا شجرۂ نسب بیان کردیں گے !‘‘۔

بہر حال مَیں حلفیہ بیان کرتا ہُوں کہ ’’ مَیں وہ صحافی نہیں تھا اور نہ ہُوں !‘‘۔

اُستاد شاعر محسن کاکوروی نے کہا تھا کہ …؎

’’ شجرہ ٔپِیر مُغاں میں نکل آئیں شاخیں!

حُرمت ِ دختر رز میں نظر آتا ہے خلل!‘‘

…O…

’’ ایوانِ زیریںاور بالا !‘‘

معزز قارئین !

فارسی زبان کے لفظ ’’ ایوان‘‘( محل ، محل شاہی، بڑا ہال ) کہا جاتا ہے ۔

قیام پاکستان کے بعد ، جب ہمارے یہاں قومی اسمبلی ( National Assembly) قائم ہُوئی تو، اُس کے بڑے ہال کو، ’’ایوان ‘‘ (Chamber) کہا جاتا تھا لیکن،1973ء میں وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو کے دَور میں "Senate of Pakistan" قائم ہُوئی تو، قومی اسمبلی کو ’’ ایوانِ زیریں ‘‘ (Lower House) کہا جانے لگا اور "Senate" کو ’’ ایوانِ بالا‘‘ (Upper House) ۔

’’جنابِ بھٹو کا کمال !‘‘

معزز قارئین ! لاڑکانہ کے وکیل، جاگیر دار جنابِ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کے پہلے منتخب صدر سکندر مرزا کی ’’مارشلائی کابینہ‘‘ کے رُکن کی حیثیت سے سیاست کا آغاز کِیا، پھر فیلڈ مارشل صدر محمد ایوب خان کی ’’ مارشلائی کابینہ‘‘ میں ۔

پھر جنرل محمد یحییٰ خان کی کابینہ میں وزیر خارجہ اور پاکستان کے دولخت ہونے کے بعد ، اُنہوں نے 20 دسمبر 1971ء کو، دُنیا کے پہلے سِویلین چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹراور صدرِ پاکستان کا منصب سنبھالا!۔

یہ جنابِ بھٹو کا کمال ہے کہ اُنہوں نے برطانیہ کے "House of Lords" سے متاثر ہو کر پاکستان کے ’’ جمہور ‘‘ کو’’ ایوان بالا ‘‘ (Senate of Pakistan) سے متعارف کرایا۔ برطانیہ میں ’’ایوانِ زیریں ‘‘ کو ، "House of Commons" ۔ (داراُلعوام ، یعنی۔ عام لوگوں کا ایوان ) ۔

انگلستان کے بادشاہ ایڈورڈ اوّل (Edward-I) نے 1295ء میں "Model Parliament" قائم کی ۔ ’’کلیسا ‘‘ (Church) کے ارکان (پادریوں) جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کو ’’داراُلامراء ‘‘ ( House of Lords) کا رُکن قرار دِیا اور مختلف اضلاع اور شہروں کے نمائندوں کو ’’داراُلعوام‘‘ (House of Commons) کے ارکان لیکن، ہمارے ’’جمہور‘‘ (عوام) کے لئے ہمارا ’’ایوانِ بالا ‘‘ (Senate) اور ’’ ایوانِ زیریں‘‘ (National Assembly) دونوں ہی ’’داراُلامرائ‘‘ (House of Lords) ہیں جو، جمہورؔ کی قسمت کے سارے فیصلے کرتے ہیں ۔

’’ علاّمہ اقبالؒ اور قائداعظمؒ !‘‘

علاّمہ اقبالؒ جب وکالت کِیا کرتے تو ، اپنی اور اپنے اہلخانہ کی ضروریات کے مطابق مقدمات اپنے پاس رکھ لیتے تھے اور باقی مقدمات اپنے دوست / شاگرد وکلاء میں تقسیم کر دیتے تھے ۔

14 اگست 1947ء میں جب ، قائداعظم ؒ نے گورنر جنرل آف پاکستان کا منصب سنبھالا تو، اپنی ساری جائیداد کا ایک"Trust" بنا کر اُسے قوم کے نام کردِیا تھا۔ آپؒ نے تحریک پاکستان کی جدوجہد میں سرگرم اپنی چھوٹی بہن محترمہ فاطمہ جناحؒ کو حکومت، اور مسلم لیگ میں کوئی عہدہ نہیں دِیا تھا۔ علاّمہ اقبالؒ نے اپنی نظم ’’ جوابِ شکوہ‘‘ میں دُنیا کے ہر مسلمان حکمران کو ، یہ خُدائی پیغام دِیا تھا کہ …؎

’’ قوتِ عشق سے ، ہر پست کو بالا کردے!

دہر میں اسمِ محمد ؐ سے اُجالا کر دے ! ‘‘

…O…

’’ اب کیا ہوگا جنابِ والا؟‘‘

معزز قارئین!

صدر آصف علی زرداری کے دَور میں میرے دوست ’’ شاعرِ سیاست‘‘ نے حکمران طبقہ اور حزبِ اختلاف کے قائدین کو خبردار کرتے ہُوئے کہا تھا کہ …

سکریپ ؔبن نہ جائے‘ لے جائیں نہ کباڑی!

لنگڑا کے چل رہی ہے ، جمہوریت ؔکی گاڑی!

…O…

تنظیم ہو سیاسی، یا مذہبی جماعت!

اِک خالہ جی کا باڑا ؔ، اِک ماموں جی کی باڑیؔ!

…O…

اسلام آبادؔ کوئی، پیغام لے کے جائے!

افلاس نے ہماری ، صورت شکل بگاڑی!

…O…