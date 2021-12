  کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم کو خالی دیکھ کر ناقابلِ یقین حد تک دکھ ہوا: وسیم اکرم

کراچی: قومی ٹیم کے سابق کپتان اور کرکٹ کمنٹیٹر گزشتہ روز پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے پہلے ٹی 20 میچ کے دوران نیشنل اسٹیڈیم خالی دیکھ کر غمزدہ ہوگئے ہیں۔ وسیم اکرم نے اسٹیڈیم خالی ہونے کی وجوہات تلاش کرنا شروع کردیں۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں سابق کپتان وسیم اکرم نے کہا کہ میں نے پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے مابین پہلا ٹی 20کرکٹ میچ دیکھا اور اس کے دوران کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم کو خالی دیکھ کر ناقابلِ یقین حد تک دکھ ہوا۔

ٹوئٹر پیغام میں سابق کپتان وسیم اکرم نے کہا کہ خاص طورپر گزشتہ ماہ کے دوران پاکستانی کرکٹ ٹیم کی کارکردگی شاندار رہی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میں اس کی وجہ جانتا ہوں لیکن میں سوشل میڈیا صارفین سے بھی جاننا چاہتا ہوں۔

Incredibly sad to see an empty stadium in Karachi for the #PAKvWIt20 especially after the performance of Pakistan Team in the last month. I’m pretty sure I know why but I want to hear from you! Tell me, where is the crowd and why??