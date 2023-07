 اسلامی مقدسات کی توہین اورمغرب کا اجتماعی لاشعور

شیئر کریں:

جب برطانیہ نے یروشلم پرقبضہ کیا تو لارڈ ایلن بے (Lord Alan bay) شام میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے مزارپر پہنچا اور اس کی قبر پرجوتا مارتے ہوئے بولا:’’صلاح الدین ہم واپس آگئے ہیں‘‘۔اسی طرح11 ستمبر 2001ء میں ورلڈ ٹریڈسینٹر پرحملے کے بعدامریکی صدر بش نے اپنی پریس کانفرنس کے دوران حملے کی وجوہات بیان کرتے ہوئے صلیبی جنگوں کا لفظ استعمال کیا،جسے بعدمیں ’’زبان کا پھسلنا‘‘ قرار دے کر باطن میں چھپی نفرت کی نفی کرنے کوشش کی گئی۔ اگرغور کیا جائے تو مشرقی اقوام خاص طورپرمسلمانوں سے اہل مغرب کی نفرت انکے اجتماعی لاشعورکاحصہ ہے۔ گذشتہ صدی میں مغرب نے ایک ایسا مشرق تشکیل دینے کی بھرپورکوشش کی ہے جوفکری طورپرمغربی اقوام کا پروردہ اوردلدادہ ہو۔برصغیرمیں تاجِ برطانیہ نے شعوری طورپر دوکردار مسٹراورملا پیداکیے۔ اس کے بعدجب بھی موقع ملادونوں کواپنے مقاصدکی تکمیل کیلئے استعمال کیا گیا۔اہل مغرب نے مشرق کے بارے میں غلط تصورات کوفروغ دے کر معاملات کو گنجلک بنایاتاکہ اپنے قبضے کے جوازکو کسی نہ کسی طرح دلیل سے درست ثابت کیاجاسکے۔ مستشرقین نے اپنی تحریروں کے ذریعے اسلامی افکارمیں انفعالی نوعیت کی شرمندگی،احساس کمتری اور مشرقی اور مغربی سماج کے درمیان اختلافات کو ہوادینے کی تحریک شروع کی۔انھیں اس میں بڑی حدتک کامیابی بھی ملی۔ ایشیائی اقوام خاص طورپرمسلمانوں کواپنے قدموں پرکھڑاہونے کی بجائے مغرب پرانحصار کرنا سکھایا گیا۔ اس ڈسکورس (Discourse) نے مسلم دنیاپر ایک آکٹوپس کی طرح اپنے پنجے گاڑلیے ہیں۔مشرقی اقوام کے لیے بہترین راستہ یہ تھا کہ سامراج کی پیش کی گئی آئیڈیالوجی کو رد کرکے مقامی تصورات سے استفادہ کیاجاتا۔مغرب کی بنائی ہوئی اپنے ماضی کی مسخ شدہ تصویروں سے انکارکرکے اس کے ساتھ برابری کی سطح پرمکالمہ کرنے کی کوشش کی جاتی۔ضروری تھاکہ خودشناسی کا راستہ اختیارکرکے اپنے بارے میں میں مغرب کے پیش کردہ تصورات کی نفی کردی جاتی لیکن اس کے برعکس مرعوبیت کی فضا پیداہوئی۔غلامی کے خاتمے کے باوجود مشرقی اقوام میں خوئے غلامی کی متعدد شکلوں نے جنم لیا۔ مستشرقین نے تاریخ،تہذیب وثقافت، لسانیات، علم وادب اورفلسفے میں خدمات ضرورانجام دیں لیکن انکے علمی کام کی حیثیت مبتدیانہ نوعیت کی تھی۔اس میں جابجا یہ احساس ہوتاہے کہ انھیں مشرق کی بعض بنیادوں باتوں کابھی علم نہیں۔فرانسیسی مفکرڑاں پال سارتر نے فرانزفین کی کتاب The Regid of the earth.

کے دیباچے میں لکھاہے کہ ’’پہلی جنگ عظیم میں شامل ممالک تیسری دنیاکا استحصال کرکے ترقی یافتہ بنے ہیں جبکہ ہم لگاتار کیے جانیوالے سامراجی دعوئوں سے مرعوب ہوچکے ہیں کہ نوآبادیاتی نظام میں ہی نہیں بلکہ مابعد جدید نوآبادیاتی نظام میں بھی تیسری دنیاکی ترقی کا سہرا یورپی ممالک کے سربندھنا چاہیے‘‘۔ کسی قوم کے مزاج کے تعین کیلئے ضروری ہے کہ اس خطے کی ( جہاں وہ قوم آبادہے) تہذیبی اقدار کوپیش نظررکھاجائے۔ان اقوام کی معاشرتی قدروں کا احترام کرتے ہوئے اسکے مروجہ معیارات متعین ہوں۔شرق شناسی یا اوریئنٹل ازم کے ذریعے مغربی اقوام کا ایک واضح مقصد یہ ثابت کرنابھی تھا کہ مغرب فکری اورعلمی اعتبار سے مشرق کے برعکس ہے،مشرق کاہل ،سست الوجود،جذباتی اوردانائی سے بے بہرہ اقوام پرمشتمل خطہ ہے جبکہ اسکے بالکل برعکس مغرب تحرک،شعور اور علم ودانش کا منبع اورمحور ہے۔مستشرقین کے فکروتفلسف کے ذریعے ایک ایسا مشرق تشکیل دیا گیا جس کے تحت مغرب کواعلیٰ اورارفع ثابت کرکے مشرق کی کمزور اقوام پراس کے ناجائزقبضے کاجوازفراہم کرناضروری تھا۔اس سلسلے میں مسلم دنیاخاص طورپر پاکستان میں گذشتہ چالیس سال میں این۔جی۔اوز اوراپنی پسندیدہ شخصیات کے ذریعے ایک ایسا ماحول تشکیل دیا گیاہے جس میں ریاست کیلئے ہمیشہ ’’نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن‘‘والامعاملہ رہا ہے۔ہمارے نظام کی نبض یورپ کے ہاتھوں میں ہے،اگرتعلقات خراب ہوتے ہیں تو معاشی حالات ابتر ہوتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں تو دقیانوس کہلاتے ہیں۔یورپ کے ارباب اختیارجانتے ہیں کہ پاکستان کو سماجی طورپر برباد کرنے کیلئے کب،کہاں، کون سا مہرہ استعمال کرنا ہے۔ برطانوی ہندستان میں ولیم میورکی کتاب

The Life of Muhammad s.a کی اشاعت سے لے کر سلمان رشدی اورتسلیمہ نسرین جیسے مقامی کرداروں تک اورڈنمارک اور فرانس میں توہین رسالت سے لے کرسویڈن میں قرآن کریم کے نسخوں کو نذرآتش کرنے کے واقعات تک کے پس منظرکوسمجھنا ضروری ہے۔آزادی رائے کے اظہار کی آڑ میں ڈنمارک کے اخبار ’’جیلانڈز پوسٹن میں رسول کریم ؐکے توہین آمیزخاکوں اوردیگرمتنازعہ باتیں کرنے کی کوشش کی گئی یا حکومتی اجازت سے حال ہی میں سویڈن میں قرآن مجید کی توہین کا جوواقعہ پیش آیااوراسکے ردعمل کے طور ہماراجذباتی انداز دراصل یورپی عوام تک ہمارا یہ رویہ پہنچانا ہے جس کی سازش آج تک اورینٹلزم نے کی ہے۔ان خاکوں اور توہین قرآن کی وڈیوزکو مغرب کے کم وبیش چالیس ملکوں میں دکھایاگیا ،ایک سوپچھتر اخبارات میں اس کی تشہیر ہوئی اور تقریباََ دوسو ٹی وی چینلوں پرانھیں نشر کیا گیا۔اس سے مغربی اشرافیہ کے ذہنوں میں اسلام ،رسول کریم ؐ اور قرآن کے بارے میں بغض اور خبث باطن کا سراغ ملتاہے۔شعوری طورپر مسلمانوں کو آمریت پسند،سادہ،کم علم،غیرمنطقی اور دہشت گرد بنا کر دکھانا مقصودہے۔اس سے ایک خوف کی فضا پیداکی گئی ہے جس کے مطابق اپنے عوام کوپیغام دیاگیاہے کہ ایک دن مسلم جنگجو پوری دنیاپرقبضہ کرلیں گے۔اس طرح یورپی عوام کے سامنے اسلام اورمسلمانوں کا تاثر بھی خراب رہے گا ،اور ان مظلوم مسلمانوں کا منظم اندازمیں خون بہانے پر کسی قسم کی داخلی مزاحمت کاسامنا بھی نہیں کرنا پڑیگا۔یورپ کایہ ابلیسی نظام کاروباری اداروں،تیل کے سوداگروں ،خفیہ مشنری اداروں ، فائونڈیشنوں،غیرملکی سفارت کاری،امدادی رقوم اور فوجی تربیت گاہوں کے ذریعے کمزورمشرقی ممالک کے نظام پر قبضہ کیے ہوئے ہے۔پاکستان جیسے مسائل کاشکار ملک میں عالمی سازشوں کی بڑی طاقتور بساط بچھائی گئی ہے۔ غورطلب بات ہے کہ اسلام کی مقدسات کی توہین یورپ میں ہوتی ہے اور اسکے نتیجے میں مالی اورسماجی طورپر ہمارا ملک کیوں ہر شعبہ ہائے زندگی میں منفی اشاریے دیتا ہے۔قرآن کی توہین کے بعدعالمی فورموں پر احتجاج کے علاوہ او۔آئی۔سی کا فرض نہیں بنتا کہ قرآن مجید کے دنیاکی ہراہم زبان میں تراجم کروا کر اس کی اشاعت اوردنیابھرمیں مفت تقسیم کا اہتمام کرے۔ سچ پوچھیں تو اس محکم ابلیسی نظام کی بہت سی پرتیں ہیں،ہمارے جیسے ممالک میں کیا حکمران،کیا اپوزیشن، کیا طاقتورادارے،کیا تعلیمی نظام سب کی ترقی کا دارومداریورپ اوراہل یورپ پرہے۔ یورپی ممالک ہماری اشرافیہ کے خفیہ بینک اکائونٹس کے تحفظ کے ساتھ ساتھ ان کے اورانکی اولاد کیلئے اعلیٰ معیارزندگی یعنی دنیاوی جنت کا درجہ بھی رکھتے ہیں۔ یہ ممالک انھیں وقت آنے پرخفیہ پناہ گاہیں بھی فراہم کرتے ہیں اور بلیک میل کرکے اپنے مقاصد کی تکمیل بھی۔اگرآپ کو یقین نہیں آتا تو ہمارا خالی خزانہ،تباہ شدہ ادارے ،مفلوج نظام حکومت دیکھ لیجیے اوراسکے ساتھ آئی۔ایم۔ایف کا حالیہ توہین آمیز رویہ بھی ہمارے سامنے ہے۔علامہ محمداقبال کے شعری مجموعے ’’ارمغان حجاز‘‘سے ایک شعر پیش خدمت ہے:

یہ علم ،یہ حکمت ،یہ سیاست ،یہ تجارت

جوکچھ ہے وہ ہے فکر ملوکانہ کی ایجاد