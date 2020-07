قوم کے سفید ہاتھی!

شیئر کریں:

(1) ہاتھی ویسے تو بڑا مفید جانور ہے باربرداری اور سواری کے کام آتا ہے کہتے ہیں کہ مرا ہوا ہاتھی بھی سوا لاکھ کا ہوتا ہے لیکن ان کی ایک ایسی نوع بھی ہے جسے سفید ہاتھی کہتے ہیں۔ دیکھنے میں تو خوبصورت لگتا ہے مگر کسی کام کا نہیں ہوتا۔ اس کی کوئی یافت نہیں ہوتی۔ کام کا نہ کاج کا دشمن اناج کا۔

(2) ذوالفقار علی بھٹو ویسے تو بڑے ذہین آدمی تھے مگر ضد بھی ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ دیدہ ور تھے ۔ آکسفورڈ اور برکلے میں تعلیم حاصل کی تھی۔ سند ھ کے ممتاز سیاستدان اور بہت بڑے زمیندار سر شاہ نواز کے فرزند ارجمند تھے۔ اس قدر اعلیٰ تعلیم کے باوصف ان کے اندر سے سندھی وڈیرہ کبھی باہر نہ نکل سکا۔ غصیل اور منتقم مزاج، بعض خصوصیات خون میں رچ بس جاتی ہیں اور علم و آگہی کا کوئی نشتر انہیں باہر نہیں نکال سکتا…جب اعلیٰ تعلیم حاصل کرکے واپس آئے تو انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ سکندر مرزا اور بعد میں ایوب خان کے چہیتے وزیر بنے! 1965ء کی جنگ میں اختلافات پیدا ہوگئے۔ ایوب خان نے انہیں فارغ کردیا، اس دور ابتلا میں ایک حقیقت ان پر روز روشن کی طرح منکشف ہوئی کہ کس طرح مشکل گھڑی میں آدمی کا سایہ بھی اس کا ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ بھٹو نے اقتدار میں آنے کی صورت میں جن لوگوں کو FIX UP کرنے کی فہرست مرتب کی اس میں ملک کے بہت بڑے کارخانہ دار بھی شامل تھے۔

(3)وہ بڑی عجیب رات تھی۔ نصف شب کو ڈپٹی کمشنر رضا تراب علی نے لاہور سے آیا ہوا سربمہر لفافہ میٹنگ میں کھولا۔ مارشل لاء فرمان کے تحت سول مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر ذوالفقار علی بھٹو نے بے شمار کارخانوں کو قومیانے کا فرمان جاری کیا تھا۔ گھی انڈسٹری بھی اس کی زد میں آگئی۔ مجھے مرافکو گھی انڈسٹری لائل پور کا منیجنگ ڈائریکٹر (MD)مقرر کیا گیا۔ راتوں رات ہم نے مل کے تالے توڑ کر اس پر قبضہ کرلیا۔ رات تین بجے جب تھانیدار نے مل مالک رفیع منو کو جگایا اور اسے صورتحال سے آگاہ کیا تو اس نے سمجھا کہ وہ ڈرائونا خواب دیکھ رہا ہے بے یقینی میں اس نے اپنے دانت ہتھیلی پر گاڑھ دیئے۔ پہلے روز ہی مجھ پر یہ حقیقت واضح ہوگئی کہ ایک جوڈیشل آفیسر کیلئے کارخانہ چلانا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ رفیع منو کو کرسی انصاف پر بٹھا دیا جاتا۔

(4) کچھ ماہ بعد مجھے لیبر کورٹ کا جج مقرر کردیا گیا۔ سارے ملک میں ایک عجب قسم کا طوفان بدتمیزی مچا ہوا تھا۔ مزدوروں نے مل مالکان کو مار مار کر ادھ موا کردیا، خود قابض ہوگئے اور ان کا عملاً داخلہ بند کردیا۔ اس قسم کا برتائو غیرمتوقع نہیں تھا۔ پہلے دور میں ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی تھی۔ ذرا ذرا سی بات پر ان کی تضحیک ہوتی تھی اب ان کی باری تھی۔ اسے POETIC JUSTICE بھی کہا جاسکتا تھا۔ بدقسمتی سے ہمارے قومی رویوں میں توازن نہیں ہے۔ شیکسپیئر نے کہا تھا (OPPORTUNITY THOU FALT IS GREAT) جس کسی کو موقع ملتا ہے وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے۔ حدیث ہے کہ مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے قبل معاوضہ دو! لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ پسینہ نکلے۔ یعنی اجیر اپنا کام معاہدے کے مطابق ایمانداری سے کرے۔ کچھ عرصہ بعد جب حالات نارمل ہوئے تو مل مالکان نے تھوک کے حساب سے مزدور نکال دیئے۔ میرے پاس اپیل آئی تو میں نے قریباً سب کو بحال کردیا۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ الزامات غلط تھے ۔ درحقیقت ضابطے کے تحت کارروائی نہیں کی گئی۔ قانون کے تقاضے پورے کرنا ضروری ہوتا ہے۔

if the last requires a thing to be done in a particular manner it has be done in that manner

صرف کوہ نور ملز ایسی تھی جنہیں ضابطوں کا کچھ ادراک تھا۔ اس سلسلے میں ایک لطیفہ بھی سرزد ہوا۔ ایک مزدور کپڑا چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ اسے انتظامیہ نے نوکری سے نکال دیا۔ میں نے اس کی پٹیشن نامنظور کردی۔ اس نے پیپلزپارٹی کے نامزد جج رائے رزاق صاحب کے پاس اپیل کردی۔ جج صاحب نے اسے بحال کردیا۔ انہوں نے تاریخی فیصلہ لکھا۔ ’’یہ درست ہے کہ ملزم نے چوری کی ہے۔ ملزم جانگلی ہے۔ کیا انتظامیہ کو علم نہیں تھا کہ جانگلی عادی چور ہوتے ہیں۔‘‘

(5) پاکستان سٹیل ملز، PIA، گورنمنٹ ٹرانسپورٹ ، سفید ہاتھی ہیں۔ گورنمنٹ ٹرانسپورٹ تو ختم ہوچکی ہے۔ اس کا عالم یہ تھا کہ PILFRIGE AND LEAKAGE عام تھی۔ کوئی ایسی بس نہ تھی جس کے شیشے سلامت ہوں۔ مڑی ، تڑی ، زنگ آلود گاڑیاں جن پر بسوں کی تہمت لگی ہوئی تھی۔ کرایہ بس ڈرائیور اور کنڈکٹر کھا جاتے گویا خرچ ہی خرچ تھا۔ آمدن نہ ہونے کے برابر تھی۔ مضبوط یونین کی وجہ سے کوئی ان پر ہاتھ نہ ڈال سکتا تھا۔ حکومت مصلحت پسندی کا شکار تھی یہ لوگ سیکرٹری ٹرانسپورٹ اور MD کا گھیرائو کرلیتے اور انہیں کمرے میں بند کرکے زدوکوب کرتے۔ افضل کہوٹ صاحب کے کپڑے تک پھاڑ دیئے پولیس دوڑ گئی۔ بعد میں DSP صاحب حاضر ہوئے۔ ٹھک سے سلیوٹ مارا اور بولے۔ سر! ان بدمعاشوں اور کمینے لوگوں نے بڑی زیادتی کی ہے۔ آپ کی بش شرٹ پھاڑ دی ہے۔ اگر حکم دیں تو بازار سے نئی منگوا دوں! پتہ نہیں یہ سن کر کہوٹ صاحب ہنسے تھے یا روئے تھے یا بیک وقت دونوں کیفیتوں سے دوچار ہوئے تھے۔ (جاری)