اقتدار میں آنے سے قبل علی محمد خان کہا کرتے تھے کہ جس مقتول کا قاتل نہ ملے اسکا قاتل حکمران ہوتا ہے،مراد سعید بھی اربوں روپے آئی ایم ایف کے منہ پر مارنے کو تیار تھے،فیصل واوڈا متحدہ قومی موومنٹ سے وابستہ کئی افراد کو جیل بھیجنے کیلئے پر عزم تھے وزیراعظم 90 دن میں تبدیلی لے کر آرہے تھے اور پھر اچانک تحریک انصاف کو اقتدار مل گیا،عوام خواب سے جاگ گئے سب کی آنکھیں کھل گئیں۔ایسا معلوم ہونے لگا کہ کپتان بھی سابقہ حکمرانوں سے کچھ خاص مختلف نہیں ہیں۔جو ہورہا تھا وہی چل رہا ہے اور شاید وہی چلتا رہے گا اور کافی معاملات میں تو حالات گزشتہ ادوار سے بھی بدتر ہیں۔ماضی ہی کی طرح اسلام آباد میں پولیس کی فائرنگ سے جان کی بازی ہار جانے والے اسامہ ندیم ستی کے گھر حکومتی ذمہ داروں کا جا جا کر دعا کرنے کا سلسلہ جاری ہے،پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی سامنے آچکی ہے اور اسامہ ندیم ستی پر ماضی میں کٹنے والی ایف آئی آر بھی منظر عام پر آچکی ہے۔نوجوان کو 20 سے زائد گولیاں ماری گئیں۔گولیاں سینے،کمر اور پیر میں بھی ماری گئی۔ایک لمحے کیلئے مان لیجئے کہ اسامہ کراچی میں فیکٹری کو آگ لگانے والوں سے،لیاری میں سروں سے فٹبال کھیلنے والوں سے،مساجد امام بارگاہوں کو بموں سے اڑانے والوں سے بڑ ا مجرم تھا تو بھی پولیس کو بیس سے زائد گولیاں چلانے کی اجازت کس نے دی؟یہ ایک سانحہ نہیں ہے مچھ میں جو واقعہ پیش آیا ہے وہ بھی اس ملک کا ایک عظیم سانحہ ہے۔ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے مزدوروں کوذبح کرکے ویڈیوز بنائی گئیں اور اسے وائرل کیا گیا۔ایسے سانحات ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں بلکہ ملک میں 70 سال سے ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں اور انہیں کوئی کنٹرول نہیں کرسکا۔افسوس کہ اتنا بڑاا واقعہ ہوا لیکن وزیراعظم اور حکومت کو شاید اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔پوری حکومت صرف اور صرف پی ڈی ایم کو نیچا دکھانے میں لگی ہوئی ہے۔ایسا لگتا ہے اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ پی ڈی ایم ہے اور حکومت کا فوکس صرف اپوزیشن پر ہے۔ملک بھر میں مچھ واقعے کیخلاف احتجاج ہوا،اہم شاہراہیں بند ہوئیں سب سے زیادہ سزا اہل کراچی کو ملی وہ وزیراعظم جو پچھلی حکومتوں میں ہزارہ قوم کے ساتھ ہونے والے ظلم پر ٹوئیٹ کیا کرتے تھے‘ماضی میں ایسے واقعات پر پوری حکومت کے مستعفی ہونے کا مطالبہ کرنے والے عمران خان صاحب نے وزیراعلی بلوچستان سے بھی استعفی طلب نہ کیا۔اسلام آباد اورمچھ واقعے پر پوری قوم کا دل زخمی ہے لیکن سنا ہے کہ ایک وزیر نے کابینہ کی میٹنگ میں اسلام آباد واقعے پر کہا کہ ایسے واقعات ملک میں ہوتے رہتے ہیں۔یہ المیہ صرف حکومت کا نہیں بلکہ اپوزیشن کا بھی یہی حال ہے پی ڈی ایم جو اپنی موت خود مر چکی ہے اسے بھی عوامی مسائل سے کوئی لینا دینا نہیں انکا اس وقت ایک ہے مقصد ہے اور وہ بس حکومت کو گھر بھیجنا ہے۔اس قسم کے واقعات پر آگے بڑھنے کے بجائے اپوزیشن کی جانب سے سیاسی اسکورنگ کی جارہی ہے اور کوئی حل نکالنے کے بجائے بس حکومت پر ہی تنقید کی جارہی ہے۔ملک میں سیکیورٹی کے مسائل واضح نظر آرہے ہیں،کراچی میں الرٹ جاری ہوچکا ہے لیکن کرسیوں سے چپکی بیٹھی اپوزیشن مستعفی ہونے کو تیار نہیں بس صرف جلسے کر کے عوام کو کی زندگیوں کو دہشتگردی اور کورونا جیسے خطرات میں ڈھالنا اور بھولے عوام انکے پیچھے نعرے مارتے پہنچ ہی جائیں گے۔ملک اس وقت مشکل سے گزر رہا ہے اپوزیشن کو تو اس صورتحال میں کچھ کہنا مناسب نہیں ہوگا کیوں کہ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ برصغیر میں سیاسی کلچر یہی ہے کہ اپوزیشن کا کام صرف اور صرف حکومت کو ناکام بنانا ہی ہوتا ہے ہمارے ہاں بھی یہی چل رہا ہے اور چلتا رہے گا خود عمران خان صاحب جب حکومت میں تھے تو انکا بھی یہی مشن تھا جو کسی سے پوشیدہ نہیں لیکن حکومت کی بنیادی تین ذمہ داریاں ہیں، تعلیم، صحت، اور عوام کے جان و مال کا تحفظ کرنا، لیکن اب تک کی تمام حکومتیں اس معیار پر پوری اترتی نظر نہیں آتیں۔تاریخ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا کہ محمد علی جناح کو جب پاکستان ملا تو ایسی حالت میں تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ ملک قائم نہیں رہے گا جناح کی بصارت اور اللہ کے کرم سے ملک آگے بڑھا لیکن اس کہ بعد ملک میں بس عہدوں اور اقتدار کے حصول کی جنگ ہی نظر آتی ہے‘ فلاحی ریاست کا تصور الفاظ کے علاوہ کہیں نظر آتا نہیں۔ہزارہ برادری کے لوگوں کا خون میں لت پت ہونا یا اسامہ ستی کے والدین کے دل پر ایک ساتھ 22 وار ہونا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں،سانحہ ساہیوال اور اس جیسے مزید کئی واقعات سے پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے،کتنی ہی مائوں نے اپنے بھوک سے بلکتے بچوں کے گلے دبا دیئے،انہیں نہروں میں پھینک دیا،کتنوں ہی کہ بچے سر عام قتل کردیئے گئے کتنوں کو اس سسٹم نے دہشت گرد بنا دیا۔کتنے ہی پاکستانی تعلیم سے محروم رہے اور کتنے تعلیم حاصل کرکے مستقل کیلئے اس ملک کو ہمیشہ کیلئے چھوڑ گئے۔روڈوں پر بچوں کی پیدائش،پیٹ پالنے کے لئے جسم فروشی اور نہ جانے کیا کیا ہم سالوں سے سنتے آرہے ہیں۔عمران خان صاحب اقتدار میں آنے سے پہلے سب نوے دن میں ٹھیک کرنے کا وعدہ کیا کرتے تھے ہر باشعور انسان سمجھ سکتا ہے کہ نوے دن میں ستر سالوں کا بگاڑ ٹھیک نہیں ہوسکتا تھے لیکن اب اس حکومت کو اڑھائی سال ہوچکے ہیں عمران خان صاحب نے اپنے کنٹینری وعدوں میں سے کونسا پورا کیا۔سابقہ ادوار کے مقابلے میں عوام کو کیا ریلیف ملا؟2013 میں عمران خان صاحب پوچھا کرتے تھے ریاست کہاں ہے؟آج پورا پاکستان پوچھ رہا ہے۔

Where is the state?