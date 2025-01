حقیر نظریات اور قد آور لوگ

Share on Twitter

اکثر سنتا یا اخبارات میں پڑھ لیتا ہوں کہ دنیا کے 10 امیر ترین آدمی کون ہیں اسی طرح بااثر افراد کی فہرست بھی نظروں کے سامنے آتی رہتی ہے۔ یہ سب دیکھ کر سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ دنیا کے 10 غریب ترین انسان کون ہونگے، کس حال میں ہوں گے اور کہاں رہتے ہوں گے۔ اسی طرح 10 بے اثر لوگ کس چکی کا آٹا کھاتے ہوں گے، کس گھاٹ کا پانی پیتے ہوں گے اور کس شاعر کی کون سی غزلوں، نظموں میں بسیرا کرتے ہوں گے یا کون سے ادیب کے افسانوں میں میسر ہونگے۔ کیونکہ انہیں تو کبھی کسی نے یاد یا شمار ہی نہیں کیا۔ یہ کیسی چھوٹی دنیا ہے جو اصل قد آور لوگوں کو چھوڑ کرطاقتوروں کے پیچھے بھاگتی ہے۔ اور اس طرح کی چکر پھیریاں کاٹ کاٹ کر گھر کی رہی ہے نہ گھاٹ کی۔ اور اپنا بنیادی توازن جو انسانیت کی معراج ہوا کرتا ہے الگ سے کھو بیٹھی ہے۔

اسی عدم توازن کا اثر ہے کہ سلوینیا (Slovenia) کے مارکسسٹ فلسفی سلووج زیزک (Slovag Zizek) کو اپنی کتاب ’’ناامیدی کا حوصلہ‘‘ (The Courage of hopelesness) میں کسی حوالے سے لکھنا پڑا کہ ’’دنیا‘‘ نت نئے تجربات اور بے ڈھنگی چال کی وجہ سے تباہی کے کنارے پر پہنچ چکی ہے اور اگر غار کے دہانے پر کوئی روشنی دکھائی دے رہی ہے تو وہ امید کی کرن ہرگز نہیں بلکہ اس ٹرین کی ہیڈ لائٹ ہے جو تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہی ہے تاکہ ہم سب کو کچل کر قصہ پاک کر سکے۔

ازموں اور نظاموں کی بات تو بہت بڑی ہے لیکن اکثر اوقات چھوٹی سوچ کے گھیرے میں آ کر حقیر بن جانے والی ہماری چھوٹی سی دنیا اپنے ڈھونگ نظریات کی ناک اتنی بلند کر لیتی ہے کہ غالب کے سروقامت محبوب سے ہر لحاظ سے ایک قد آدم بلند اصل قد آور لوگوں کو بھی نظر انداز کر دیتی ہے اور اپنی غیر متوازن چال پر شاداں و فرحاں ہوکر آگے بڑھتی رہتی ہے اور اسے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ اس عمل میں کتنے گریباں چاک ہو چکے ہیں اور کتنے سنگ بچ گئے ہیں جنہیں سمیٹ لینا ہی مناسب ہوگا تاکہ دنیا میں کچھ تو بھلائی باقی رہ جائے جو گلوں میں رنگ بھرتی رہے۔

آج تک سمجھ نہیں آ سکا کہ بڑے بڑے قدآور انسانی حقوق کا درس دینے والی دنیا اکثر اوقات موقع پڑنے پر پی ٹی وی کے ایک پرانے ڈرامے کے ڈائیلاگ جیسی چھوٹی گڑیا کی طرح چھوٹی رہ کر ممی کی گود میں سوتی کیوں رہ جاتی ہے۔ جانوروں کے حقوق کے تحفظ کیلئے زمین آسمان کے قلابے ملانے والے انسان کے ساتھ ناانصافی پر طویل چپ کیوں سادھ لیتے ہیں اور انصاف کے تقاضوں کو فراڈ نظریات کی بھینٹ کیوں آسانی سے چڑھنے دیتے ہیں۔ کیا یہ دنیا محض دھوکہ ہے اور سب مایا ہے۔

ساری دنیا کے اصل قد آورلوگوں کا احاطہ تو نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ ممکن نہیں چنانچہ چند مثالوں سے مدعا پر آ جانا ہی مناسب ہو گا۔ خاموش فلموں میں دنیابھر کا دل لبھانے لیکن تضحیک آمیز مزاح کا سہارا لیکر اپنا اور تھیٹر کا پیٹ بھرنے اور لوگوں میں لغویات کا پیکج الگ سے بانٹنے کی بجائے کچھ نہ بول کر سب کچھ کہہ جانے کا سبق دینے والے چوٹی کے فنکار چارلی چپلن ہی کو دیکھیں جو بہت بڑا اداکار ہونے کے ساتھ اس سے بھی بڑا انسانیت پرست تھا اس کا ماننا تھا کہ دنیا کو آگے بڑھنے کیلئے ٹیکنالوجی سے زیادہ انسانیت اور سفاک چالاک آئیڈیالوجی سے زیادہ مہربان خیالات کی ضرورت ہے‘‘۔ ایسے نظریات رکھنے پر اسے کمیونسٹ قرار دیدیا گیا۔ ظلم اور چھوٹے پن کے پہاڑ توڑ ڈالے گئے امریکہ آنے پر پابندی لگا دی گئی اور ایک عرصہ تک آسکر ایوارڈ سے محروم رکھا گیا۔ اس کی موت سے 5 برس پہلے جب اچھی طرح چھان پھٹک کر معلوم کر لیا گیا کہ صدام حسین کے پاس تباہ کن ہتھیاروں کی خبر کی طرح چارلی چپلن کے کمیونسٹ ہونے کی اطلاع بھی غلط ہے اور یہ کہ وہ تو صرف درد کی دولت کو عام کرتا ہے ایک حساس انسان ہے جسے بارش میں چلنا اس لئے پسند ہے کہ کوئی اس کی آنکھوں سے بہتے اشک نہ دیکھ پائے تو اس چھوٹی بے حس دنیا نے عنایات کے پہاڑ توڑتے ہوئے حاتم کی قبر پر اپنی بے شرمی کی لات مار کر اسے آسکر ایوارڈ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ چارلی چپلن جب سٹیج پر آیا تو وہاں موجود لوگوں نے اس کے اعزاز میں کھڑے ہوکر 12 منٹ تک تالیاں بجائیں۔ تالیوں کی یہ گونج کھوکھلے نظریات رکھنے والوں کے کانوں سے بھی یقیناً ٹکرائی ہو گی۔ اس گونج نے قوت سماعت کے اردگرد جمی بے حسی کی گرد صاف کرنے کی کوشش بھی کی ہو گی اور اتنا ضرور کہا ہوگا کہ ’’بہت دیر کی مہربان آتے آتے‘‘ لیکن اس کے باوجود بڑے لوگوں کی دنیا پر قابض ان چھوٹے لوگوں نے اپنے مطلبی نظریات سے ٹس سے مس ہونے کی بھی ضرورت محسوس نہ کی ہوگی اور بڑی رعونت سے انسانیت کے ہر سبق کو روند کر آگے بڑھ گئے ہوں گے جس طرح 1902ء کے 1906ء تک عظیم روسی ادیب لیو ٹالسٹائی کو نوبل ادبی انعام کیلئے نامزد کرنیوالے اس سے آگے بڑھنے کی جسارت نہ کر سکے اور چاروں برس انعام ان ادیبوں کو سونپ دیا جنہوں نے شائد ادب کا سفر ٹالسٹائی کے لا فانی ناول ’’جنگ اور امن ‘‘ (War and Peace) سے متاثر ہوکر شروع کیا ہوگا۔

یہ دنیا یکطرفہ نہیں یہاں نظریاتی ٹھیکیدار اپنی مناپلی برقرار رکھنے کیلئے برابر کی چالیں چلتے ہیں۔ مغرب نے چارلی چپلن اور ٹالسٹائی کو تختہ مشق بنایا تو کمیونسٹ دنیا بھی پیچھے نہ رہی گبریل گارشیا مارکیز اور ارنسٹ ہیمنگ وے اور ان جیسے دیگر لازوال ادیبوں کو پہلے لینن ایوارڈ پھر ’’بگ بک‘‘ ایوارڈ جیسے اعزازات کے حوالے سے بڑی سفاکی سے نظرانداز کرکے حساب چکا دیا۔

موجودہ سرمایہ دارانہ، کمیونسٹ اور سوشلسٹ نظریات سے بہت بڑے ان لوگوں کو حقارت سے نظرانداز کرکے ان نظریات کے ٹھیکیداروں نے درحقیقت ان کی نہیں اپنے نظریات کی جگ ہنسائی کی ہے جو غالب کے جناب شیخ کے نقش قدم کی طرح کبھی یوں ہوتے ہیں اور کبھی کسی اور رنگ میں سامنے آتے ہیں اور ان نظریات کی سب شانیں چھوٹے چھوٹے فائدوں میں لتھڑی نظر آتی ہیں۔ اگر ایسا نہیں تو ٹھیکیدار ٹالسٹائی کے مقابل نوبل اعزاز پانے والے کسی ادیب کا سوچے بغیر فوراً نام تو بتائیں جبکہ ٹالسٹائی تو آج بھی سورج کی طرح روشن ہے دوسری طرف اپنی حماقتوں سے دنیا کو سلووج کی ٹرین کے ہر دم قریب کرنے والے یہ نظریاتی ٹھیکیدار اپنے جھوٹے بھرم کی خاک اڑتے روز دیکھتے ہیں جو چیخ چیخ کر انسانیت کو سب سے رہائی کی دہائی دیتا ہے۔ لیکن مفادات کی ڈھٹائی ہر بار آڑے آ جاتی ہے۔

چلتے چلتے وطن عزیز کی بھی بات ہو جائے جہاں بڑے بڑے اعزازات اکثر اوقات ریوڑیوں کی طرح ’’اپنوں‘‘ میں بانٹ دیئے جاتے ہیں اور اس ’’ریوڑی بانٹ کھیل‘‘ سے بعض ایسے لوگ بھی یقیناً مستفید ہو جاتے ہوں گے جو ان اعزازات کے اردو یا انگریزی میں ہجے بھی ٹھیک سے نہ جانتے ہونگے۔

خدایا موجودہ چھوٹے نظریات والی دنیا کے تمام بڑے لوگوں کی خیر……

جو دنیا کو نظریات کے نام پر مٹانے نہیں شاد اور آباد کرنے کے خواب دیکھتے ہیں اور وقت کے سینے میں دھڑکتے ہیں اور اپنے اچھے اچھوتے خیالات کی وجہ سے رہتی دنیا تک قائم رہینگے۔ مفادات کے کھیل جاری رہتے ہیں دنیا چلتی رہتی ہے لیکن آخر میں جیت سچائی کی ہوتی ہے۔ کیونکہ سچ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیگا۔ اس کا نہ تو کوئی شروع ہے اور نہ ہی آخر…

وقت کے سینے میں دھڑکنے والوں کیلئے قتیل شفائی کا شعر عرض ہے:

جو ہم نہ ہوں تو زمانے کی سانس رک جائے

قتیل وقت کے سینے میں ہم دھڑکتے ہیں…