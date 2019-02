سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز نے نے نیب اپیل خارج ہونے پر سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا کہ آج کے فیصلے پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرتی ہوں۔مریم نواز کا کہنا تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ ایک لمحے کے لئے بھی اپنے بارے میں فکر نہیں کی، اصلی ریلیف اور خوشی تب نصیب ہو گی جب میرے والد بھی گھر آئیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے خدا کی ذات اور اسکی رحمت پر مکمل یقین ہے۔

I am thankful to Allah Almighty for today’s decision. The fact is that not for a moment was I concerned about myself. Insha’Allah true relief& happiness would be when my father comes back home. I have faith in Allah and His infinite Mercy. Thank you all for your prayers &support.