پاکستان زرعی ملک ہے اس خوشگمانی نے ہمیں بچپن سے ہی بے حد متاثر کر رکھا ہے .جس کا حقائق کی دنیا سے کوئی تعلق نہی ہے .اگر ہر ملک زرعی ہے تو ہم اناج اور دوسری اشیاء خوردنی مین خود کفیل کیوں نہی ہین گندم چینی دالیں خوردنی تیل درآمد کرنے کے باوجود ہم پھر بھی زرعی ملک ہیں .ہمارا اخلاقی معیار بہت نچلی سطح تک پہنچ چکا ہے کسی خالص چیز کس تلاش کرنا مشکل ترین کام ہے . ملک میں دودھ کے حالات سب سے پراگندہ ہین. کپاس کی پیدوار کے حوالے سے 2020تا 2021 کاشتکاروں کیلئے مشکل ترین سال ثابت ہوا ہے .اس سال گزشتہ سال کے مقابلے میں 60 فیصد کپاس کم ہوء ہے .ایک کروڑ دس لاکھ بیلز سے کم ہو کر صرف 56 لاکھ بیلز رہ گء ہین .جاری سال میں کپاس کی ہیدوار کا تخمینہ 70 لاکھ بیلز لگایا گیا ہے .جو ہماری ٹکسٹائل صنعت کی ضروریات کا 60 فیصد پورا کرتاہے .گزشتہ سال کپاس کی پیداوار 85 لاکھ بیلز ہوء تھیں .کپاس کی پیدوار میں کمی کی بے شمار وجوہات ہین .ہم کپاس کے بیجون کے معیار مین بہتری نہی لا سکے .. پاکستان مین تحقیقی ادارے سر پرستی سے محروم ہین ان کیلئے مناسب وسائل فراہم نہی کیے جاتے . Research and development کے ادارے خانہ پوری کرنے میں اپنا ثانی نپی رکھتے.مارکیٹ مین جعلی بیج ناقص ادویات اور درجہ حرارت میں تبدیلی امریکی سنڈی کا حملہ بھی شامل ہے. کپاس کہ کاشت کے علاقوں میں بارشوں کی بہتات بھی پیدوار کو متاثر کرتی ہے .چینی کی ملوں کے مالکان اقتدار کی بلند چوٹیوں پر بیٹھے ہین ہر سیاسی جماعت کی سیاست کا انحصار شوگرز مل اونرز پر ہے. مل مالکان کے اثر رسوخ نے بھی لوگون کو کپاس کاشت کرنے کی بجائے گنا کاشت کرنے ہر امادہ کیا ہے .اس طرح کپاس کی کاشت کے رقبے مین کمی واقع ہوئے ہے .اس طرح کپاس کی کاشت کا رقبہ 34 لاکھ ہیکٹر کی بجائے 22 لاکھ ہیکٹر رہ گیا ہے .گزرے ہوئے سالوں مین سب سے کم رقبہ ہے .موجودہ سال میں کپاس صرف 80 لاکھ ایکڑ پر کاشت کی گء ہے .جس مین پنجاب مین 62 لاکھ ایکڑ اور سندھ مین 18 لاکھ ایکڑ رقبہ شامل ہے . حکومت پاکستان نے 2015 کاٹن وزن کو متعارف کروایا تھا .جس مین کپاس کی پیدوار کا یدف 200 بیلز مقرر کیا گیا تھا. اگر بھارت کی زراعت کا جائزہ لیا جائے تو انہیوں نے بی ٹی کپاس کا بیج استعمال کیا ہے کپاس کی پیدوار 380 لاکھ بیلز ہو چکی ہے .بھارت دنیا مین کپاس پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک بن گیا ہے .کپاس کی پیدوار مین مسلسل کمی کی وجہ سے 600 کروڑ ًالر کا نقصان ہوا ہے .بین الاقوامی کپاس مشاورتی کمیٹی ( I C A C ) کی رہورٹ کے مطابق چار ممالک امریکہ بھارت چین برازیل ہیں .چین اور برازیل کپاس کی کل پیدوار کا 75 فیصد پیدا کرتا ہے .جس مین بھارت 25 فیصد کے حساب سے پہلے نمبر چین 23 فیصد دوسرے نمبر پر امریکہ 15 فیصد تیسرے نمبر پر ہے .2019 تا 2020 کپاس کی پیدوار 22.9 ملین ٹن رہی ہے .امسال 2020 تا 2021 مین 25 ملین ٹن پیدوار متوقع ہے. بھارت اس سال 12 ملین ہیکٹر رقبے پر کپاس کاشت کی ہے جب کہ پاکستان میں کپاس کی پیدوار 14 ملین بیلز سے کم ہو کر 7... 8 ملین رہ گء ہے .ہمیں ہر سال 40 لاکھ بیلز درامد کرنی پڑتی ہیں .جس کی وجہ سے پاکستان کی ٹکسٹائل انڈسٹرئ ی بری طرح متاثر ہوتی ہے .کپاس دراند کرنے کی وجہ اشیائ کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے پاکستان دنیا بھر میں کپاس کی کاشت کے حوالے سے تیسرے نمبر ہر تھا پاکستان کا بمبر چین اور امریکہ بعد اتا تھا .کپاس کی پیدوار مین مسلسل کمی کی وجہ ٹکسٹائل کی برامدات متاثر ہو سکتی ہیں.ہمارا شعبہ زراعت زبوں حالی کس شکار ہے . حکومت 7.5 ارب ڈالرز کی سالانہ زرعی اجناس درامد کرتی ہے .192 ارب کی کپاس 160 ارب کی گندم 100 ارب کی دالیں 90 ارب کیچائے اور اتنی ہی رقم کے مصالحہ جات اور 25 ارب کی چینی درآمد کرتی ہے .کبھی سنہری زمانہ تھا جب پاکستان زرعی اجناس برامد کرتا تھا . قائداعظم نے ایک زرعی اور صنعتی ملک کا خواب دیکھا تھا .لیکن آج ہم نے ملک کو زرعی اجناس درآمد کرنے والا ملک بنا دیا ہے .سٹیٹ بنک کی چشم کشا رپورٹ ہے کہ گنے اور دیگر فصلوں کے مقابلے میں گنے کاشتکار گھاٹے میں رہتے ہیں . گنا کی کاشت پورا سال زمین کو پابند رکھتی ہے ناقص بیج کی بنا پر فی ایکڑ پیداوار بھی کم ہوتی ہے.پاکستان دنیا میں 80 کی دھاء میں کپاس کی پیداوار کے حوالے کبھی دوسرے نمبر پر تھا .90 کی دیہاء مین تیسرے نمبر ہر اگیا اب ہماری ناقص منصوبہ بندی کی بنا پر ہانچویں نمبر ہر اگیا ہے .مرکزی حکومت صوبائی حکومتون کو اعتماد میں لیکر اس حوالے سے ہنگامی بنیادون پر انقلابی اقدامات کرے . اگر بر وقت اقدامات نہ کئے گے تو پاکستان کپاس پیداکرنے ممالک مین اپنا مقام کھو دے گا .پاکستان مین مجموعی زیر کاشت رقبہ 12 کروڑ85 لاکھ 780ہزار 8 دو 8 ایکڑ ہے جس میں سات کروڑ 96لاکھ دس ہزار ایکڑ رقبہ زرعی اراضی اور جنگلات ہر مشتعمل ہے .پاکستان میں کل زیر کاشت رقبہ 11 فیصد ہر چاول کاشت کیا جاتا ہے .چاول کی پیداوار 6 ملین ٹن سے تجاوز کر گئی ہے . مجموعی پیداعار میں زراعت کا حصہ 21 فیصد ہے .کپاس کی کم پیداوار نے باقی تمام اجناس کی پیداوار کے اضافے کو ٹکے ٹوکری کرردیا ہے . کپاس پاکستان کی نقد اور فصل ہے ٹکسٹائل برامدات کا انحصار اس پر ہے اس پر بھر پور توجہ دینے کی ضرورت ہے .