رائی کا پہاڑ ، ہم بناتے ہیں 

مشہور مثل کہ ’’رائی کا پہاڑ بنایا گیا ‘‘ یہ شائد ہمارے سیاست دانوں،الیکٹرانک میڈیا میں بیٹھے اپنے آپکو تجربہ کار کہنے اور عوام کو یہ نام نہاد باور کرانے والے تجزیہ کار جنکا یہ دعوی ہوتا ہے ، تمام دنیا ، و اندرون کمروں ، اور بیرونی کمروں میں ہونے والی باتوں سے وہ واقف ہیں ، کچھ الیکٹرانک میڈیا کہ مہربانی کہ اپنی تشہیر کیلئے وہ ایسے ایسے ’’تجزیہ کاروں ‘‘ کو 40 منٹ کے پروگرام میں دعوت دیتے ہیں جو ٹھیک ٹھاک طریقے سے ’’اونچی اونچی پھینک ‘‘ سکیں۔ مجھے یا د ہے کہ جب تحریک انصاف کو دھرنے کے دوران حالیہ وزیر اعظم عمران خان کی تقاریر سے یہ تاثر ملنے لگا کہ ’’انگلی ‘‘اٹھنے والی ہے ۔اور اسوقت کے وزیر اعظم اب گئے اور تب گئے ، ایک بہت ہی مشہور تجزیہ کار ٹی وی پر اپنے سولو پروگرام میں ناظرین کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے تھے کہ انکی پہنچ بہت ’’اوپر ‘‘تک ہے اور بات چیت سے لگتا تھا کہ وہ کسی بہت ہی ’’اہم اجلاس ‘‘سے اٹھ کر سیدھے ٹی وی سٹیشن آئے ہیں جہاں تمام معاملات طے ہوچکے ہیں، وہ کہتے تھے ’’ بس سوٹ کیس تیار ہوگئے ہیں۔ وزیر اعظم ہائو س میں شائد یہ پروگرام ختم ہونے سے قبل ہی بریکنگ نیوز پردہ اسکرین پر نمودار ہوجائے گی۔ اور نواز شریف کو ہٹا دیا جائے گا ۔یہ ہمارے اس قسم کے تجزیہ کار ہوتے ہیں جو کبھی باقاعدہ صحافی ہی نہیںرہے ،بس اللہ کی مہربانی سے تجزیہ کاری کا لقب حاصل کرچکے ہیں۔ گزشتہ دنوں ’’مچ‘‘ واقع میں وزیر اعظم عمران خان کے جانے کے سلسلے میں میڈیا پر ایک تماشہ لگا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے اعلان کیا تھا کہ وہ جائینگے او ر وہ گئے۔ تدفین کے ہنگامے میں جب فضاء سوگواور ہو ، دل زخمی ہوں تو دماغ بھی زخمی ہوتا ہے ، اور وزیر اعظم کے رتبے کو ٹھیس بھی پہنچ سکتی ہے ،وزیر اعظم تدفین کے چند گھنٹوں بعد ہی لواحقین کے ساتھ ان کے مسائل سن رہتے تھے ۔ جب وزیر اعظم چلے گئے تو اسپر بھی میڈیا میںہنگامہ کہ ’’اتنی تاخیر کیوںکی ؟؟ اب جبکہ میڈیا کا سوال یہ بنتا تھا کہ وزیر داخلہ جو ایک دفعہ گئے اور متاثرین نے ان سے بات کرنے سے منع کردیا تو وہ ناراض کیوںہوگئے۔ پروٹوکول کا تقاضہ تھا کہ وہ وزیر اعظم کے ہمراہ دوبارہ جاتے چونکہ یہ انکی وزارت کا مسئلہ تھا۔ ایک مشہور تجزیہ کار کا لقب پانے والے تجزیہ کار جو میڈیا میں آنے سے قبل ایک فائیو اسٹار میں PUBLIC RELEATION کے اہم عہدے پر تھے جو کسی ہوٹل کا ’’اہم عہدہ ‘‘ہوتا ہے ، ’’تعلقات ‘‘تو بنتے ہیں ، تواسی پبلک ریلیشنز کی مہربانی سے وہ ایک دن صحافی بن گئے ، اور بنے بھی ایسے ایڈیٹر اور اخباری مالک کے تعاون سے جو ’’پبلک ریلیشنز ‘‘ سے بہت پیار کرتے ہیں اور اب مشہور تجزیہ کار ہونے کا لقب حاصل کرچکے ہیں۔ وزیر اعظم کے مچھ میں جنازوں میں شامل ہونے کے واقعہ کو انہوں نے سنسنی خیز بنادیا ، انکا ارشاد تھا کہ وزیر اعظم کو کسی نے منع کیا تھا ، سوال ہوا کہ کس نے منع کیا ، انکا جواب تھا کہ ـ’ مجھے سب کچھ علم ہے ‘‘ مگر بتائونگا نہیں ۔اسطرح الیکٹرونک چینل نے اپنی rating بڑھا لی ، اور تجزیہ کار نے اپنے آپ کو بہت ہی باخبر باور کرادیا۔ کل ایک ٹی وی تماشہ ( ٹاک شو) میں اس نامعلوم صحافی جس نے نواز شریف کے 100 ارب ڈالرز کا انکشاف کیا ہے کسی یو ٹیوب چینل پر تو انکا کہنا تھا وہ اسے جانتے ہیں ، اس نامعلوم کا فون نمبر اور بقیہ تفاصیل انکے پاس ہیں ، تجزیہ کار بات اس انداز میں کرتے ہیں کہ معصوم سننے والوں کا ذہن ہمارے معتبر اداروں پر جاتا ہے۔، وزیر اعظم عمران خان حزب اختلاف کی جانب ہمارے ادارو ں کو نشانہ بنانے پر سخت تنقید کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہئے مگر ان تجزیہ کاروںکا کیا کیا جائے جو عوام میں شکوک شبہات پھیلاتے ہیں ۔ واقعہ کو اس قسم کے ایک دو نہیں بلکہ کئی سینئر تجزیہ کار ہیں ، جو یہ برملا کہتے ہیں ’’میںکل بہت بڑی شخصیت کے ساتھ تھا جنکا نام میں ظاہر نہیں کرونگا ۔ مجھے انہوں نے بتایا ہے وغیرہ وغیرہ ، ان خرافات کا میڈیا بھی بھرپور ذمہ دار ہے۔، ہمارے وطن میںبہت ہی نچلے درجے کی تحقیقاتی صحافت ہے ، بس بیانات پر کام چل رہا ہے، یا کسی سیاست دان سے علیحدہ ملاقات جسے one to one کہا جاتا ہے ، اب یہ one to one میں صرف وہی بات بتائینگے جو انکا مقصد حل کرتی ہے۔ ملک میںہونیوالے سانحات پر سانحات کا کوئی follow up نہیں ۔ سانحہ کی اطلاع بریکنگ نیوز کی شکل میں دے دی، دو دن ٹاک شوز کا مواد اکھٹا کیا اور پھر بغیر نتیجہ لا حاصل طور پر فائل بند اور اگلے سانحہ کا انتظار۔ گزشتہ سانحات کی طرح مچھ کا سانحہ بھی گہرا زخم دے گیا لیکن ہم حسبِ سابق چند دن کے بعد یہ بھول جائینگے کہ اِن سانحات کی وجوہات کیا ہیں۔ اِنکے پیچھے کون ہیں اور اُن کا تدراک کس طرح ممکن ہے گو کہ وزیر اعظم عمران خان نے اقتدار میں آنے کے بعد سب سے پہلے پولیس کو ٹھیک کرنے کا وعدہ کیا تھا مگر کئی دیگر وعدوں کے پورے نہ ہونے میں ناکامی کی طرح پولیس میں تبدیلیوں کے باوجود یہ وعدہ بھی پایہ تکمیل کو نہ پہنچ سکا اور کبھی کراچی میں نوجوان کا قتل ، کبھی اسلام آباد میں نوجوان کا بہمانہ قتل ! سنگین واقعات کے بعد بھی بات صرف نوٹس لینے، کمیٹیاں بنانے تک محدود رہتی ہے۔ وادتوں قتل میںملوث عوام کی نگہداشت پر مامور پولیس یا دیگر ادارے ہو ں تو پھر عوام کا اللہ ہی حافظ ہے۔اگر سانحہ ساہیوال اور دیگر واقعات میںملوث ملزموں کو سخت سزائیں دی جاتیں تو آج یہ ناحق قتل نہ ہوتے ۔ کوئی جا کے اس ماں سے پوچھے جس کے بیٹے کا چھلنی وجود اسکے سامنے خون میں نہایا ہوا پہنچا کہ اس کے دل پہ کیا بیتی ہو گی۔ کبھی براہ راست قتل ، کبھی بچوں کے ساتھ زیادتی کے بعد قتل ، اور جب محافظ ہی قاتل بن جائیں تو عوام کس سے انصاف اور تحفظ کی امید رکھیں۔ قانون نافذ کرنیوالے اداروں کا احترام اپنی جگہ لیکن اس طرح کے واقعات عوام کے دلوں میں اپنے اداروں پر بد اعتمادی کا باعث بنتے ہیں۔یہ ظلم ناقابل برداشت اور ناقابل معافی ہے۔ہر جان قیمتی ہے اور ہر جان کا زیاں ناقابل تلافی ہے۔ پولیس گردی کا یہ واقعہ نہ تو پہلا ہے اور نہ ہی آخری ہو گا۔ جب تک کسی ایک واقعے کو مثال بنا کے ملزموں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائیگا‘ اس طرح کے سانحے یونہی جنم لیتے رہیں گے۔ ادھر ہماری نام نہاد حزب اختلاف لگتا ہے صرف اپنے مفادات کی لڑائی لڑ رہی ہے انکی یہ لڑائی حکومت سے بھی اور آپس میں بھی، ایسی حزب اختلاف حکومت تو کیا محلے کے بلدیاتی چیئرمین کو بھی نہیں ہٹا سکتی ۔ عوام نئے سا ل کی خوشیوں، کروناء وباء جان بچ جانے کی خوشیوںکی تمنا کرر ہے تھے کہ ایسے میں اسلام آباد میں ہونیوالے ایک دلخراش واقعے نے ساری قوم کو ہلا کے رکھ دیا۔