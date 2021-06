آج خون کا عطیہ دینے کا عالمی دن

شیئر کریں:

14جون کے دن کو دنیا بھر میں رضا کارانہ طور پر خون عطیہ کرنے والوں کو خراجِ تحسین پیش کرنے کے لیے منایا جاتا ہے، اس دن کا ایک اور مقصد صحت مند افراد کو خون کے عطیات رضاکارانہ طور پر دینے کی طرف مائل کرنا بھی ہے۔

پاکستان میں بوجہ غیر معیاری انتقالِ خون عوام النا س کو بے شمار بیماریوںجیسے ہیپا ٹائٹس بی ،سی اور ایچ آئی وی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے ۔ ان بیما ریوں کی سب سے بڑی وجوہات ناقص اسکرنینگ، غیر معیاری خون کی منتقلی کا سامان اور غیر تربیت یافتہ عملہ ہیں۔پاکستان جیسے ممالک میں خون کے اجزا(سرخ خلیے، پلازمہ اورپلیٹلیٹس) کی بجائے ہول بلڈ (Whole Blood) استعمال کیا جاتا ہے، جس سے خون کا ضیاع ہوتا ہے ،نجی اور سرکاری سطح پر جن میں سندس فاؤنڈیشن ،آرمڈ فورسز، انسٹی ٹیوٹ آف ٹرانسفیوژن اور دیگر چند ادارے ہی فعال ہیں جہاں محفوظ اور صاف خون میسر ہے،پاکستان میں تقریباً 25، 30لاکھ یونٹس کی سالانہ ضرورت ہے، اگر صرف1 - 3فیصد لوگ رضاکارانہ اور تسلسل کے ساتھ خون دیں تو پاکستان کی خون کی کمی کو پورا کیا جاسکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ اور سرکاری سطح پر اچھی اسکریننگ ، معیاری سامان اور تربیت یافتہ عملہ ضروری عوامل ہیں۔

یاد رہے کہ انسان کے اندر موجود سرخ خون (خلیے) کی عمر صرف 120دن ہوتی ہے جس کے بعد پرانے خون کی جگہ نیا خون قدرتی طور پر بن جاتا ہے، پرانے خون کو ضائع ہونے سے پہلے اگر کسی ضرورت مندمریض کو دیا جائے تو اسکی زندگی بچ سکتی ہے، خون عطیہ کرنے کے بے شمار فوائد ہیں جیسے کہ خون دینے سے کینسر اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ 80فیصد کم ہو جاتا ہے، اس سے وزن میں کمی آتی ہے،صحت بہت اچھی ہو جاتی ہے اور سب سے بڑھ کر دوسروں کی زندگی بچا کر ایک انجانی سی خوشی ملتی ہے ،خون کا عطیہ دینے کے 24گھنٹوں کے اندر پلازمہ کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔(Covid)کوویڈ وباء میںمحفوظ خون کی فراہمی خطرے میں ہے۔باقاعدگی سے خون کے عطیات کی مہم ملتوی کی جارہی ہیں ۔اور گھر میں رہنے کے احکامات اور انفیکشن کا خوف عطیہ دہندگان کو خدمات تک رسائی کے لیے روک رہا ہے ۔خون کے مسلسل فراہمی کی رکا وٹوں نے خون کے عطیات اور اس سلسلے میںدرکار اہم آلات کی قلت کے خطرے سے بھی دوچار کر دیا ہے رضاکارانہ خون دینے والوں کی بہت کمی محسوس کی گئی ہے ،خاص طور پر تھیلے سیمیا ،ہیمو فیلیا اور دوسرے چند ایسے امراض جس میں مریضوں کی زندگی کا سارا دار ومدار خون کی بروقت فراہمی پر ہوتا ہے ان کو بے حد مشکلات کا سامنا ہے ان مشکل حالات میں سندس فاؤنڈیشن اپنے مریضوں کو صاف اور صحت مند خون کی فراہمی جاری رکھے ہو ئے ہے اور یہ سب دعوت اسلامی ،پنجاب پولیس ، موٹر وے پولیس اور اسلام آباد پولیس جیسے اداروں کی بدولت ہے ۔ یہاں عوام الناس سے یہ اپیل ہے کہ سندس فاؤنڈیشن کے تھیلے سیمیا اور ہیمو فیلیا کے لیے بڑھ چڑھ کر خون کے عطیات دیں ۔آپ کا عطیہ کیا گیا خون ان معصوم بچوں کے دل دھڑکنے کے لیے لازم ہے ۔یہی وجہ ہے کہ عالمی ادارہ صحت کی جانب سے اس سال اس دن کا موضوع’’ Give Blood and Keep the World Beating‘‘جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ خون عطیہ کر کے دنیا کو چلتارہنے دیں۔

پاکستان میں خون کے شعبے کے ڈھانچے کو بہتر بنانے کے لیے حکومت پاکستان نے2010 میں جرمنی کی امداد کے ساتھ سیف بلڈ ٹرانسفیوژن پروگرام(SBTP)شروع کیا تھا، جس کے تحت خون کا ایک مرکزی نظام، سرکاری ہسپتالوں کے خون لینے، صاف کرنے اور منتقل کرنے کے عوامل کو بہتر بنانا تھا، لیکن 10سال کی امداد کے باوجود یہ پراجیکٹ صرف15فیصدہی نتائج حاصل کر سکا ہے، میری حکومت ِ پاکستان اور سارے سٹیک ہولڈرز سے اپیل ہے کہ خون کی بہتری کی اصلاحات کے عمل کو قومی وسائل اور عزم کے ساتھ بلا تعطل جاری رکھا جائے، حکومت پاکستان کو چاہیے کہ عطیہ خون کی اہمیت سے متعلق مضمون کو نصاب میں شامل کیا جائے تاکہ اس کی اہمیت کو جان کر ملک میں محفوظ اور شفاف خون تک رسائی عام آدمی کوبھی میسر ہو۔

اپنے لئے کون نہیں جیتا ۔مگر دوسروں کے لیے جینا اصل زندگی ہے ۔دوسروں کے لیے جینے والوں میں وہ لوگ ہی شامل ہیں جو کسی کی زندگی بچا نے کے لیے خون کا عطیہ دیتے ہیں ۔مشکل وقت میں انکا یہ عطیہ کئی ڈوبتی زندگیوں کو بچا سکتا ہے پھر زندگی کی جنگ جیتنے کے بعد کسی کے دل سے نکلی ہو ئی ایک چھوٹی سی دُعا ایسے لوگوں کو کیا اور کہاں کہاں مشکلات سے بچا سکتی ہے ۔