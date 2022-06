سندھ حکومت کا سیلز ٹیکس شرح 3 فیصد کرنے کا اعلان 

شیئر کریں:

کراچی (کامرس رپورٹر)وزیراعلی سندھ سید مراد علی شاہ نے ان پٹ ٹیکس کریڈٹ کے بغیر آئی ٹی، سافٹ ویئر بزنس اور کال سینٹرز پر سندھ سیلز ٹیکس کی شرح 13 سے کم کرکے 3فیصد کرکے آئی ٹی انڈسٹری کو ریلیف دینے کا اعلان کیا ہے۔ تاہم، بڑی اسٹیبلشمنٹ ان پٹ ٹیکس کریڈٹ کے ساتھ معیاری شرح کو ترجیح دیتی ہے، ان کے پاس ان پٹ ٹیکس کریڈٹ کی سہولیات کے ساتھ 13فیصد کا اختیار ہوتا ہے۔ یہ بات انھوں نے ایک مقامی ہوٹل میں "آئی ٹی انڈسٹری کیلئے کاروبار میں آسانی" کے عنوان کے تحت منعقدہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کی۔سیمینار صوبائی محکمہ انفارمیشن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور پاکستان سافٹوئیر ایکسپورٹ کی شراکت سے ہوا۔ سیمینار میں وفاقی وزیر برائے آئی ٹی سید امین الحق ، چیف سیکریٹری سہیل راجپوت، وزیراعلی سندھ کی معاون خصوصی برائے آئی ٹی تنزیلا ام حبیبہ، چیئرمین سندھ روینیو بورڈ واصف میمن، صوبائی آئی ٹی سیکریٹری آصف اکرام، مشیر برائے ایس آر بی مشتاق کاظمی اور آئی ٹی انڈسٹری کے ماہرین نے شرکت کی۔ وزیراعلی سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ سندھ میں انفارمیشن ٹکنالوجی سروسز (ITES) کو فروغ دینے اورآئی ٹی انفراسٹرکچر کے حوالے سے سازگار ماحول پیدا کرنے کیلئے حکومت سندھ مختلف اسکیموں کے ذریعے تقریبا 1896.275 ملین روپے مختص کئے ہیں۔سندھ حکومت ڈیجیٹل تبدیلی کے نئے دور میں داخل ہونے کیلئے آئی ٹی سے متعلق اقدامات بروئے کار لارہے ہیں۔انھوں نے کہا کہ محکمہ آئی ایس اینڈ ٹی اور آئی ٹی انڈسٹری کے تعاون سے آئی ٹی پر مبنی تربیتی پروگرامز اور آئی ٹی ای ایس کو فروغ دینے کیلئے حکومت سندھ ان شعبوں پر توجہ مرکوز ہے: سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارکس کا قیام ، آئی ٹی ای ایس کمپنیوں اور کال سینٹرز کی سپورٹ، انکیوبیشن مراکز کا قیام ، اسٹارٹ اپ کی حوصلہ افزائی ، ای کامرس پر توجہ مرکوز کرنا، بڑھتے نیٹ ورکنگ اور ڈیٹا سینٹر ٹیکنالوجیز پر توجہ مرکوز کرنا، بگ ڈیٹا مینجمنٹ پر توجہ مرکوز کرنا، مختلف شعبوں میں نوجوانوں کو آئی ٹی کورسز کرانا اور آئی ٹی انڈسٹری کے تعاون سے بوٹ کیمپس کا آغاز وغیرہ شامل ہیں۔ وزیراعلی سندھ نے کہا کہ مذکورہ شعبوں میں ممکنہ سرمایہ کاری کیلئے ICT کے شعبے میں ترقی کو فروغ دینے کیلئے Ease of Doing Business میں اصلاحات کی ضرورت ہے جس کے نتیجے میں مستقبل میں قابل قدر IT برآمدات ہوں گی۔ حکومت سندھ EODBسے واقف ہے اور جی ڈی پی میں حصہ ڈالنے کیلئے موجودہ بجٹ میں آئی ٹی سیکٹر کو مالیاتی فنڈ فراہم کرنے پر یقین رکھتی ہے۔ انھوں نے کہا کہ حکومت سندھ کے محکمہ آئی ٹی نے پہلے ہی انکیوبیشن سینٹرز کے قیام اور اسٹارٹ اپس کو سپورٹ کرنے کیلئے مہران یونیورسٹی اور آئی بی اے کراچی جیسی یونیورسٹیوں کے ساتھ شراکت داری میں کام کیا ہے۔ اسی پروگرام کو تسلسل دینے کیلئے حکومت سندھ نے NED یونیورسٹی کراچی میں ایک انکیوبیشن سینٹر کے قیام کیلئے NED یونیورسٹی کے ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت معاہدہ کر رہا ہے۔ وزیراعلی سندھ نے کہا کہ وژن کو حقیقت کا روپ دینے کیلئے حکومت سندھ پارلیمنٹ کے ایک ACT کے ذریعے سندھ میں آئی ٹی سیکٹر کی ضروریات کو پورا کرنے کیلئے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی بورڈ قائم کر رہی ہے اوربہت جلدمحکمہ آئی ٹی ڈیپارٹمنٹ اپنے سیکٹر کیلئے آئی ٹی انڈسٹری کے ساتھ اپنا پانچ سالہ وژن شیئر کرے گا۔وزیراعلی سندھ نے اپنے خطاب میں کہا کہ وہ آئی ٹی انڈسٹری سے نہیں بلکہ انکا پرانا یوزر ضرور ہیں اور جب کمپوٹر آنا شروع ہوئے تو بہت کچھ سیکھا۔انھوں نے کہا کہ اپنے طالب علمی کے دوران وہ سافٹویئر انجنیئرنگ کے بجائے سول انجنیئرنگ کا انتخاب کیا۔ انھوں نے کہا کہ آئی ٹی میں بہت زبردست اسکوپ ہے لیکن ہم آئی ٹی میں پیچھے رہ گئے ہیں ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، پاکستان سافٹویئر بورڈ کے ساتھ ملکر سافٹوئیر پارکس شہر وں میں بنائیں گے۔ انھوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کے تعاون سے براڈ بینڈ سروس پورے صوبے میں لے کر جارہے ہیں اور رجیم 13 فیصد آئی ٹی پر چارج کرتے ہیں ۔ معاون خصوصی برائے آئی ٹی تنزیلا ام حبیبہ نے کہا کہ ہمیں آئی ٹی سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہوگا، تقریب سے وفاقی وزیر برائے آئی ٹی امین الحق نے خطاب کرتے ہوئے کہاکہ سندھ کی ٹیم اور نجی شعبہ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ آئی ٹی کی ترقی کیلئے کام کررہے ہیں، ہم نے وزیراعظم کو بھی درخواست کی ہے کہ ایف بی آر ، آئی ٹی کو تنگ نہیں کرے گا۔ انھوں نے کہا کہ آئی ٹی کو ایکسپورٹ کیلئے مراعات دیں گے۔ وفاقی وزیر نے وزیراعلیٰ سندھ کے کام کی تعریف کی اور کہا کہ وزیراعلی سندھ آئی ٹی کو سمجھتے ہیں اور مزید محنت بھی کررہے ہیں۔