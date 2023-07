ایمرجنگ ایشیا کپ: پاکستان نے نیپال کو 4 وکٹوں سے شکست دیدی

کولمبو: ایمرجنگ ایشیا کپ میں پاکستان نے نیپال کو 4 وکٹوں سے شکست دے دی۔

کولمبو میں کھیلے گئے میچ میں نیپال نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور صرف 37 اوورز میں 179 رنز پر پوری ٹیم ڈھیر ہوگئی۔نیپال کی جانب سے سومپال کامی 75 اور پراتس جی سی 26 رنز بناکر نمایاں بلے باز رہے۔

Pakistan Shaheens win their first match of the tournament by 4️⃣ wickets ????#BackTheBoysInGreen | #ACCMensEmergingTeamsAsiaCup pic.twitter.com/MXymhfq3Rt