گو کے ایک اور موبائل کوالٹی ٹیسٹنگ یونٹ کا آغاز 

لاہور ( کامرس ڈیسک) پاکستان کی تیزی سے ترقی کرتی ہوئی آئل مارکیٹنگ کمپنی گیس اینڈ آئل پاکستان لمیٹڈ ( GO) نے لاہور میں ایک اور موبائل کوالٹی ٹیسٹنگ یونٹ (MQTU ) کاآغاز کردیا۔لاہور شادمان میںGOکے زیر ملکیت اور زیر انتظام ریٹیل آئوٹ لیٹ پر اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ذیشان طیب ، چیف آپریٹنگ آفیسر ، GOنے کہا ’’ ہمیں انڈسٹری میں ریٹیل آؤٹ لیٹس کے تناسب سے اعلیٰ ترین موبائل کوالٹی ٹیسٹنگ یونٹس کے آغاز پر فخر ہے۔ ہمارے موبائل کوالٹی ٹیسٹنگ یونٹس نہ صرف فیول کے معیار اور مقدار بلکہ ہمارے ریٹیل آؤٹ لیٹس کی طرف سے GO کے متعین کردہ ایچ ایس ایس ای ، ہاؤس کیپنگ اور سروس کے معیارات کی تعمیل کو بھی یقینی بناتے ہیں ۔ ہم 2022 کے دوران اپنے نیٹ ورک میں مزید موبائل کوالٹی ٹیسٹنگ یونٹس شامل کرنے کے لیے پرعزم ہیں اور اپنے صارفین کو بہترین معیار کے فیول کی فراہمی جاری رکھیں گے۔‘‘حسن زیدی ، چیف کمرشل آفیسر ، GO نے کہا کہ ’’ موبائل کوالٹی ٹیسٹنگ یونٹ کے آغاز کے ساتھ ہم اپنے نیٹ ورک کے ذریعے اعلیٰ معیار کی کسٹمر سروس کی فراہمی کیلئے پیش پیش رہیں گے‘‘۔ شوکت محمود گھمن، جنرل منیجر ۔ کارپوریٹ، عبدا لکاشف لطیف خان، جنرل منیجر۔ بزنس سپورٹ، ناصر احمد، ڈپٹی جنرل منیجر اور ٹیم کے دیگر اراکین بھی اس موقع پر موجود تھے۔موبائل کوالٹی ٹیسٹنگ یونٹس کے ذریعے ریٹیل آئوٹ لیٹس پر باقاعدگی کے ساتھ ٹیسٹ کئے جاتے ہیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جاسکے کہ RONانیلیسِس ، فلیش پوائنٹ ، کو ا نٹیٹی ، ایچ ایس ایس ای اور سروسز کے معیارات GO کے متعین کردہ سخت معیارات کے مطابق ہوں جوصنعت میں ایک بڑی کمپنی بننے کے منصوبے کے حصول کیلئے حکمت عملی کا حصہ ہے ۔